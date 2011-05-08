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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA özel tasarımlı GeForce GTX 560 Ti DS Superclocked modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,6b
1
8
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan EVGA, GeForce GTX 560 Ti DS Superclocked isimli yeni ekran kartını duyurdu. GeForce GTX 560 üzerine inşa edilen ekran kartı, çift fanlı özel soğutucu tasarımı ve fabrika çıkışı arttırılan çalışma frekanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek ve 384x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem birimi 900MHz'de, paralel işlemcileri 1800MHz'de ve bellekleri de 4212MHz'de görev yapan kartın bellek bant genişliği ise 134.8 GB/saniye.

Sahip olduğu çift fan soğutucu sayesinde referans tasarımlı modeller ile kıyaslandığında daha serin çalıştığı belirtilen yeni model, PhysX, CUDA ve SLI gibi teknolojilere de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini HDMI 1.4a konnektörleriyle gelen EVGA GeForce GTX 560 Ti DS Superclocked'un fiyatı ise 219$.


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İntel35 8 yıl en beğenilen
evga tamam güzel de artık biri el atsında getirsin şu markayı
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Wabbajack 8 yıl
İsrail markası Evga yı bizim düşündüğümüz kadar firmalarda getirmek istemiştir ve ve vatandaşlarımıza yapılanlardan sonra hem Evga hemde Türkiyedeki dağıtım yapan firmalar çekiniyordur getirildiği taktirdede satılan bir marka olucağını sezimliyorum yorumlardan çıkardığım :( acı ama gerçek tutucu değiliz:S
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Tony Tony 8 yıl
boş durmuyorlar
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ironblood19 8 yıl
yok!... illaki sadece soğutucu değiştirip, hızları yükseltip ısıtıp, ısıtıp kulllancıya sun...

eVGA artık bana göre "sadece isimden" ibaret oldu bana.... garanti durumunu göz önüne koyacak insanlar var, haklılar ama adamlar adam akıllı bir yenilik yapsınlar

ben beğenmediğim Palit dahi 8600 Gt sonic+ da 1,4 ns ram ler yerine, 1.0 ns ram ler kullanarak bir farklılık yapmışlar, gerçekten %19 daha hızlı bir ürün, Ek güç girişi hariç 8600 gts den farksız bir ürün sunmuşlardı hem de bunu neredeyse GT fiyatına yakın bir fiyat ile (zamanında)

bana bunlarla gelsinler
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servetportakal 8 yıl
219$ şaka gibi... işin manevi kısmını bir kenara bıraktığımda ve materyalist düşündüğümde türk olmaktan gerçekten utanıyorum ...! haraç alır gibi her b.ka %100 vergi koyuyor bizim güzel nadide devletimiz...
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OverClocK1ng 8 yıl
İyi fena değil. Yine de 440 liraya aldığım MSI GTX560Ti Twin FrozrII nin her şeyinden memnunum. Tabi yukarıdaki 219$ yurtdışı fiyatı...
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İntel35 8 yıl en beğenilen
evga tamam güzel de artık biri el atsında getirsin şu markayı
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