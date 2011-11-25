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EA ve Gameloft oyunları Şükran Günü için indirimde

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,7b
1
39
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil oyun geliştiricilerinin özel günlerde yaptıkları indirimler kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor ve yoğun talep görüyor. Son olarak Şükran Günü nedeniyle iTunes üzerinde seçilmiş Gameloft ve EA oyunları 0.99$ olarak bir süre satışta kalacak.

İndirimli Gameloft oyunları; 

Assassin's Creed: Altair's Chronicles 
Assassin's Creed: Altair's Chronicles for iPad 
BackStab 
Eternal Legacy 
Eternal Legacy for iPad 
Fast Five the Movie: Official Game
Fast Five the Movie: Official Game for iPad 
Gameloft Action Pack 
Gameloft Sports Pack 
Iron Man 2 
Iron Man 2 for iPad 
James Cameron's Avatar 
James Cameron's Avatar for iPad 
Prince of Persia: Warrior Within 
Prince of Persia: Warrior Within for iPad 
Rayman 2: The Great Escape 
Real Golf 2011 
Real Golf 2011 for iPad 
Sacred Odyssey: Rise of Ayden 
The Settlers 
The Settlers for iPad 
Shadow Guardian 
Shadow Guardian for iPad 
Shrek Kart 
Shrek Kart for iPad 
Silent Ops 
Spider-Man: Total Mayhem 
Spider-Man: Total Mayhem for iPad 
Splinter Cell Conviction 
Splinter Cell Conviction for iPad 
Starfront: Collision 
Starfront: Collision for iPad 
Zombie Infection 
Zombie Infection for iPad 

olarak belirlenmiş.

EA oyunlarından bazıları ise 

The Sims 3
Tiger Woods PGA Tour 12
Tiger Woods PGA Tour 12 for iPad
Need for Speed Hot Pursuit
Shift 2 Unleashed
The Sims Medieval
Monopoly
Spore Origins
Battlefield : Bad Company

şeklinde sıralanıyor. Şükran Günü indirimi gece boyunca devam edecek.

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Guest-F8946C419 8 yıl en beğenilen
Kurban bayramında bizim ülkemizde herşeye zam geliyor.


Gayet güzel görünüyor oyunlar..

1 Yanıt Yanıtla +6
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S 8 yıl
EA yaptıysa indirimi, valla helal olsun :)
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Çok Önemli Birisi 8 yıl
BF3 olsaydı keşke
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Kel Adam 8 yıl
Iyimis
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Rainbow6 8 yıl
oyunlari bilmemde 250 dolara asus eee pad transformer, 40 dolarda toshiba bluray player aldim kara cumadan mihhahaha..
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ilkerring 8 yıl

Rainbow6
oyunlari bilmemde 250 dolara asus eee pad transformer, 40 dolarda toshiba bluray player aldim kara cumadan mihhahaha..

Nasıl nereden
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cagataykoroglu 8 yıl Rainbow6
Rainbow6

oyunlari bilmemde 250 dolara asus eee pad transformer, 40 dolarda toshiba bluray player aldim kara cumadan mihhahaha..

cidden nerde o bluray?
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ilkerring 8 yıl
Spiderman i bitirdim :) eğlenceliydi
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TheMarjinaLs 8 yıl
15 dolar butce ayirdim app alacagim aksama :)
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TheMarjinaLs 8 yıl
Bu arada bazı oyunlarda ''FREE'' ibaresi var ve aynı şekilde 1 $ 'a satılıyor.Bu nasıl oluyor anlamış değilim
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ilkerring 8 yıl
Battlefield bad company alacaktım ama 199a çıkmış vazgectim
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ilkerring 8 yıl
Shadow guardionuda indiriyorum
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ilkerring 8 yıl
Bende spiderman ve backstabi satın aldım. İlkini actım oynuyorum çok eğlenceli ikincisi iniyor.
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sake_16 8 yıl
Merak ettiğim oyunlar var deneyim bir kaçını.
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ilkerring 8 yıl
Bende spiderman ve backstabi satın aldım. İlkini actım oynuyorum çok eğlenceli ikincisi iniyor.
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MAVİT 8 yıl
cagataykoroglu
beyler kistede mutlaka oynayın dediğiniz oyunlar var mı?

Fast Five the Movie: Official Game
BackStab
Prince of Persia: Warrior Within
Shadow Guardian
Zombie Infection
Need for Speed Hot Pursuit
Battlefield : Bad Company
son ikisi ea oyunu ama benim favorim Shadow Guardian ve bir zamanlar bilgisayarda oynadıgım Prince of Persia: Warrior Within ama verdiğim listeyi oynamanı tavsıye ederım
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