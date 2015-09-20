ETH Zürich'in otonom drone modelleri, "kullanılabilir" köprüler kurabiliyor

Köprüler kurarak kara parçalarını birbirine bağlamak insanoğlunun mühendislik açısından elde ettiği en büyük başarılar arasında yer alıyor. Çok zahmetli bir süreç olduğu şüphe götürmeyen köprü inşası, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nün (ETH Zürich) gösterdiği son çalışmaya göreyse drone modellerinin yapabileceği bir görev haline geliyor.

ETH Zürich'ün aşağıda yer alan videosu aslında drone teknolojilerinin geldiği son noktalardan birisini gözler önüne seriyor. Karşılıklı yerleştirilen çelik yapı arasında otonom şekilde "insan taşıyabilecek" güç ve boyutta bir köprü örebilen drone'lar, bu örme işlemini çelikten halatlardan çok daha sağlam olduğu söylenen Dyneema ip çeşidini kullanarak yerine getiriyor.

Tercih edilen bu ipleri rulo halinde bünyesinde taşıyan ve ilk bağlantıları dahi kendileri yapabilen araçlar, gökyüzü inşa çalışmalarının bir parçası olarak geliştiriliyor ve insanlar için tehlikeli olabilecek noktalardaki yapılar için çok büyük bir potansiyel vaat ediyorlar.

Sadece köprü değil düşmeye karşı güvenlik ağları örülmesi amacıyla da kullanılabileceği belirtilen ve şimdilik iç mekanda hareket takip cihazlarıyla çalışma gösterebilen teknoloji, tercih edilen Dyneema ip sayesinde de oldukça hafif bir seçenek ortaya koyuyor.

Bu devrimsel sistemi açıklayan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=CCDIuZUfETc