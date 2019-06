EA ve Gameloft oyunları Şükran Günü için indirimde

Mobil oyun geliştiricilerinin özel günlerde yaptıkları indirimler kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor ve yoğun talep görüyor. Son olarak Şükran Günü nedeniyle iTunes üzerinde seçilmiş Gameloft ve EA oyunları 0.99$ olarak bir süre satışta kalacak.





İndirimli Gameloft oyunları;





Assassin's Creed: Altair's Chronicles

Assassin's Creed: Altair's Chronicles for iPad

BackStab

Eternal Legacy

Eternal Legacy for iPad

Fast Five the Movie: Official Game

Fast Five the Movie: Official Game for iPad

Gameloft Action Pack

Gameloft Sports Pack

Iron Man 2

Iron Man 2 for iPad

James Cameron's Avatar

James Cameron's Avatar for iPad

Prince of Persia: Warrior Within

Prince of Persia: Warrior Within for iPad

Rayman 2: The Great Escape

Real Golf 2011

Real Golf 2011 for iPad

Sacred Odyssey: Rise of Ayden

The Settlers

The Settlers for iPad

Shadow Guardian

Shadow Guardian for iPad

Shrek Kart

Shrek Kart for iPad

Silent Ops

Spider-Man: Total Mayhem

Spider-Man: Total Mayhem for iPad

Splinter Cell Conviction

Splinter Cell Conviction for iPad

Starfront: Collision

Starfront: Collision for iPad

Zombie Infection

Zombie Infection for iPad





olarak belirlenmiş.





EA oyunlarından bazıları ise





The Sims 3

Tiger Woods PGA Tour 12

Tiger Woods PGA Tour 12 for iPad

Need for Speed Hot Pursuit

Shift 2 Unleashed

The Sims Medieval

Monopoly

Spore Origins

Battlefield : Bad Company





şeklinde sıralanıyor. Şükran Günü indirimi gece boyunca devam edecek.