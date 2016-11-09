Hyperloop One: Yeni nesil süper hızlı ulaşım aracı

Teknoloji tarihinin en önemli simalarından birisi haline gelmeyi başaran Elon Musk daha çok Tesla elektrikli araçları ile biliniyor ancak pek çok çılgın projesi mevcut. Yeniden kullanılabilir roket projesini hayata geçiren Musk şimdi süper hızlı ulaşım aracı projesi için kolları sıvadı.

Süper Hızlar

Hyperloop One olarak adlandırılan ulaşım projesi oldukça uzun bir zaman önce tanıtılmıştı. O dönem ilk teknik detayları paylaşılan Hyperloop projesinin aslında hayata geçebilmesi için çok uzun bir zaman dilimi olduğu düşünülüyordu ancak Musk oldukça hırslı ve yoğun bir gayret gösteriyor.

Hyperloop projesi, alüminyum kapsül içerisinde saatte 1200Km'ye varan hızlarda yolcu ve kargo taşıyabilen bir sistemi tanımlıyor. Hyperloop için kullanılacak araçların yüksek hızlara çıkması için özel bir alan yaratılırken sürtünmeleri en aza indirmek amaçlanıyor. Bu sayede yüksek hızlara ulaşabilmek ve bu hızlarda seyahat edebilmek için artık çok fazla enerji gerekmiyor.

Hyperloop projesinin öne çıkan avantajı ise bu yüksek hızlara çıkmak için çok fazla enerji harcamayacak olması. Bunu da kapsülün iç aksamını düşük basınçlarda tutarak, risk meydana gelmeden sürtünmeyi en aza indirerek başaracak. Sistem ayrıca kapsülün ön ve arkasına havayı aktif olarak transfer eden kompresör fanları yerleştirerek de sürtünmeyi azaltmayı planlıyor.

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Projede raylar 50-100 metre yukarıya ve merkezlerden uzak alanlara konumlandırılacak. Böylece mevcut yapılara en az rahatsızlık verecek bir rota izlenecek.

Bazı hızlı tren projelerinde gördüğümüz gibi Hyperloop kapsülleri elektromanyetik mıknatıslar ile havada asılı kalarak ilerleyecek ve böylece yüksek hızlara ulaşmak mümkün olacak. Duraklara yaklaşıldığında ise yine elektromanyetik mıknatıslar ile kapsül yavaşlatılacak ve oluşan kinetik enerji arka kısım tarafından emilecek.

Projenin temel noktası ise hızlanmak için çok uzun mesafelere gerek duyması. Aktarım hatlarının buna göre şekillendirilmesi gerekiyor. Mesafe arttıkça kapsülün daha çok hızlanması ve maliyetlerin düşmesi sağlanıyor. Elde edilen bu tasarım ile kaza veya raydan çıkma ihtimali azaltılıyor.

İç kapsül ise sis veya kar gibi dış hava koşullarına karşı geçirmezlik arz ediyor. Kapsülün kalınlığı yaklaşık 2.5cm ve böylece bükülmelerin de önüne geçiliyor.

İlk Örnekler ve İhale

Elon Musk, projesi için Kaliforniya’da 8Km uzunluğunda prototip bir ray inşasına başladı. Bu raylarda test sürüşlerine 2019 yılında başlanacak. Musk’un testler için 100 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı konuşuluyor.

Diğer bir önemli gelişme ise Tesla ile Dubai Ulaşım Kurumu arasında imzalanan Hyperloop anlaşması oldu. Bu anlaşma ile Abu Dabi ve Dubai arasında Hyperloop hattı kurulacak. Daha sonra Emirlik içerisindeki diğer şehirlere de hat genişletilecek.

Henüz daha bir prototipi bile olmayan proje için Arap sermayesinin gösterdiği ilgi pek çok kaynak için şaşırtıcı oldu. Proje ile Dubai ve Abu Dabi arasının 12 dakikaya indirilmesi planlanıyor. Ayrıca kargo da taşınacağı için Dubai limanının çevresindeki değerli arazilerin de imara açılacağı ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük insan yapımı limanı olma özelliğine sahip Dubai limanını inşa eden DP World, Hyperloop projesinde büyük bir yatırıma sahip. Bu bakımdan bir aracılık söz konusu olduğu ve sonrasında anlaşmanın yapıldığı tahmin ediliyor.

Durak Projesi

Bunun haricinde durak konusunda da çılgın bir proje bulunuyor. Pod adı verilen bu ulaşım araçlarına binmek isteyenler, küçük Pod olarak tanımlanan ulaşım araçlarına biniyor ve merkez üniteye geliyor. Burada küçük Pod ana üniteye bağlanıyor ve yolcu yerinden kalkmadan devam ediyor. Son durakta ise küçük Pod ayrılıyor ve yolcuyu indiriyor.

Burj Khalifa, Dubai havalimanı gibi pek çok noktada bu duraklardan olacak. Yolcular Pod içerisinde özel raylardan bu duraklara geçecek ve inecek. Projenin 2021 yılın ilk yolcularını taşıması bekleniyor. Elbette bilet fiyatlarının ne kadar olacağı da merak konusu.