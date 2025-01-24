Avrupa gelişmiş Mars aracını 2035 yılında fırlatmayı planlıyor

ESA’nın halihazırdaki en büyük projelerinden biri, 2028 yılında Mars’a gönderilmesi planlanan ve uzun süre ertelenen, yaşam arayışına yönelik "Rosalind Franklin" gezginini Mars yüzeyine ulaştırmak. Ancak ESA, bu projeyi bir başlangıç noktası olarak görerek daha iddialı bir hedefe yöneldi.
ESA, Mars planlarını büyütüyor
Ajans, bir süre önce "Mars'ta Gelişmiş Giriş, Alçalma ve İniş Kabiliyeti" (Advanced Entry, Descent, and Landing Capability on Mars) başlıklı bir teklif çağrısı yayınladı. Bu çağrı, Mars’a hassas iniş yapabilen araçların ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesine odaklanıyor. ESA, teknolojik darboğazlardan kaçınarak bu yeteneklerin ilerlemesini sağlamayı ve yüksek hassasiyetli iniş sistemleri geliştirmeyi hedefliyor. Ancak proje detayları hakkında henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.
ESA yetkilileri, gerekli teknolojilerin geliştirilmesi, zaman çizelgelerinin oluşturulması ve bütçe tahminlerinin yapılması için erken adım atmanın önemini vurguluyor. Bu hazırlıkların, Kasım 2025'te Almanya’nın Bremen kentinde yapılacak ESA bakanlar toplantısında projenin devamı için kritik bir rol oynayacağı belirtiliyor.
ESA’nı uzun vadeli Mars programında "Explore 2040" adını verdiği kampanya da mevcut. Bu kampanya kapsamında geliştirilecek olan "LightShip" adlı elektrikle çalışan taşıyıcı, hem Mars’a yolcu taşıyan uzay araçlarını ulaştıracak hem de iletişim ve navigasyon hizmetleri sağlayacak. Ayrıca LightShip, çeşitli bilimsel yükleri taşıma kapasitesine de sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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