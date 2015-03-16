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Dyson'dan batarya teknoloji firması Sakti3'e 15 milyon dolar yatırım geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dyson'dan batarya teknoloji firması Sakti3'e 15 milyon dolar yatırım geldi
 
1993 yılında James Dyson tarafında kurulan İngiliz teknoloji şirketi Dyson, bildiğiniz üzere elektrikli süpürge, el kurutma makinesi, pervanesiz fan ve ısıtıcı gibi hem teknolojik hem de tasarımsal açıdan ilginç ürünlerin altına imzasını atıyor. Son dönemde özellikle kablosuz çalışan çözümleriyle dikkatleri üzerine çeken Dyson, teknoloji yatırımlarına devam ederek ABD Michigan merkezli Sakti3 firmasına 15 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu.
Geliştirdiği teknolojileri Michigan Üniversitesi'ne dayanan Sakti3 firması, Sony'nin 1991 yılında öncülüğünü üstlendiği ve günümüzde hemen hemen bütün elektronik cihazlarda kullanılan sıvı bazlı lityum-iyon piller yerine, içerisinde hareketli parça yer almayan SSD depolama birimlerine benzetilen katı hal pil teknolojileri üzerinde çalışma gösteriyor. Katı lityum elektrotlar kullanan bu batarya teknolojisi, ufak alanlarda daha fazla enerji depolanmasına imkan tanırken, daha güvenli bir alternatif oluşturuyor ve söylendiği kadarıyla kolay şekilde düşük fiyatlara üretebiliyor. Dyson'un Sakti3'e yaptığı 15 milyon dolarlık yatırımın altında ise kendi bataryasıyla sadece 20 dakika çalışabilen kablosuz süpürgelerini geliştirme amacının yattığı söyleniyor. Ancak Sakti3'ün geliştirdiği batarya teknolojileri bundan çok daha fazlasını sunabiliyor ve her ne kadar James Dyson kabul etmese de Dyson marka olası bir elektrikli otomobil için kullanılabileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.
Batarya teknolojilerinin gelişmesi tüm dünya için büyük önem arz ederken, sadece Dyson değil birçok diğer teknoloji devi de yeni enerji depolama yollarını keşfetmek için ciddi bütçeler harcıyor.

http://techcrunch.com/2015/03/16/dyson-invests-15m-in-michigan-battery-tech-firm-sakti3/?ncid=rss Yorum Yaz
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Şeker Hapı 4 yıl
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Golden Gate 4 yıl Şeker Hapı
Archimert

Süpürgelerin Apple'ı 3d led tv fiyatına süpürge satıyor adamlar

Htc m9 , 2800 TL

s6 edge 2800-3000 TL


Apple f/p cihazı olma yolunda ilerliyor .
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