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    EA Sports FC 24'ün indirilme sayısı açıklandı: Yüzde 20 artış!

    EA Sports, FC 24 oyununun kaç kişi tarafından indirildiğini açıkladı. Oyuncu sayısı geçen yıla göre yüzde 20 oranında arttı.                                     
    EA Sports FC 24'ün indirilme sayısı açıklandı: Yüzde 20 artış! Tam Boyutta Gör
    FIFA ile isim anlaşmasını sonlandıran EA Sports, bu sene EA SPORTS FC 24 oyunu ile karşımıza çıktı. 29 Eylül’de çıkış yapan FC 24’ün ne kadar indirildiği açıklandı.

    FC 24'ü 11,3 milyon kişi indirdi

    EA Sports’tan yapılan açıklamaya göre FC 24, çıkışının ilk haftasında 11,3 milyon kişi tarafından indirildi. EA SPORTS FC Mobile ise ilk gününde 2,2 milyon, ilk 10 günde ise 11,2 milyon indirilmeye ulaştı.

    Oyuncu sayısı yüzde 20 arttı

    İndirilme rakamları hakkında değerlendirmede bulunan EA SPORTS Başkanı Cam Weber, "Lansmandan bu yana, sadece birkaç gün içinde hem EA SPORTS FC 24, hem de FC Mobile'da bu kadar çok futbol fanatiğinin kulübe katılmasından ötürü heyecan duyuyoruz." dedi. "Milyonlarca oyuncumuzu tekrar ağırlamanın yanı sıra, FC 24'teki yeni oyuncu sayısı yıldan yıla neredeyse %20 arttı ve bu da dünya çapındaki taraftarların kulübe katılma heyecanını bir kez daha göstermiş oluyor. EA SPORTS FC aracılığıyla dünyanın en büyük futbol topluluğunu kuruyoruz ve daha yeni başladığımızı bildiriyoruz." dedi.

    EA SPORTS FC 24 PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında çıkışını yaptı. EA SPORTS FC Mobile ise App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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