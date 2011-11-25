EA ve Gameloft oyunları Şükran Günü için indirimde

Haber Editörü
Mobil oyun geliştiricilerinin özel günlerde yaptıkları indirimler kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor ve yoğun talep görüyor. Son olarak Şükran Günü nedeniyle iTunes üzerinde seçilmiş Gameloft ve EA oyunları 0.99$ olarak bir süre satışta kalacak.
İndirimli Gameloft oyunları;
Assassin's Creed: Altair's Chronicles
Assassin's Creed: Altair's Chronicles for iPad
BackStab
Eternal Legacy
Eternal Legacy for iPad
Fast Five the Movie: Official Game
Fast Five the Movie: Official Game for iPad
Gameloft Action Pack
Gameloft Sports Pack
Iron Man 2
Iron Man 2 for iPad
James Cameron's Avatar
James Cameron's Avatar for iPad
Prince of Persia: Warrior Within
Prince of Persia: Warrior Within for iPad
Rayman 2: The Great Escape
Real Golf 2011
Real Golf 2011 for iPad
Sacred Odyssey: Rise of Ayden
The Settlers
The Settlers for iPad
Shadow Guardian
Shadow Guardian for iPad
Shrek Kart
Shrek Kart for iPad
Silent Ops
Spider-Man: Total Mayhem
Spider-Man: Total Mayhem for iPad
Splinter Cell Conviction
Splinter Cell Conviction for iPad
Starfront: Collision
Starfront: Collision for iPad
Zombie Infection
Zombie Infection for iPad
olarak belirlenmiş.
EA oyunlarından bazıları ise
The Sims 3
Tiger Woods PGA Tour 12
Tiger Woods PGA Tour 12 for iPad
Need for Speed Hot Pursuit
Shift 2 Unleashed
The Sims Medieval
Monopoly
Spore Origins
Battlefield : Bad Company
şeklinde sıralanıyor. Şükran Günü indirimi gece boyunca devam edecek.
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Gayet güzel görünüyor oyunlar..