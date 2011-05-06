EVGA 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini duyurdu

Önde gelen ekran kartı üreticilerinden EVGA, yüksek bellek kapasitesiyle öne çıkan GeForce GTX 580 modelini duyurdu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 1536MB GDDR5 bellekli referans modelden farklı olarak 3072MB GDDR5 bellekle geliyor.
Referans tasarımı baz alan ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteği, 512x paralel işlem birimi ve 64x doku ünitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 772MHz'de, paralel işlemcileri 1544MHz'de ve bellekleri de 4008MHz'de görev yapan kart, çoklu GPU kurulumları için SLI teknolojisini de destekliyor.
CUDA, PhysX, 3DVision Surround ve PureVideo HD teknolojilerini bünyesinde barındıran ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve miniHDMI konnektörleriyle geliyor. EVGA tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelinin Avrupa satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
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hardwarecanucks.com/...
EVGA yı kim satıyor ki
Palit'in 3gb modelinin Türkiyeye gelmesini bekliyoruz efendim ;ama referens tasarımlar suyunu çekmeden geleceğini sanmıyorum.
dediklerinize bende tamamen katılıyorum.artık kimse yetişemiyor zaten bu hıza.ufak bir değişiklik ve işte yeni model. yoksa bize KAPİTALİZMİN BİR OYUNU MU BU? ALDI PARALARI VERDİ ZULUMU diyesi geliyor insanın:)
aslında grafik uygulamalarda baya işe yarıyor. atıyorum maride 3d modeli boyarken ne kadar grafik raminiz varsa o o kadar detay görüntüleyebiliyorsunuz. oyunlarda genelde belli bir sınıra kadar dayanıyor ama çalışma yaparken bunun sınırı yok.
Not: Yazıma alıntı yapıp hede höde diyecek arkadaşlar, nokia, htc vs. saçma saçma benzer modeller çıkartınca isyan etmeyen arkadaşlardan olursa daha bi güzel olur.