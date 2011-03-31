ELSA kısa boyutlu baskılı devre kullanan GeForce GTX 570 V2 modelini tanıttı

Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ELSA, GeForce GTX 570 V2 modelini duyurdu. Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTX 570 modeline göre daha kısa (38mm) boyutlu ve yeşil renkli baskılı devre tasarımına yer verilen ekran kartı, 40nm GF110 GPU'sundan güç alıyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 732MHz GPU, 1464MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan kart, çoklu GPU kurulumları için SLI teknolojisine destek sunuyor. Aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojileriyle uyumlu olan kart, referans tasarımdan farklı olarak görüntü aktarımı için çift DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort konnektörlerini de kullanıyor. ELSA tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen GeForce GTX 570 V2'nin fiyatı ise açıklanmadı.