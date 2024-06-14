Dünya Kupalarını doğru tahmin eden EA Sports, Euro 2024 tahminini açıkladı

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Tam Boyutta Gör FIFA’nın yerini alan FC 24’e iki hafta önce Euro 2024 güncellemesi geldi. Türkiye dahil olmak üzere tüm ülkeler ve bu ülkelerin Euro 2024 kadroları FC 24’e eklendi.

EA Sports, Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonaları öncesinde turnuvayı oyunun yapay zekası ile simüle ediyor. FC 24’te yapılan simülasyonda turnuvayı kazanan takım açıklandı.

EA Sports'a göre Euro 2024'ü kim kazanacak?

Euro 2024 için yapılan simülasyona göre turnuvanın finalinde İngiltere ve Almanya karşılaşacak. Final maçında İngiltere, Harry Kane’in skoru 2-1’e getiren golüyle Euro 2024’ü kazanacak.

Yapay zeka teknolojisi EURO 2024'ü simüle etti 8 sa. önce eklendi

2010'dan beri doğru tahmin ediyor

EA Sports, turnuvayı kazananı doğru bilme başarısıyla dikkat çekiyor. Son Dünya Kupası’nı Arjantin’in kazanacağını önceden açıklayan EA Sports, Dünya Kupası’nda 4’te 4 yaparak 2010 yılından beri turnuvayı kazanan takımı doğru tahmin ediyor.

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EA Sports Euro 2024 tahminini açıkladı:Euro 2024'ü kim kazanacak?