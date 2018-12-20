ESA'dan 4K çözünürlükte muhteşem Dünya videosu

Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanan Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yayınlanan muhteşem videolarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Uzay ajansı bu sefer de Alman astronot Alexander Gerst'in son altı ay içerisinde çektiği videolardan bir derleme yaptı.
ESA tarafından geçtiğimiz haziran ayında Uzay İstasyonu'na gönderilen Alexander Gerst, kısa süre içerisinde çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı haline gelmiş ve paylaştığı muhteşem görüntülerle milyonlarca insanı etkilemişti. Uzay İstasyonu'ndaki altı aylık görevinin artık sonuna gelen Alman astronot, bugün Yeryüzü'ne geri dönecek ve Noel tatilini ailesiyle birlikte geçirecek.
ESA'nın yayınladığı videoda Dünya'nın aurorası, Güneş'in doğuşu, Samanyolu Galaksisi, yıldırımlar, şehir ışıkları, SpaceX ve Japonya'ya ait kargo araçlarının ISS'den ayrılışı ve bir roket kalkışı gibi uzaydan çekilmiş inanılmaz görüntüler görüyoruz. 4K çözünürlükte yayınlanan video gerçekten de çok etkileyici.
Alexander Gerst'in Flickr hesabı üzerinden yayınladığı fotoğraflara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
ESA tarafından geçtiğimiz haziran ayında Uzay İstasyonu'na gönderilen Alexander Gerst, kısa süre içerisinde çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı haline gelmiş ve paylaştığı muhteşem görüntülerle milyonlarca insanı etkilemişti. Uzay İstasyonu'ndaki altı aylık görevinin artık sonuna gelen Alman astronot, bugün Yeryüzü'ne geri dönecek ve Noel tatilini ailesiyle birlikte geçirecek.
ESA'nın yayınladığı videoda Dünya'nın aurorası, Güneş'in doğuşu, Samanyolu Galaksisi, yıldırımlar, şehir ışıkları, SpaceX ve Japonya'ya ait kargo araçlarının ISS'den ayrılışı ve bir roket kalkışı gibi uzaydan çekilmiş inanılmaz görüntüler görüyoruz. 4K çözünürlükte yayınlanan video gerçekten de çok etkileyici.
Alexander Gerst'in Flickr hesabı üzerinden yayınladığı fotoğraflara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=vzgUcSLwoxM Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bilime karsi cikanlar elbette olacaktir tarihte oldugu gibi kendi insan surulerini "biriktirme" pesindeler.
Seytan icadi diye Matbaa in bu topraklara 300 yil gec gelmesini saglayan ve buna da ses cikarmayan Osmanli Padisahlari donemlerdeki gibi gunumuzde de benzer seyler olusmaktadir ( Gayrimuslim Osmanlilara ise izin verilmisti egitildiler guc sahibi oldular zenginlestiler vs ... )
Duz dunyacilar muhatabi ilgili kurumlardir ama hep tribune oynuyorlar! Gidin kurumlarla tartisin vs... Biz de takip edelim ortada bir Arena misali ...
Samimi degillerdir Duz dunyacilar ... Kure zeka diye dalga geciyorlar ama onlarin kafasi inatla duzmus baksaniza :)) :D