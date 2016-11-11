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EVGA SuperNOVA G3: Küçük sistemlere büyük güç

Kompakt yapıda sistem toplamak isteyip güç kaynağı konusunda kararsız kalan tüketiciler için EVGA’nın güncellenmiş yeni Super NOVA G3 serisi iyi bir alternatif olabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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EVGA SuperNOVA G3: Küçük sistemlere büyük güç

SuperNOVA G ailesi güç kaynakları ile pazarda beğeni toplayan EVGA, kompakt sistem toplamayı sevenlere yönelik olarak seriyi yeniden elden geçirdi. SuperNOVA G3 serisi piyasadaki en küçük güç kaynaklarından birisi haline geliyor.

En Küçüklerden Birisi

SuperNOVA G serisi hali hazırda yüzde 90 üzerinde enerji verimlilik değerlerine ulaşıyor. Yeni güncelleme ile hedef alanını daha da büyütmüş oldu. G2 serisinde 165mm olan uzunluk G3 serisinde 150mm seviyesine iniyor. Yapı küçülmüş olsa da iç kısım oldukça güçlü.

Kasa içerisinde 140mm hidrolik dinamik rulmanlı fan yer alırken, en sessiz ve en uzun ömürlü çalışma hedefleniyor. Yüzde 100 yük durumlarında dahi 35 desibel altında gürültü seviyesi üretiliyor. Zaten ailenin tamamında sessiz çalışma özelliği mevcut. Düşük yüklerde ise fan kendisini tamamen kapatıyor.

Japon kapasitörler ile dayanıklılığı artıran seride aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı akım, aşırı enerji, kısa devre, aşırı ısınma gibi risklere karşı koruma sistemleri yer alıyor. Modüler olduğu için de en optimal kablolama yaparak soğutma sistemleri için daha geniş bir hava akım alanı oluşturuluyor.

Ayrıca Bkz. "Hyperloop One: Yeni nesil süper hızlı ulaşım aracı"

SuperNOVA G3 serisi içerisinde 550W, 650W, 750W, 850W ve 1000W kapasiteli seçenekler yer alıyor. Fiyatlar ise 750W için 500TL civarında. 1000W için ise vergiler hariç 650TL söz konusu. Satışlara kısmen başlanmış durumda.

 

http://hexus.net/tech/news/psu/99046-evga-supernova-g3-psus-offer-small-size-big-performance/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Türkiye'de satışta olmaması bizler için büyük bir eksiklik. Evga güç kaynakları gerçekten çok kaliteli.
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Basteryus 3 yıl
Yanlız EVGA'nın standartı farklı sanırım, Silverstone'un boyutları daha küçük(sfx)
Takıntı yaptım artık, 1 mm farka bile bakıyorum.

Silverstone: 125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)
EVGA :150mm (W) x 85mm (H) x 150mm (L)
evga.com/... silverstonetek.com/...
Ekran kartlarının güç tüketimi her nesilde daha da azalıyo, artık SLI yapılmadığı sürece 600-700W hepsine yeter. Kapasite büyütmekten ziyade boyutları daha da küçültmek lazım
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UltrAslan_06 3 yıl
SFX PSU çıkarsa evga ozaman çok daha güzel olacak..
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lifeisunfare 3 yıl
Her ne kadar küçük olması cazip gelse de fiyat olarak yine de pahalı geldi bana.Gerçi kurlar da aldı başını gitti.
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-dehşet- 3 yıl
Tam da kullanmış olduğum 750 G2 güç kaynağı CW yapmaya başladığında çıktı piyasaya. Yarın Vektron'a yollayacağım belki G3 ile değişim yapılır.
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hector_1990 3 yıl
itx sistem kuruyorsun kasa içerisinde power supply bildiğin dana gibi duruyor zaten artık powerlar 650 w fazlasıyla yeterli hatta 550w gayet iyi
bu tür gelişmeler itx sistemlerin geleceği (anakart soğutucu ekran kartı itx için gelişti ama psu sorun oluyordu)
ben corsair ve fps gibi firmaların ürünlerini bekliyorum
artık büyük kasalara gerek yok (full tower kasam var )
rekabeti sonuna kadar destekliyorum
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selahattın ısık 3 yıl
Silveraton a rakip cikti.Bu segmentteki en guclu oyuncu olarqk fiyatlari cep yakiyordu.
Artik cep bosaltmadan ufak sistem dizmek isteyen kullanicilara psu dan epey kar kalacak...

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