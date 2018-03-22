E-devlet'ten hayat kolaylaştıran hizmetler: Okul, adres, elektrik-su abonelik taşıma

2008 yılında "E-devlet kapısı ile devlet vatandaşın ayağına gidecek." sloganı ve 22 hizmet sayısıyla yayın hayatına başlayan E-devlet kapısı, bugün interaktif olarak 3049 hizmet sayısına ulaşmış durumda. Son zamanlarda sisteme dahil edilen soy ağacı, miras ve şehit listesi hizmetlerini vatandaşların kullanımına sunan E-devlet, vatandaşların zamandan tasarruf etmesini sağlayacak önemli bir uygulamaya daha imza atıyor.

Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, taşınma hizmetlerinin bütünleşik olarak e-Devlet üzerinden tek ekranla yapılabileceğini belirterek, “Taşınacak kişi e-Devlet’e girdiğinde bazı bilgiler otomatik olarak önüne gelecek. Hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyabileceksiniz. Aynı şekilde elektrik, su gibi tüm abonelik hizmetleri de buradan yapılacak” dedi. Yeni uygulamayla birlikte kayıt ve nakil işlemleri saniyeler içerisinde yapılabilecek.

Adres, okul kaydı ve abonelik işlemleri tek tıkla yanınızda olacak!

Çeşitli kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını belirten Ensar Kılıç, sistemin entegrasyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve abonelik gerektiren elektrik, su, doğal gaz gibi firmaların bilgi işlem ve strateji daire başkanlıkları ile bir araya geleceklerini söyledi.

Uygulamanın nasıl çalışacağı hakkında da bilgiler paylaşan Kılıç, “Eğer bir yerden bir yere taşınacaksanız bunu bütünleşik hizmet olarak ele alacağız. e-Devlet’te tek bir ekran yapacağız. Bazı bilgiler otomatik olarak önünüze gelecek. Sisteme girdiğinizde eski adresiniz çıkacak, siz hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyacaksınız. Adres kaydını taşıyabileceğiniz gibi elektrik, su gibi tüm abonelik işlemlerini de buradan yapabileceksiniz. Yani bir yerden bir yere taşınırken nasıl bütün kayıtlarımızı alıp gidiyorsak hepsini tek ekran üzerinden yapacağız. Arka planda sistemler birbiriyle verinin doğruluğunu kontrol ederek bunu yapacak.” diyerek uygulamanın çalışma mantığından bahsetti.

Bahsi geçen hizmetin ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.