Merkezi Paris'te yer alan ve NASA'nın ardından evrenin keşfinde en etkili organizasyonların başında gelen Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars'ın yörüngeden çekilmiş videosunu yayınladı.



2003 yılında Avrupa Uzay Ajansı tarafından yörüngeye fırlatılan ve on yılı aşkın bir süredir Kızıl Gezegen'i incelemekte olan Mars Express uzay aracı tarafından gezegenin yörüngesinden çekilen bu görüntüler, Mars'ın dönüşünün net bir şekilde görülmesine olanak sağlıyor.

Beagle 2 adlı bir arazi aracı ve bir yörünge aracından oluşan Mars Express'in yörüngedeki kısmı tarafından Visual Monitoring Camera kullanılarak çekilen bu video, 25 - 26 Mayıs 2015 tarihleri arasında kaydedildi.



http://sploid.gizmodo.com/stunning-video-of-mars-from-orbit-1722752817