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E-devlet'ten hayat kolaylaştıran hizmetler: Okul, adres, elektrik-su abonelik taşıma

E-devlet kapısı vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Yeni uygulamayla birlikte adres, okul kaydı ve abonelik işlemleri tek tıkla saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilecek.
1 yıl
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Web Siteleri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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E-devlet'ten hayat kolaylaştıran hizmetler: Okul, adres, elektrik-su abonelik taşıma
2008 yılında "E-devlet kapısı ile devlet vatandaşın ayağına gidecek." sloganı ve 22 hizmet sayısıyla yayın hayatına başlayan E-devlet kapısı, bugün interaktif olarak 3049 hizmet sayısına ulaşmış durumda. Son zamanlarda sisteme dahil edilen soy ağacı, miras ve şehit listesi hizmetlerini vatandaşların kullanımına sunan E-devlet, vatandaşların zamandan tasarruf etmesini sağlayacak önemli bir uygulamaya daha imza atıyor. 
Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, taşınma hizmetlerinin bütünleşik olarak e-Devlet üzerinden tek ekranla yapılabileceğini belirterek, “Taşınacak kişi e-Devlet’e girdiğinde bazı bilgiler otomatik olarak önüne gelecek. Hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyabileceksiniz. Aynı şekilde elektrik, su gibi tüm abonelik hizmetleri de buradan yapılacak” dedi. Yeni uygulamayla birlikte kayıt ve nakil işlemleri saniyeler içerisinde yapılabilecek. 

Adres, okul kaydı ve abonelik işlemleri tek tıkla yanınızda olacak!

E-devlet'ten hayat kolaylaştıran hizmetler: Okul, adres, elektrik-su abonelik taşıma
 
Çeşitli kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını belirten Ensar Kılıç, sistemin entegrasyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve abonelik gerektiren elektrik, su, doğal gaz gibi firmaların bilgi işlem ve strateji daire başkanlıkları ile bir araya geleceklerini söyledi.
Uygulamanın nasıl çalışacağı hakkında da bilgiler paylaşan Kılıç, “Eğer bir yerden bir yere taşınacaksanız bunu bütünleşik hizmet olarak ele alacağız. e-Devlet’te tek bir ekran yapacağız. Bazı bilgiler otomatik olarak önünüze gelecek. Sisteme girdiğinizde eski adresiniz çıkacak, siz hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyacaksınız. Adres kaydını taşıyabileceğiniz gibi elektrik, su gibi tüm abonelik işlemlerini de buradan yapabileceksiniz. Yani bir yerden bir yere taşınırken nasıl bütün kayıtlarımızı alıp gidiyorsak hepsini tek ekran üzerinden yapacağız. Arka planda sistemler birbiriyle verinin doğruluğunu kontrol ederek bunu yapacak.” diyerek uygulamanın çalışma mantığından bahsetti.  
Bahsi geçen hizmetin ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor. 

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Fiyaka1903 1 yıl en beğenilen
Vatandaşın işini çok kolaylaştıracak böyle bir sistemin bugüne kadar uygulanmaması bile ayıptır devletimiz bizleri düşünmeye de başlamış olumlu buluyorum umarım bir an önce uygulanmaya başlar.
Vatandaşın işini çok kolaylaştıracak böyle bir sistemin bugüne kadar uygulanmaması bile ayıptır devletimiz bizleri düşünmeye de başlamış olumlu buluyorum umarı...
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ruzgar_ressam 1 yıl
Uygulanırsa çok güzel olur. Aboneliklerin devir işlemini kaldıran; elektrik,su, doğalgaz gibi abonelikler üzerinden açma kapama parası alan kurum ve kuruluşlar umarım bu duruma müdahale etmez.
Uygulanırsa çok güzel olur. Aboneliklerin devir işlemini kaldıran; elektrik,su, doğalgaz gibi abonelikler üzerinden açma kapama parası alan kurum ve kuruluşlar ...
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1 Avatar
burakk, 1 yıl
Allah razı olsun
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hazarRS 1 yıl
Böyle güzel hizmetlerle gelin canımı yiyin. Umarım sadece lafta kalmaz, gerçekleşirse büyük kolaylık olur.
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Vega 1 yıl
Göz boyama amaçlıdır muhtemelen.Bir şey olacağını zannnetmiyorum.Zamanında üniversiteye kayıtlar e-devletten dediler.Meğer sadece ön kayıtmış.Esas kayıt için üniversiteye gidilecekmiş.
Buda onun gibi bir şey olur.Ön kayıt gibi bir şey yaparlar.
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CoreXXX 1 yıl
elektrik su vb abonelik işlemleri hem taşınırken kapat hem yeni yerde açtır. işkence gibiydi. e-devlet gelişiyor
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classf2re 1 yıl
E-Devlet çok başarılı bir hizmet. Böyle bir hizmeti ülkemize kazandıranları tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Hizmetlerini daim etsin. İnşallah bilgi güvenliği sağlanabilir. Çünkü bütün ülke varandaşlarının bilgisi bu sistemde.
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FreeRun 1 yıl
4 yılda bir seçim olması iyi ya milletin hayrına birşeyler oluyor
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furion07 1 yıl
Müşteri hizmetlerine bağlanmaya ve ıslak imzalı dilekçe yollamaya gerek kalmadan taahütlü abonelikler (en fazla 7 gün içinde sonuçlanacak şekilde) iptal edilebilirse büyük hizmet olur. Ayrıca 3 gün içinde nakil yapılamayan internet abonelikleri de cayma bedeli ödemeden tek tuşla iptal edilebilmesi lazım.
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buraoca2 1 yıl
Durduk yere hayatı kolaylaştıran hizmetler gelmez. Yeni Vergiler nerede göremedim?
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vbalikci 1 yıl sagopa580
Mantıklı 🤣
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vbalikci 1 yıl
Çok güzel hareketler bunlar, -devlet acaba gerçek devletin yerini alabilir mi, sanal devlet olabilir mi
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sagopa580 1 yıl vbalikci
evet yapay zeka partisi kurulmalı..
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