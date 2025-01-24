Avrupa gelişmiş Mars aracını 2035 yılında fırlatmayı planlıyor

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Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2030'ların ortalarına kadar Mars yüzeyine iniş yapabilecek gelişmiş bir iniş aracı geliştirmek için çalışmalara hız verdi. Bu hedef doğrultusunda ESA, hem teknolojik altyapısını güçlendirmeyi hem de Mars'taki keşif ve araştırma kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

ESA’nın halihazırdaki en büyük projelerinden biri, 2028 yılında Mars’a gönderilmesi planlanan ve uzun süre ertelenen, yaşam arayışına yönelik "Rosalind Franklin" gezginini Mars yüzeyine ulaştırmak. Ancak ESA, bu projeyi bir başlangıç noktası olarak görerek daha iddialı bir hedefe yöneldi.

ESA, Mars planlarını büyütüyor

Ajans, bir süre önce "Mars'ta Gelişmiş Giriş, Alçalma ve İniş Kabiliyeti" (Advanced Entry, Descent, and Landing Capability on Mars) başlıklı bir teklif çağrısı yayınladı. Bu çağrı, Mars’a hassas iniş yapabilen araçların ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesine odaklanıyor. ESA, teknolojik darboğazlardan kaçınarak bu yeteneklerin ilerlemesini sağlamayı ve yüksek hassasiyetli iniş sistemleri geliştirmeyi hedefliyor. Ancak proje detayları hakkında henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

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ESA yetkilileri, gerekli teknolojilerin geliştirilmesi, zaman çizelgelerinin oluşturulması ve bütçe tahminlerinin yapılması için erken adım atmanın önemini vurguluyor. Bu hazırlıkların, Kasım 2025'te Almanya’nın Bremen kentinde yapılacak ESA bakanlar toplantısında projenin devamı için kritik bir rol oynayacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Mars’a gönderilecek araçların fırlatılabilmesi için uygun fırlatma pencereleri, her 26 ayda bir, sadece birkaç haftalık bir süreçte açılıyor. Bu pencere, Mars ve Dünya’nın konumları ile elimizdeki teknolojiler nedeniyle bu kadar dar. Bu nedenle, ESA bu süreçleri en verimli şekilde kullanmayı planlıyor.

ESA’nı uzun vadeli Mars programında "Explore 2040" adını verdiği kampanya da mevcut. Bu kampanya kapsamında geliştirilecek olan "LightShip" adlı elektrikle çalışan taşıyıcı, hem Mars’a yolcu taşıyan uzay araçlarını ulaştıracak hem de iletişim ve navigasyon hizmetleri sağlayacak. Ayrıca LightShip, çeşitli bilimsel yükleri taşıma kapasitesine de sahip olacak.

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