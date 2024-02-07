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    BitLocker şifresi bir dakikadan kısa sürede kırıldı!

    Microsoft'un BitLocker şifrelemesi sanıldığı kadar güvenli değil! Bir YouTuber, yaklaşık 10 dolara mâl ettiği Raspberry cihazla BitLocker şifresini 1 dakika sürmeden kırmayı başardı.

    Microsoft’un BitLocker şifrelemesi, kullanıcıların verileri güvenli bir şekilde şifreleyerek korumasına olanak tanıyan şifreleme çözümlerinden biridir. Ancak, BitLocker, sanıldığı kadar güvenli değil!

    Raspberry Pi Pico kullanıldı

    YouTuber stacksmashing, BitLocker verilerine nasıl müdahale edebildiğini ve sistemde depolanan verilerin şifresini çözmesine olanak tanıyan şifreleme anahtarlarını nasıl çalabildiğini gösteren bir video yayınladı. Üstelik bu işlemi muhtemelen maliyeti 10 dolardan az olan Raspberry Pi Pico’yu kullanarak yaptı ve 43 saniyede netice elde etti. Saldırıyı gerçekleştirmek için Güvenilir Platform Modülü veya TPM'den yararlandı. Çoğu bilgisayarda TPM harici olarak bulunuyor ve CPU'ya veri gönderip almak için LPC veri yolunu kullanıyor. Microsoft'un BitLocker'ı, Platform Yapılandırma Kayıtları ve Birim Ana Anahtarı gibi kritik verileri depolamak için TPM'ye güveniyor.

    YouTuber, testlerde LPC veri yolunun önyükleme sırasında şifrelenmemiş olan ve kritik verileri çalmak için yararlanılabilen iletişim yolları aracılığıyla CPU ile iletişim kurduğunu fark etti. Saldırıyı, anakartında M.2 SSD yuvasının yanında kullanılmayan bir LPC konektörü bulunan eski bir Lenovo dizüstü bilgisayarda gerçekleştirdi. Stacksmashing, açılış sırasında şifreleme anahtarlarını almak için Raspberry Pi Pico'yu kullanılmayan konektördeki metal pinlere bağladı. Raspberry Pi, sistem başlatılırken TPM'den ikili 0'ları ve 1'leri yakalayacak şekilde ayarlandı. Böylelikle Volume Master Key'i elde edebildi. İşlem tamamlandığında, şifrelenmiş sürücüyü çıkardı ve sürücünün şifresini çözmek için Volume Master Key ile dislocker yazılımını kullandı.

    Microsoft, bu saldırıların mümkün olduğunu ancak gelişmiş araçlar gerektirdiğini ve cihaza uzun süreli fiziksel erişimin olması gerektiğini belirtiyor. Ancak videoda görüldüğü üzere saldırıyı gerçekleştirmeye hazırlanan biri bunu bir dakikadan kısa sürede gerçekleştirebilir. Bu saldırı yalnızca CPU'nun anakarttaki modülden veri alması gereken harici TPM modülleriyle çalışıyor. Artık birçok yeni laptop ve masaüstü CPU, kritik verilerin CPU'nun içinde saklandığı ve yönetildiği fTPM ile geliyor. Bununla birlikte Microsoft, bu saldırıları durdurmak için BitLocker PIN'i ayarlamanızı öneriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    emrahmt 40 dakika önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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