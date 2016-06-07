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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA, LED bağlantı noktalı güç kaynaklarını duyurdu

Bileşen pazarının önemli oyuncularından olan EVGA, Super Flower işbirliği ile yeni güç kaynakları tanıtmaya devam ediyor. Firma, Computex 2016 fuarında üç farklı seri ile görücüye çıktı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun yıllardır Super Flower işbirliği ile farklı güç kaynakları piyasaya süren EVGA, Computex 2016 fuarında üç farklı seri ile görücüye çıktı. Serilerde yüksek yoğunluk ve LED aydınlatmalı bağlantı noktaları dikkat çekiyor.

SuperFlower konseptini temel alan yeni seriler SuperNova G2, SuperNova GL ve SuperNova 1000 GX adı altında piyasaya sürülecek. SuperNova G2 ve GL serisi birbirinin hemen hemen aynısı. Fark olarak ise GL serisindeki çıkış noktaları LED ile aydınlatılmış.

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Serilerde 80 Plus Gold sertifikası ile, belirli senaryolarda yüzde 90 enerji verimliliği seviyesine ulaşılabiliyor. 140mm fana sahip serilerde yüzde 100 Japon kapasitörler kullanılıyor. +12V hattında ise 70.8 Amper enerji çıkışı sağlanıyor. Ayrıca ECO anahtarı ön kısma alınırken, LED aydınlatma için de bir anahtar eklenmiş.

SuperNOVA 1000 GX ise daha küçük boyutlarda daha yoğun güç sunabilmek tasarlanmış. SuperFlower’ın bu konuda çalışmaları var ve EVGA da bundan iyi bir şekilde faydalanıyor. Leadex platformunu temel alan yeni seri, 1000 G2 serisinden daha küçük ve 1000 Watt gücünde. 80 Plus Platinum ile enerji verimliliği yüzde 95 seviyesine kadar çıkıyor. +12V hattında ise 83.3 Amper enerji sağlıyor. 

 

http://www.tomshardware.com/news/new-evga-psus-computex,31979.html Yorum Yaz
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
Ne kadar gereksiz bir şey. Yani led olayını bende seviyorum güzel hava katıyor bileşenlere ama bağlantı çıkışları gibi saçma bir noktaya led koyacaklarına yan tarafta güzel bir ledli Evga logosu koysalar çok daha hoş bir görüntü sergilerdi...
Ne kadar gereksiz bir şey. Yani led olayını bende seviyorum güzel hava katıyor bileşenlere ama bağlantı çıkışları gibi saçma bir noktaya led koyacaklarına yan t...
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selahattın ısık 3 yıl

EVGA dan albenisi daha yüksek bir tasarım beklerdim..

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NorthShield 3 yıl
aaaa baksanıza PC donanımı ile ilgili haber :)
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ankaland 3 yıl
gereksiz tasarım.. arkadaşın belirttiği gibi ışıklı evga logosu güzel olurdu..
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crossmatch 3 yıl
Evga kaç watt oldu bir de 80 plus logosu yansa daha iyi.
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***Leopard*** 3 yıl
Onun yerine Gigabyte Windforce ekran kartlarinda Windforce yazisinin yanmasi gibi Evga yazisi aydinlansa daha hos olurmus

Pencereli kasam var ama bence su haliyle oldukca gereksiz olmus
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selahattın ısık 3 yıl

EVGA dan albenisi daha yüksek bir tasarım beklerdim..

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1 Yanıt Yanıtla +16
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
Ne kadar gereksiz bir şey. Yani led olayını bende seviyorum güzel hava katıyor bileşenlere ama bağlantı çıkışları gibi saçma bir noktaya led koyacaklarına yan tarafta güzel bir ledli Evga logosu koysalar çok daha hoş bir görüntü sergilerdi...
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