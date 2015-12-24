Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EFS ve Bitlocker şifrelemeleri arasındaki fark nedir?

Uzun yıllardır Windows işletim sistemlerinde sunulan EFS ve BitLocker adındaki veri şifreleme yöntemlerinin arasındaki farklara bu yazımızda kısaca değiniyoruz.
3 yıl
5,3b
1
1
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
EFS ve Bitlocker şifrelemeleri arasındaki fark nedir?


Kişisel verilerine önem veren kullanıcılar için piyasada pek çok şifreleme yöntemi mevcut. Microsoft da kullanıcılarına uzun zamandır çeşitli şifreleme alternatifleri sunuyor. Windows 2000 işletim sisteminde başlayan Dosya Sistemi Şifreleme - EFS yönteminden sonra, Windows Vista ile birlikte de BitLocker yöntemi sunulmuştu. Peki bunlar arasındaki fark nedir?
EFS ve Bitlocker şifrelemeleri arasındaki fark nedir?
 

BitLocker

Windows Vista ve sonrasındaki tüm işletim sistemleri ile uyumlu olan BitLocker, Pro ve Enterprise sürümlerinde sunuluyor. Home sürümü kullanıcıları için cihaz tabanlı bir şifreleme yöntemi mevcut. Bu yöntem için bilgisayarın da uyumlu bir donanım sunması gerekiyor. 

BitLocker, tüm sürücünün şifrelenmesi imkanını sunuyor. Kullanıcı ister tüm sistemi, ister bir bölümü isterse de harici bir sürücüyü şifreleyebiliyor. Yine dosyaların şifrelenmesini istiyorsanız sanal disk imajı şeklinde bir havuz klasör oluşturuyor ve dosyalarınızı bu klasöre atabiliyorsunuz. 

Şifreleme benzersiz bir anahtar kullanıyor ve kullanıcı dışında hiç kimse verilere erişemiyor. Taşınabilir sürücüleri farklı bilgisayarlara taktığınızda yine verilere erişmeniz imkansız hale geliyor. BitLocker, bilgisayarın güvenilir platform modülünü - TPM kullandığı için benzersiz anahtar bu modül üzerinde saklanıyor. Dışarıdan anahtara erişim de böylece engellenmiş oluyor. Yönetici bilgisayarda BitLocker'ı etkinleştirdiği zaman diğer tüm bireysel hesaplar da bundan etkileniyor ve dosyaları şifrelenmiş hale geliyor. 
EFS ve Bitlocker şifrelemeleri arasındaki fark nedir?
 

EFS

EFS ise Windows 2000 işletim sisteminden bu yana kullanılıyor ve tüm sürümlerle uyumlu. EFS yöntemi, tüm sistemi şifrelemek yerine tek tek dosya veya klasörlerinizi şifreliyor. Kullanıcılar şifreleme yaparken manuel olarak dosyaları seçmek zorunda. Sonrasında dosya gezginindeki Özellikler penceresinde Yetkiler butonu altındaki Gelişmiş sekmesine gidiyor ve burada şifreleme seçeneğini seçiyor. 

EFS yöntemi TPM kullanmadığı için benzersiz anahtar işletim sisteminin kendisinde saklanıyor. BU bakımdan izinsiz erişimlere açık olabiliyor. Ayrıca hangi kullanıcı EFS ile şifreleme yapmışsa, yine o kullanıcı dosyalara erişebiliyor. Yani kullanıcı tabanlı bir şifreleme yöntemi. Diğer kullanıcılar bundan etkilenmiyor ve şifrelenmemiş olarak verilerini kullanmaya devam ediyor. 

EFS ile şifreleme yaptıktan sonra örneğin bir program, EFS korumalı bir dökümanı açarken geçici bir tampon dosya oluşturduğunda, bu tampon dosya şifrelenmemiş oluyor ve tüm veriler görülebiliyor. Bu bakımdan sızıntılar yaşanması da mümkün olabiliyor. 

Sonuca gelecek olursak EFS şifrelemesi nispeten biraz daha hızlı ve sistemi yavaşlatmıyor ancak BitLocker sistemi yavaşlatabiliyor. Yine de BitLocker daha güvenli olması ile öne çıkıyor. Elbette her iki yöntemi de aynı sistemde kullanmak mümkün.  

http://www.howtogeek.com/236719/whats-the-difference-between-bitlocker-and-efs-encrypting-file-system-on-windows/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 3 yıl
donanım haber bazı haberleri ya geç yayınlıyor yada hiç yayınlamıyor

leadergamer.com.tr/...

" Makine: Aslında gerçek, senin yüce tanrıya inanmıyor olman. "

NEML Suresi 82. ayet meali :::: google.com.tr/...

Elmalılı Hamdi Yazır: Söylenen başlarına geleceği vakıt da onlar için Arzdan bir dâbbe çıkarırız, nâsın âyetlerimize yakîn ile inanmaz idiklerini kendilerine söyler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Lumia 950 kutu açma videosu "Windows 10'lu telefona yakından bakıyoruz" 3 yıl Asus'dan yeni mobil cihazlarında AdBlock Plus hamlesi 3 yıl Türk Bankaları saldırı altında! İnternet şubelerine erişilemiyor 3 yıl 2015 yılının en iyi mobil oyunları 3 yıl Mikroskobu cebe getiren µPeek, Kickstarter'da başarıya ulaştı 3 yıl Lumia 950 ve Lumia 950XL ülkemizde lanse edildi: İşte tüm detaylar 3 yıl HTC'nin yeni silahı One X9 resmiyet kazandı 3 yıl Google arama sonuçlarına "su terazisi" eklendi 3 yıl Google, eski yarıiletken tesisini veri merkezi haline getiriyor 3 yıl ABD’de Drone kayıtları başladı, 2 günde 45.000 başvuru yapıldı 3 yıl Apple TV'ye 360 derecelik interaktif video desteği 3 yıl THY'den 360 derecelik YouTube oyunu: Wingoflies 3 yıl İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi 3 yıl AirBar ile dizüstü bilgisayar ekranınızı dokunmatik yapın 3 yıl 2016'da mobil video pazarını Facebook ve Snapchat domine edebilir 3 yıl TeknoSA'dan ikinci nesil akıllı telefon ve saat 3 yıl Casper VIA M1, 3GB RAM ile geliyor 3 yıl Mültecilerin dil eğitiminde “Nao” kullanılacak 3 yıl Asus ve Gigabyte, sanal gerçeklik üzerinde çalışıyor 3 yıl Samsung Galaxy S7'deki muhtemel magnezyum alaşım ne kadar avantajlı? 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN EFS ve Bitlocker şifrelemeleri arasındaki fark nedir? Sonraki Samsung, AMD'nin ekran kartı üretimine talip 3 yıl Havalimanlarından sonra üniversiteler de Hoverboard'ları yasaklıyor 3 yıl Viber'dan Snapchat'e rakip geliyor 3 yıl 70 000 Acer Liquid Leap akıllı bileklik 24 saatte tükendi 3 yıl Samsung Galaxy A9 resmi: Snapdragon 652 yonga seti, 4000mAh kapasiteli batarya 3 yıl Microsoft ile programlama dersleri #2 "Sayfa tasarımı, resim ve yazı kullanımı" 3 yıl LG'den lüks elektroniğe yönelik yeni seri: LG Signature 3 yıl HTC One X9 yarın resmiyete kavuşuyor 3 yıl Tamiri en kolay telefon Fairphone 2 3 yıl Meizu'dan 20 milyon akıllı telefon satışı 3 yıl 2015 yılının en iyi mobil uygulamaları 3 yıl Yeni McLaren 675LT Spider kısa sürede tükendi! 3 yıl Boston Dynamics'den yılın en ilginç videosu geldi 3 yıl 2015 yılının 1000TL – 2000TL arası en iyi akıllı telefonları 3 yıl Müzik servisi Rdio kapandı 3 yıl Björk'dan sanal gerçeklik uygulaması 3 yıl GoPro Video Kanalı Xbox’ dan sonra Playstation’da 3 yıl 4-inç ekranlı iPhone'un çıkış tarihi netleşiyor 3 yıl Google hesaplarına parolasız giriş mümkün hale geliyor 3 yıl SpaceX'in tarih yazdığı anlara fotoğraflar ile göz atın Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim