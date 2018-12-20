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ESA'dan 4K çözünürlükte muhteşem Dünya videosu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş muhteşem bir video yayınladı. 4K çözünürlükteki videoda birçok etkileyici görüntü yer alıyor.
5 ay
15b
1
17
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanan Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yayınlanan muhteşem videolarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Uzay ajansı bu sefer de Alman astronot Alexander Gerst'in son altı ay içerisinde çektiği videolardan bir derleme yaptı.


ESA tarafından geçtiğimiz haziran ayında Uzay İstasyonu'na gönderilen Alexander Gerst, kısa süre içerisinde çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı haline gelmiş ve paylaştığı muhteşem görüntülerle milyonlarca insanı etkilemişti. Uzay İstasyonu'ndaki altı aylık görevinin artık sonuna gelen Alman astronot, bugün Yeryüzü'ne geri dönecek ve Noel tatilini ailesiyle birlikte geçirecek.

ESA'nın yayınladığı videoda Dünya'nın aurorası, Güneş'in doğuşu, Samanyolu Galaksisi, yıldırımlar, şehir ışıkları, SpaceX ve Japonya'ya ait kargo araçlarının ISS'den ayrılışı ve bir roket kalkışı gibi uzaydan çekilmiş inanılmaz görüntüler görüyoruz. 4K çözünürlükte yayınlanan video gerçekten de çok etkileyici.

Alexander Gerst'in Flickr hesabı üzerinden yayınladığı fotoğraflara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=vzgUcSLwoxM Yorum Yaz
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M4M00D 5 ay
düzcüler çıldırıyor
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smart1978 5 ay
Guzel derleme 4K izledim flickr da da fotograflara baktim muhtesem gorseller ...
Bilime karsi cikanlar elbette olacaktir tarihte oldugu gibi kendi insan surulerini "biriktirme" pesindeler.
Seytan icadi diye Matbaa in bu topraklara 300 yil gec gelmesini saglayan ve buna da ses cikarmayan Osmanli Padisahlari donemlerdeki gibi gunumuzde de benzer seyler olusmaktadir ( Gayrimuslim Osmanlilara ise izin verilmisti egitildiler guc sahibi oldular zenginlestiler vs ... )
Duz dunyacilar muhatabi ilgili kurumlardir ama hep tribune oynuyorlar! Gidin kurumlarla tartisin vs... Biz de takip edelim ortada bir Arena misali ...
Samimi degillerdir Duz dunyacilar ... Kure zeka diye dalga geciyorlar ama onlarin kafasi inatla duzmus baksaniza :)) :D
Guzel derleme 4K izledim flickr da da fotograflara baktim muhtesem gorseller ...Bilime karsi cikanlar elbette olacaktir tarihte oldugu gibi kendi insan su...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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dencedenceo 4 ay
Hayranlik verici
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smart1978 5 ay
Ulke herturlu batiyor duz dunya filan lukstur Turkiye ye ...
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bytradm 5 ay
dünyanın şeklinden daha önemlisi modern geçinen
zihni dogmalarla sınırlanmış, sorgulama yeteneğini
yitirmiş bir sosyal medya nesli var artık.
japon uzay ajansının canlı diye yedirmeye çalıştığı
videonun döngü olduğu anlaşılmıştı. en çok japonlara
güvenirdim. yinede batıdan çok daha iyidirler.
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xYaKuBux 5 ay
Harika paylaşım tşkler . 2:22 2:24 bana düz olduğunu bir kere daha kanıtladı. Tşkler Esa.
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serafon 5 ay xYaKuBux
Bence bu dünya düz muhabbeti bir deney. Buradan alınan sonuçlara göre toplumlara şekil verirken izlenecek metotlar ve o metotların dozu belirleniyor.
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OturanKuş 5 ay
Netspeed 35 mbs kotasız internetimle son kalitede izledim :) 54 tl ödüyorum :)
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Seyrim 5 ay
Hadi.. Dünya yuvarlakımsıymış.. :)
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DH Misafiri 5 ay
Dünyanın şekli huni gibidir kim diyormuş düz diye, düz olsa dünyanın %99 u çalışıp sadece %1 i besliyor olmazdı, dünya düz olsa herkes eşit olurdu eşit mi değil demek ki dünya huni...
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deoks 5 ay
Feyk bunlar gardaşım dünya düzdür bi kere. :D
Düz dünyacılar bir aşı karşıtları iki. Medeniyetin sonunu bu ikisi getirecek bakın göreceksiniz.
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smart1978 5 ay
Guzel derleme 4K izledim flickr da da fotograflara baktim muhtesem gorseller ...
Bilime karsi cikanlar elbette olacaktir tarihte oldugu gibi kendi insan surulerini "biriktirme" pesindeler.
Seytan icadi diye Matbaa in bu topraklara 300 yil gec gelmesini saglayan ve buna da ses cikarmayan Osmanli Padisahlari donemlerdeki gibi gunumuzde de benzer seyler olusmaktadir ( Gayrimuslim Osmanlilara ise izin verilmisti egitildiler guc sahibi oldular zenginlestiler vs ... )
Duz dunyacilar muhatabi ilgili kurumlardir ama hep tribune oynuyorlar! Gidin kurumlarla tartisin vs... Biz de takip edelim ortada bir Arena misali ...
Samimi degillerdir Duz dunyacilar ... Kure zeka diye dalga geciyorlar ama onlarin kafasi inatla duzmus baksaniza :)) :D
1 Yanıt Yanıtla +6
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retro61 5 ay smart1978
smart1978
Guzel derleme 4K izledim flickr da da fotograflara baktim muhtesem gorseller ...
Bilime karsi cikanlar elbette olacaktir tarihte oldugu gibi kendi insan surulerini "biriktirme" pesindeler.
Seytan icadi diye Matbaa in bu topraklara 300 yil gec gelmesini saglayan ve buna da ses cikarmayan Osmanli Padisahlari donemlerdeki gibi gunumuzde de benzer seyler olusmaktadir ( Gayrimuslim Osmanlilara ise izin verilmisti egitildiler guc sahibi oldular zenginlestiler vs ... )
Duz dunyacilar muhatabi ilgili kurumlardir ama hep tribune oynuyorlar! Gidin kurumlarla tartisin vs... Biz de takip edelim ortada bir Arena misali ...
Samimi degillerdir Duz dunyacilar ... Kure zeka diye dalga geciyorlar ama onlarin kafasi inatla duzmus baksaniza :)) :D


Matbaa nın bu topraklara şeytani amaçlar için sokulacak olması nedeni ile karşı çıkıldı. Keza bugün gazeteciler ajan olarak her ülke de cirit atıyor demek ki sorun Osmanlı da değil örümcek zihniyetli Yobaz önyargısı ile taşmış kafalar da, OSMANLI ADAMDIR...
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M4M00D 5 ay
düzcüler çıldırıyor
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