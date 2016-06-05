Asus’dan kablosuz şarj imkanı sunan Disegno monitörler

Kablosuz şarj henüz çok yaygın kullanım alanı bulabilmiş değil. Gerek farklı adaptörlere ihtiyaç duyması, gerek yüksek maliyetler gerekse de kullanıcıların şarj kablosunu takarak telefonunu kullanmaya devam etme alışkanlığı, kablosuz şarj teknolojilerini geri plana itiyor.

Yine de üreticilerin bu konuya yönelik farklı yatırımları devam ediyor. IKEA’nın kablosuz şarj entegreli mobilyalarından sonra, Asus da bir monitör piyasaya sürüyor. Computex 2016 fuarında görücüye çıkarılan Disegno Curve MX34VQ adındaki monitör, kaide kısmına entegre kablosuz şarj plakası ile dikkat çekiyor. Qi standardı ile uyumlu şarj plakası sayesinde, kullanıcılar oda oda adaptör taşıma derdinden kurtuluyor. Veya orijinal adaptörünü yedek olarak kullanma imkanı da mevcut.

34 inçlik 3440x1440 piksel çözünürlüğe sahip olan monitörün kavis çapı ise 1800R olarak belirlenmiş. Daha yoğun bir çoklu ortam tecrübesi yaşatmayı amaçlayan monitörde, iki adet 8W Harman Kardon hoparlör de yer alıyor.

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Disegno serisindeki diğer bir ürün ise MX27UC. 27 inçlik 3840x2160 piksel çözünürlükte IPS ekrana sahip olan monitör, sRGB renk spektrumunun yüzde 100’ünü yansıtabiliyor. Üründe USB 3.1 Type-C bağlantısı üzerinden DisplayPort Alternate modu ile enerji ve veri aktarımı imkanı sunulmuş. Özellikle MacBook tarzındaki ürünlerden harici ekrana bağlantı için alternatif bir model olacaktır. Kablosuz şarj özelliğinin olmadığı monitörde iki adet 3W Bang&Olufsen hoparlörlere yer verilmiş. Ürünlerin ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.