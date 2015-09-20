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ETH Zürich'in otonom drone modelleri, "kullanılabilir" köprüler kurabiliyor

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ETH Zürich'in otonom drone modelleri,
 
Köprüler kurarak kara parçalarını birbirine bağlamak insanoğlunun mühendislik açısından elde ettiği en büyük başarılar arasında yer alıyor. Çok zahmetli bir süreç olduğu şüphe götürmeyen köprü inşası, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nün (ETH Zürich) gösterdiği son çalışmaya göreyse drone modellerinin yapabileceği bir görev haline geliyor.
ETH Zürich'ün aşağıda yer alan videosu aslında drone teknolojilerinin geldiği son noktalardan birisini gözler önüne seriyor. Karşılıklı yerleştirilen çelik yapı arasında otonom şekilde "insan taşıyabilecek" güç ve boyutta bir köprü örebilen drone'lar, bu örme işlemini çelikten halatlardan çok daha sağlam olduğu söylenen Dyneema ip çeşidini kullanarak yerine getiriyor.
Tercih edilen bu ipleri rulo halinde bünyesinde taşıyan ve ilk bağlantıları dahi kendileri yapabilen araçlar, gökyüzü inşa çalışmalarının bir parçası olarak geliştiriliyor ve insanlar için tehlikeli olabilecek noktalardaki yapılar için çok büyük bir potansiyel vaat ediyorlar.
Sadece köprü değil düşmeye karşı güvenlik ağları örülmesi amacıyla da kullanılabileceği belirtilen ve şimdilik iç mekanda hareket takip cihazlarıyla çalışma gösterebilen teknoloji, tercih edilen Dyneema ip sayesinde de oldukça hafif bir seçenek ortaya koyuyor. 
Bu devrimsel sistemi açıklayan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
ETH Zürich'in otonom drone modelleri,
 

https://www.youtube.com/watch?v=CCDIuZUfETc Yorum Yaz
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Havya Makinesi 3 yıl en beğenilen
kadirirdem
bunu iple yapmak kolayda betonla nasıl yapılacak...

bu bir adım. zamanla ilerleyecek teknoloji. siz işe en tepeden başlamak istiyorsunuz.
kadirirdembunu iple yapmak kolayda betonla nasıl yapılacak...bu bir adım. zamanla ilerleyecek teknoloji. siz işe en tepeden başlamak...
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DH Misafiri 3 yıl
Bütün asma köprülerde, ilk halatın ucunu BİRİnin karşıya geçirmesi gerekir.
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DH Misafiri 3 yıl
Otonom bir şekilde bu işi yapabilmeleri gerçekten harika. Teknolojiyi bir kenara bırakın da çok sevimli değiller mi :)) Arılar gibiler
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artenis 3 yıl
Çok güzel, işte ilim.
Bkz: Tubitak, birebir aynı :D :D :D
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magicool 3 yıl
Sonrada avrupa birligi batiyo yok. Vs kotulerler cok yaratuci suan bile aci durumlarda kullanilabilir durumda goruuyor ilerde tamamen kopru insasini bunlar yapacakrir
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Havya Makinesi 3 yıl en beğenilen
kadirirdem
bunu iple yapmak kolayda betonla nasıl yapılacak...

bu bir adım. zamanla ilerleyecek teknoloji. siz işe en tepeden başlamak istiyorsunuz.
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kadirirdem 3 yıl
bunu iple yapmak kolayda betonla nasıl yapılacak...
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1BilimAdamı 3 yıl

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