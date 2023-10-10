EA Sports FC 24'ün indirilme sayısı açıklandı: Yüzde 20 artış!

FC 24'ü 11,3 milyon kişi indirdi
EA Sports’tan yapılan açıklamaya göre FC 24, çıkışının ilk haftasında 11,3 milyon kişi tarafından indirildi. EA SPORTS FC Mobile ise ilk gününde 2,2 milyon, ilk 10 günde ise 11,2 milyon indirilmeye ulaştı.
Oyuncu sayısı yüzde 20 arttı
İndirilme rakamları hakkında değerlendirmede bulunan EA SPORTS Başkanı Cam Weber, "Lansmandan bu yana, sadece birkaç gün içinde hem EA SPORTS FC 24, hem de FC Mobile'da bu kadar çok futbol fanatiğinin kulübe katılmasından ötürü heyecan duyuyoruz." dedi. "Milyonlarca oyuncumuzu tekrar ağırlamanın yanı sıra, FC 24'teki yeni oyuncu sayısı yıldan yıla neredeyse %20 arttı ve bu da dünya çapındaki taraftarların kulübe katılma heyecanını bir kez daha göstermiş oluyor. EA SPORTS FC aracılığıyla dünyanın en büyük futbol topluluğunu kuruyoruz ve daha yeni başladığımızı bildiriyoruz." dedi.
EA SPORTS FC 24 PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında çıkışını yaptı. EA SPORTS FC Mobile ise App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.