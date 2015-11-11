EVGA'dan fiyat-performans odaklı GQ güç kaynağı serisi





EVGA GQ serisi tüm modelleriyle 80 Plus Gold sertifikasına sahip. Belirli yükler altında yüzde 90 enerji verimliliği sunan sertifikanın yanında 135mm'lik dinamik rulmanlı fan da düşük yoğunlukta pasif hale geçerek sessizliğe katkıda bulunuyor.





NVIDIA SLI ve AMD Crossfire desteği sunan seride Japon Nippon Chemi-Con kapasitörlerle dayanıklılık ve kullanım ömrü artırılmış. EVGA, Active Clamp SR+DD devre düzeni ile enerji verimliliğine katkıda bulunurken, tek bir +12V hattında 83.3 Ampere kadar güç çıkışı sağlanabiliyor. Yarı modüler tasarım ise kullanıcıları kablo karmaşasından kurtarıyor.





Seride 1000W, 850W, 750W ve 650W şeklinde 4 model yer alıyor. Fiyatlar ise 174 Avro-148 Avro-110 Avro-100 Avro olarak sıralanıyor. EVGA yeni serisine 5 yıllık garanti de veriyor. Seri kısa süre içerisinde satışa sunulacak.

http://eu.evga.com/Products/ProductList.aspx?type=10