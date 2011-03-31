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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ELSA kısa boyutlu baskılı devre kullanan GeForce GTX 570 V2 modelini tanıttı

8 yıl
10,7b
1
24
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ELSA kısa boyutlu baskılı devre kullanan GeForce GTX 570 V2 modelini tanıttı
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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ELSA, GeForce GTX 570 V2 modelini duyurdu. Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTX 570 modeline göre daha kısa (38mm) boyutlu ve yeşil renkli baskılı devre tasarımına yer verilen ekran kartı, 40nm GF110 GPU'sundan güç alıyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 732MHz GPU, 1464MHz paralel işlemci ve 3800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan kart, çoklu GPU kurulumları için SLI teknolojisine destek sunuyor. Aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojileriyle uyumlu olan kart, referans tasarımdan farklı olarak görüntü aktarımı için çift DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort konnektörlerini de kullanıyor. ELSA tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen GeForce GTX 570 V2'nin fiyatı ise açıklanmadı.

ELSA kısa boyutlu baskılı devre kullanan GeForce GTX 570 V2 modelini tanıttı
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Seko92 7 yıl
Bazı yeni yetmelerden "ELSA da kimmiş, Sabancı mı üretiyor ? Ha ha ha..." şeklinde yorumlar bekeliyordum bu habere ama gelmemiş nedense.
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OverClocK1ng 7 yıl Seko92
Seko92

Bazı yeni yetmelerden "ELSA da kimmiş, Sabancı mı üretiyor ? Ha ha ha..." şeklinde yorumlar bekeliyordum bu habere ama gelmemiş nedense.

Şimdi yumurtlama dönemi olduğu için açık denizlerdedirler. Kıyıya gelmiyorlar pek.
Yoksa atlarlardı...

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mfehmi 8 yıl
oh be kasamda 25 cm den fazla yerim yok o kadar çok çeşit çıktıki forumda yazacaktım bir liste yapılsında bilelim hangi kart kaç cm diye ...para olsada alamıyorsunuz maalesef yer olmayınca daha cok yapılsın kısa kart...
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M@U 8 yıl
Bildiğin GTX560 TI tasarımı. Acep gf110'u soğutmaya yeter mi?
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VenomS 8 yıl
ELSA benim için 1990larda profesyonel ekran kartları üreten iyi bir firmaydı fakat sonraları silindiler bu piyasadan
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MÜŞAVİR 8 yıl
38mm değilde 238mm olmalı boyu. Ve kesinlikle tüm firmaların (En azından Türkiyede satılan firmaların olsa bari) böyle kısa pcb li modelleri olmalı. Herkeste full tower kasa yok sonuçta.
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OverClocK1ng 8 yıl
VenomS
ELSA benim için 1990larda profesyonel ekran kartları üreten iyi bir firmaydı fakat sonraları silindiler bu piyasadan

Ya esasında şöyle oldu. Almaya'da EURO ya geçildiği zamandı yanlış hatırlamıyorsam. O zamanlar bir kriz oldu. İşte o krizde Alman Bankaları ELSA ya kredi vermediler. Bankadan destek alamayınca ödemelerinde falan problem çıktı ve sonra battılar. Daha sonra tekrar kuruldular ama tabii ki Quadro ekran kartlarının üretimi artık PNY da olduğu için öyle aman aman bir başarım gösteremediler.

Müşavir. Oradaki 38mm dediği kartın standart GTX570 den 3.8 cm daha kısa olduğu. Haberde biraz yanlış telaffuz var o yüzden yanlış anlamışsın sen de.

"Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTX 570 modeline göre daha kısa (38mm) boyutlu ve yeşil renkli baskılı devre tasarımına yer verilen ekran kartı,"

yerine:

"Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTX 570 modeline göre 38mm daha kısa boyutlu olan ve yeşil renkli baskılı devre tasarımına yer verilen ekran kartı,"

yazsalardı doğru anlaşılırdı...
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namigencan 8 yıl
Zotac GTX570 modelide kısa gayet hoşuma gitti ama görüntüsü pek göz doldurmuyor fakat performans aynı adamlar sığdırmışlar.
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Tony Tony 8 yıl
kısa olması güzel fakat görsellik yok
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ademsadik 8 yıl
kısa olması çok büyük bir avantaj bence
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OverClocK1ng 8 yıl
Adı yeter...
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demircibu 8 yıl

OverClocKing

Adı yeter...


aynen 8mb 16mb vga dönemlerinden kraldı
bu marka
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mugurgok 8 yıl
Kısa olması çok mu önemli? saçma geldi bana
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şoray uzun yolda 8 yıl
elsa gloria 2 64mb vardı zamanında 1995 lerde baba markadır.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl mugurgok
mugurgok

Kısa olması çok mu önemli? saçma geldi bana

Uzun mu olması gerekirdi.
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krmtrylcn 8 yıl
Renkler uyumsuz gibi geldi bana ama kısa olması güzel.
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