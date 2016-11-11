EVGA SuperNOVA G3: Küçük sistemlere büyük güç

SuperNOVA G ailesi güç kaynakları ile pazarda beğeni toplayan EVGA, kompakt sistem toplamayı sevenlere yönelik olarak seriyi yeniden elden geçirdi. SuperNOVA G3 serisi piyasadaki en küçük güç kaynaklarından birisi haline geliyor.

En Küçüklerden Birisi

SuperNOVA G serisi hali hazırda yüzde 90 üzerinde enerji verimlilik değerlerine ulaşıyor. Yeni güncelleme ile hedef alanını daha da büyütmüş oldu. G2 serisinde 165mm olan uzunluk G3 serisinde 150mm seviyesine iniyor. Yapı küçülmüş olsa da iç kısım oldukça güçlü.

Kasa içerisinde 140mm hidrolik dinamik rulmanlı fan yer alırken, en sessiz ve en uzun ömürlü çalışma hedefleniyor. Yüzde 100 yük durumlarında dahi 35 desibel altında gürültü seviyesi üretiliyor. Zaten ailenin tamamında sessiz çalışma özelliği mevcut. Düşük yüklerde ise fan kendisini tamamen kapatıyor.

Japon kapasitörler ile dayanıklılığı artıran seride aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı akım, aşırı enerji, kısa devre, aşırı ısınma gibi risklere karşı koruma sistemleri yer alıyor. Modüler olduğu için de en optimal kablolama yaparak soğutma sistemleri için daha geniş bir hava akım alanı oluşturuluyor.

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SuperNOVA G3 serisi içerisinde 550W, 650W, 750W, 850W ve 1000W kapasiteli seçenekler yer alıyor. Fiyatlar ise 750W için 500TL civarında. 1000W için ise vergiler hariç 650TL söz konusu. Satışlara kısmen başlanmış durumda.