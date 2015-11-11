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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA'dan fiyat-performans odaklı GQ güç kaynağı serisi

Bilgisayar bileşenleri pazarının önemli oyuncularından EVGA, fiyat ve performansı bir arada isteyen tüketicilere yönelik olarak iddialı özelliklerle donattığı GQ serisi güç kaynaklarını duyurdu.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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EVGA'dan fiyat-performans odaklı GQ güç kaynağı serisi


EVGA GQ serisi tüm modelleriyle 80 Plus Gold sertifikasına sahip. Belirli yükler altında yüzde 90 enerji verimliliği sunan sertifikanın yanında 135mm'lik dinamik rulmanlı fan da düşük yoğunlukta pasif hale geçerek sessizliğe katkıda bulunuyor. 

NVIDIA SLI ve AMD Crossfire desteği sunan seride Japon Nippon Chemi-Con kapasitörlerle dayanıklılık ve kullanım ömrü artırılmış. EVGA, Active Clamp SR+DD devre düzeni ile enerji verimliliğine katkıda bulunurken, tek bir +12V hattında 83.3 Ampere kadar güç çıkışı sağlanabiliyor. Yarı modüler tasarım ise kullanıcıları kablo karmaşasından kurtarıyor. 

Seride 1000W, 850W, 750W ve 650W şeklinde 4 model yer alıyor. Fiyatlar ise 174 Avro-148 Avro-110 Avro-100 Avro olarak sıralanıyor. EVGA yeni serisine 5 yıllık garanti de veriyor. Seri kısa süre içerisinde satışa sunulacak.  

http://eu.evga.com/Products/ProductList.aspx?type=10 Yorum Yaz
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herakles24 4 yıl en beğenilen
174 ve 100 avro çok f/p odaklı tr fiyatı 174=538,50 tl 100=309,48 tl bumu fiyat performans o paraya millet pc topluyo be ayıp
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tahir40 4 yıl
EVGA'nın halihazırdaki G2 serisinden farkı nedir? Belli bir sıcaklığa kadar pasif fan, 80+ gold sertifikası, yarı modüler tasarım hepsi aynı... Fiyat farkı da yok gibi.
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OverClocK1ng 4 yıl
herakles24
174 ve 100 avro çok f/p odaklı tr fiyatı 174=538,50 tl 100=309,48 tl bumu fiyat performans o paraya millet pc topluyo be ayıp

Ev kirası gibi..
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Patren 4 yıl
turkiyede fiyat performans olmaz 650w icin konusuyorum kasa ile birlikte gelse daha guzel olur
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c36ab7c4 4 yıl
Benim için psu denince akla gelen marka Evga'dır.
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lexus 4 yıl
hibrit bir güç kaynağı için gayet uygun fiyatlı
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herakles24 4 yıl en beğenilen
174 ve 100 avro çok f/p odaklı tr fiyatı 174=538,50 tl 100=309,48 tl bumu fiyat performans o paraya millet pc topluyo be ayıp
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