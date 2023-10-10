Tam Boyutta Gör FIFA ile isim anlaşmasını sonlandıran EA Sports, bu sene EA SPORTS FC 24 oyunu ile karşımıza çıktı. 29 Eylül’de çıkış yapan FC 24’ün ne kadar indirildiği açıklandı.

FC 24'ü 11,3 milyon kişi indirdi

EA Sports’tan yapılan açıklamaya göre FC 24, çıkışının ilk haftasında 11,3 milyon kişi tarafından indirildi. EA SPORTS FC Mobile ise ilk gününde 2,2 milyon, ilk 10 günde ise 11,2 milyon indirilmeye ulaştı.

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Oyuncu sayısı yüzde 20 arttı

İndirilme rakamları hakkında değerlendirmede bulunan EA SPORTS Başkanı Cam Weber, "Lansmandan bu yana, sadece birkaç gün içinde hem EA SPORTS FC 24, hem de FC Mobile'da bu kadar çok futbol fanatiğinin kulübe katılmasından ötürü heyecan duyuyoruz." dedi. "Milyonlarca oyuncumuzu tekrar ağırlamanın yanı sıra, FC 24'teki yeni oyuncu sayısı yıldan yıla neredeyse %20 arttı ve bu da dünya çapındaki taraftarların kulübe katılma heyecanını bir kez daha göstermiş oluyor. EA SPORTS FC aracılığıyla dünyanın en büyük futbol topluluğunu kuruyoruz ve daha yeni başladığımızı bildiriyoruz." dedi.

EA SPORTS FC 24 PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında çıkışını yaptı. EA SPORTS FC Mobile ise App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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EA Sports FC 24'ün indirilme sayısı açıklandı: Yüzde 20 artış!