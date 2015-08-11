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ESA Mars'ın yörüngeden çekilmiş videosunu yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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ESA Mars'ın yörüngeden çekilmiş videosunu yayınladı
 Merkezi Paris'te yer alan ve NASA'nın ardından evrenin keşfinde en etkili organizasyonların başında gelen Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars'ın yörüngeden çekilmiş videosunu yayınladı.
 2003 yılında Avrupa Uzay Ajansı tarafından yörüngeye fırlatılan ve on yılı aşkın bir süredir Kızıl Gezegen'i incelemekte olan Mars Express uzay aracı tarafından gezegenin yörüngesinden çekilen bu görüntüler, Mars'ın dönüşünün net bir şekilde görülmesine olanak sağlıyor.
 Beagle 2 adlı bir arazi aracı ve bir yörünge aracından oluşan Mars Express'in yörüngedeki kısmı tarafından Visual Monitoring Camera kullanılarak çekilen bu video, 25 - 26 Mayıs 2015 tarihleri arasında kaydedildi.

http://sploid.gizmodo.com/stunning-video-of-mars-from-orbit-1722752817 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Bomba yapıyoruz hehehehehehe
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yoksulseytan22 4 yıl
Her yıl cari açığı yükselen bir ülke bu işlere kalkışamaz boşuna ümitlenmeyin.
Cern denen yeryüzündeki çalışmalara tam üye bile değiliz. Keşke bizde ESA nın çatısı altında olsak.
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ceo-tr 4 yıl
müslümanlar şii - sünni diye birbirini patlatıyor. adamlar ilimle, bilimle uğraşıyor. helal olsun valla.
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kadirirdem 4 yıl
esa ve nasa bu ara iyi çalışıyor...
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koçari 4 yıl
Biz hala hede hödö
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