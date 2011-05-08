EVGA özel tasarımlı GeForce GTX 560 Ti DS Superclocked modelini duyurdu

Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan EVGA, GeForce GTX 560 Ti DS Superclocked isimli yeni ekran kartını duyurdu. GeForce GTX 560 üzerine inşa edilen ekran kartı, çift fanlı özel soğutucu tasarımı ve fabrika çıkışı arttırılan çalışma frekanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek ve 384x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 900MHz'de, paralel işlemcileri 1800MHz'de ve bellekleri de 4212MHz'de görev yapan kartın bellek bant genişliği ise 134.8 GB/saniye.

Sahip olduğu çift fan soğutucu sayesinde referans tasarımlı modeller ile kıyaslandığında daha serin çalıştığı belirtilen yeni model, PhysX, CUDA ve SLI gibi teknolojilere de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI 1.4a konnektörleriyle gelen EVGA GeForce GTX 560 Ti DS Superclocked'un fiyatı ise 219$.