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EVGA 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,1b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen ekran kartı üreticilerinden EVGA, yüksek bellek kapasitesiyle öne çıkan GeForce GTX 580 modelini duyurdu. Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 1536MB GDDR5 bellekli referans modelden farklı olarak 3072MB GDDR5 bellekle geliyor.

Referans tasarımı baz alan ekran kartı, 384-bit bellek veri yolu desteği, 512x paralel işlem birimi ve 64x doku ünitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 772MHz'de, paralel işlemcileri 1544MHz'de ve bellekleri de 4008MHz'de görev yapan kart, çoklu GPU kurulumları için SLI teknolojisini de destekliyor.

CUDA, PhysX, 3DVision Surround ve PureVideo HD teknolojilerini bünyesinde barındıran ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve miniHDMI konnektörleriyle geliyor. EVGA tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelinin Avrupa satış fiyatı ise şu an için bilinmiyor.


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OrionPC 8 yıl
Olaya bu kadar basit bakmayın, sırf 3 Gb bellek miktarı için bu kartı arıyorum. Yeni nesil GTX serisi oyun amacının yanında 3d uygulamalarda da cok performanslı. 700 usd gibi bir fiyata bu kartı alıp 3 Gb belleğine devasa bir 3d sahneyi sığdırıp render alabiliyorsanız, ki GTX460 1 Gb ile sonuçlar çok tatmin edici, bu sizi Tesla ya da Quadro almaktan kurtarır, kabaca 1500 usd tasarruf ettirir :) Oyun oynamak için bu kadarına tabi ki gerek yok buna katılıyorum ama her geliştirme bir amaca hizmet edecektir, zaten üretici de bunu düşünerek bu kadar model çıkartıyordur :)
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Cats in the cradle 8 yıl
EVGA GeForce GTX 580 3GB Review

hardwarecanucks.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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İstan34bul 8 yıl
Türkiyeye niçin geç geliyor bu kartlar o kadarmı zor
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Red 8 yıl
"geç" mi geliyor ,"heç" mi gelmiyor?

EVGA yı kim satıyor ki
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NecroCyber-777 8 yıl
bellekleri fazla olan modellerde kart cıktıktan epey sonra cıkıyor bellek eritme çabası mı desem bilemiyeceğim..
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nirvanha 8 yıl
Konunun içine 3d vision ile oyun oynama girince , gerek oluyor o belleklere.
Palit'in 3gb modelinin Türkiyeye gelmesini bekliyoruz efendim ;ama referens tasarımlar suyunu çekmeden geleceğini sanmıyorum.
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Zeytinbey 8 yıl
hadi yaw 3dvision için mi lazımmış 3 gb bellek ilk defa duyuyorum... ilginç...
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İstan34bul 8 yıl
Gpu hızı 1000mhz olmadan beni rahatsız etmeyin
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tavsan19 8 yıl
manyakurt
Artık bu GTX580 haberleri de sıktı. Alla pulla, iki hız arttır, bi boru ekle al sana bi model daha. Kapitalist sistem işte. Not: Yazıma alıntı yapıp hede höde diyecek arkadaşlar, nokia, htc vs. saçma saçma benzer modeller çıkartınca isyan etmeyen arkadaşlardan olursa daha bi güzel olur.

dediklerinize bende tamamen katılıyorum.artık kimse yetişemiyor zaten bu hıza.ufak bir değişiklik ve işte yeni model. yoksa bize KAPİTALİZMİN BİR OYUNU MU BU? ALDI PARALARI VERDİ ZULUMU diyesi geliyor insanın:)
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gonengokalp 8 yıl
Zeytinbey
gtx 580 için 3 gb gerekliliğini tam anlamış değilim belki 3 monitör kullanacaklar alıp sli yaparlarsa bir anlamı olur... Bazıları 3 gb olursa uzun süre değiştirmem diye düşünüyor olabilir ama bence bu düşünce pek doğru değil zira bir sonraki nesil gpu belki aynı rame sahip olup daha güçlü olacak...

aslında grafik uygulamalarda baya işe yarıyor. atıyorum maride 3d modeli boyarken ne kadar grafik raminiz varsa o o kadar detay görüntüleyebiliyorsunuz. oyunlarda genelde belli bir sınıra kadar dayanıyor ama çalışma yaparken bunun sınırı yok.
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gonengokalp 8 yıl
acaba bu 3gb gtx 580 lerden herhangi biri(palitinde bir modeli vardı) türkiyede satılıyor mu?
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manyakurt 8 yıl
Artık bu GTX580 haberleri de sıktı. Alla pulla, iki hız arttır, bi boru ekle al sana bi model daha. Kapitalist sistem işte.
Not: Yazıma alıntı yapıp hede höde diyecek arkadaşlar, nokia, htc vs. saçma saçma benzer modeller çıkartınca isyan etmeyen arkadaşlardan olursa daha bi güzel olur.
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Zeytinbey 8 yıl
gtx 580 için 3 gb gerekliliğini tam anlamış değilim belki 3 monitör kullanacaklar alıp sli yaparlarsa bir anlamı olur... Bazıları 3 gb olursa uzun süre değiştirmem diye düşünüyor olabilir ama bence bu düşünce pek doğru değil zira bir sonraki nesil gpu belki aynı ram'e sahip olup daha güçlü olacak...
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