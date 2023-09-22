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    EA Sports FC Mobile, 26 Eylül'de çıkacak! Yenilikler neler?

    FIFA Mobile oyunu 26 Eylül'de güncellenerek EA Sports FC Mobile'a dönüşecek. EA Sports FC Mobile güncellemesi ile oyuna hangi yenilikler eklenecek? FC Mobile hakkında tüm detaylar haberimizde.
    EA Sports FC Mobile ne zaman çıkacak! Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör
    EA SPORTS’un FIFA ile isim anlaşmasını sonlandırmasının ardından FIFA Mobile güncelleniyor ve yerini EA SPORTS FC Mobile'a bırakıyor. Güncellemeyle birlikte oyuna yeni özellikler ve yeni kadrolar eklenecek. Güncelleme 26 Eylül’de ücretsiz olarak yayınlanacak. Android ve iOS cihazlarda daha gelişmiş mobil futbol deneyimi yaşanacak.

    Ağustos ayında duyurulduğu gibi Vinicius Jr., EA SPORTS FC Mobile'ın kapak yıldızı olarak yer alacak ve yeni sezgisel oyun kontrolleri, oyunculara yeni bir sürükleyicilik düzeyi sunacak. Oyun, UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga ve çok daha fazlası dahil olmak üzere 650 takım ve 30'dan fazla ligde 15.000'den fazla tam lisanslı futbolcuya sahip olacak.

    Oyunu EA Sports FC Mobile'a dönüştüren güncelleme, 26 Eylül'de App Store ve Google Play Store'da yayınlanacak. Ücretsiz olarak oynanacak.

    EA SPORTS FC Mobile ile gelen yenilikler neler?

    Oynanış

    • Darbe Kontrolleri: İlk kez mobil cihazlara getirilecek olan son derece tatmin edici “Güçlü Şut”, güçlü “Sert Müdahale” ve “Knock On” ile oyuncular farklı bir oyun deneyimi yaşayacaklar.
    • Elit Şut Sistemi: Oyunun derinliği ve stratejisi, şut bağlamı, duran toplar ve kale ağı fiziğindeki animasyonlarla yenilendi.
    • Gerçek Oyuncu Kişiliği: Futbolcular, artırılmış “Özellik Etkisi” ve özgün “Yıldız Oyuncu Koşu Stilleri” ile her zamankinden daha farklı bir hareket skalasına sahipler.
    • Dinamik Oyun Hızı: Top sürme ve savunma arasında özel bir denge kurularak tempo ve top sürmeye yönelik güncellemeler aracılığıyla oynanış çeşitlendiriliyor.
    • Dengeleme ve Hata Düzeltmeleri: Beceri hareketi dengeleme, orta ve kafa dengeleme, kaleci yapay zekası ve “Yarı Sonu” koşullarında iyileştirmeler yapıldı.
    • Oynanışla ilgili daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

    EA Sports FC Mobile ne zaman çıkacak! Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

    Görseller ve Ses

    • Yeni Kamera Açıları: Yepyeni “EA SPORTS Kamerası” daha fazla yayın görünümü ve hissi sağlayarak stadyum atmosferinin keyfini daha önce hiç olmadığı gibi çıkarmanıza olanak tanıyor. Doğrudan duran toplar, taktiksel duran toplar ve hatta kale vuruşları da dahil olmak üzere yeni duran top kameraları da oyuncuların hareketlerini daha dikkatli çizebilmeleri için Mobil platforma özel olarak tasarlandı. Oyuncuların heyecan verici vuruşlarını büyüleyici “Tekrar Kameraları”nda yeniden izleyerek kutlayabilmeleri için iyileştirilmiş gol tekrarları da eklendi.
    • Dinamik HUD: Reaktif ve özel bilgileri görüntülemek ve oyuncuları oyuna daha fazla dahil etmek için maç sırasında gösterilen HUD'ı da yeniledik. “Dinamik HUD” artık en iyi liglerin yayınlarını çok daha yüksek bir doğrulukla simüle ediyor.
    • Güncellenmiş Stadyum Grafikleri: Stadyumların görsel kalitesinde önemli iyileştirmeler yaparak onların daha fazla ayrıntı ve gerçekçilikle hayata geçirilmesi sağlandı. İyileştirilmiş saha çimlerinden, daha ayrıntılı kalabalıklara ve dinamik reklam panosu oyuncularına kadar her detay artık göze çok daha fazla hitap ediyor.
    • EA SPORTS FC Mobile, oyuncuların kendilerini sahadaymış gibi hissetmelerini sağlayacak zengin bir ses atmosferi sunuyor. “Güçlü Şut” sonrasında topun kaleye çarpma sesinden, oyuncular kaleye yaklaşırken kalabalığın uğultusuna kadar, gerçek anlamda sürükleyici bir sesli oyun deneyimi sağlamak için ses efektleri geliştirildi.
    • Yorum Güncellemeleri: Oyuncuların maç deneyimine daha da fazla derinlik katmak için birçok gerçek zamanlı tepki ve oyun bazında analizler dahil edildi.
    • Stadyum Güncellemeleri: Şimdiye kadarki en özgün mobil deneyimi yaratmak için zengin özellikler eklenmiş durumda. Takıma özel tezahüratlardan, stadyum spikerlerine ve geliştirilmiş kale ağı seslerine kadar her özellik her zamankinden daha güçlü bir ses yoğunluğu sunuyor. “Dinamik Kalabalık” özelliği aynı zamanda oyuncular gol atmaya yaklaştıkça taraftarların tezahüratlarının yoğunlaştığını duyabilecekleri anlamına da geliyor.
    • Görsel ve işitsel güncellemeler hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

    EA Sports FC Mobile ne zaman çıkacak! Yenilikler neler? Tam Boyutta Gör

    Soyunma Odası

    • EA SPORTS FC Mobile'ın “Soyunma Odası”, her oyuncunun deneyimini her zamankinden daha fazla kişisel kılmak için özellikle kişiselleştirme temasına odaklanan yeni bir özellik olarak oyunda yer alıyor.
    • “Soyunma Odası”nda oyuncular, takımlarını ve futbolcuları tercih ettikleri tarza göre özelleştirebilecekler. Daha sonra oyuncular yıldız futbolcuların forma numaralarını ve çoraplarının uzunluğu, kol uzunluğu ve forma kıvrım stili dahil olmak üzere forma görünümünü ayarlayabilecekler.
    • “Club Identity”de ise taraftarlar, tercih ettikleri “Kulüp Arması”, “Kullanıcı Logosu”, “Top ve İfadeler” ile Ultimate Team'e kişisel dokunuşlarını katabilecekler.
    • Soyunma Odası hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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