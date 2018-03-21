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WhatsApp kurucusu Brian Acton: "Facebook'u silme zamanı geldi"

WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton, Twitter hesabından Facebook'u silmenin zamanı geldi açıklamasında bulundu. Acton Facebook'tan ayrılmadan önce de şirketi ağır ithamlarla suçlamıştı.
1 yıl
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sosyal medya
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Facebook, 2014 yılında 16 Milyar dolar ödeme yaparak popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı satın aldı. Tarihi satın alma sonrası Facebook çatısı altına giren WhatsApp kurucularından Brian Acton, geçtiğimiz yıl Eylül ayında şirketten ayrıldı. Acton, şirket ile bağlarını resmi olarak koparmış olsa da kafayı Facebook'a fena halde takmışa benziyor zira Acton, #deletefacebook hashtagiyle resmi Twitter hesabından "Artık Facebook'u silmenin zamanı geldi." şeklinde bir Tweet attı. 
#deletefacebook hashtagi son birkaç gündür revaçtaydı ve bugün, WhatsApp'ın önemli isimlerinden Brian Acton da attığı Tweetle destek oldu. Acton'ın neden böyle bir söylemde bulunduğu bilinmiyor lakin Facebook'un isminin son zamanlarda veri ihlalleri iddialarına karışmasından dolayı bu tarz bir açıklama yapma gereğinde bulunmuş olabilir. 
Acton şirketi eleştirenler içerisinde yalnız değil. Geçtiğimiz yıl şirketin kullanıcı artışı başkanlarından Chamath Palihapitiya, Facebook'un toplumun sosyal yapısını zedelediği açıklamalarında bulunmuştu keza bir diğer yönetici Sean Parker da Facebook'un çocuklar üzerinde olumsuz etkilere sebebiyet verebileceğini düşünerek çeşitli araştırmalarda bulundu. Şu an için WhatsApp ve Facebook tarafı sessizliğini korurken tarafların yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

https://twitter.com/brianacton/status/976231995846963201 Yorum Yaz
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saulu 1 yıl en beğenilen
Çok ta zükemberg demiştir Marc. Adam 30 unda götüreceğini götürdü. Çok da zükemberg yani.
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nandoo 1 yıl
Aslına bakrsanız bende ne zamandır öyle düşünüyordum, artık prk girmiyorum girsemde hiç birşey paylaşmıyorum, sıkıldım açıkçası.
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Her isi ters giden adam 1 yıl
Favebook cok gereksiz. Bölümde ders icin gruplar harici kullanmiyorum.. bir de topluluklar ise yarar
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Kaptaniguana 1 yıl
İlk facebook hesabını ta 10 yıl önce açmış olan biri için önemli olmayan bi durumdur. En kısa zamanda silinsin yoksa ben hesabı donduracam bi işe yaramıyor
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Das Boot 1 yıl
Kullanan kaldı mı gerçekten? Bence miadını çoktan doldurdu.
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Turkforce 1 yıl
Facebook'un sahibini Mark z... zannedenler var hala aramızda.
Facebook birçok ülkeden istihbarat kuruluşlarının ortak olduğu güzel bir veri kaynağı. Normal şartlarda ticari olarak değeri 1 milyar dolar bile etmeyecek bir şirket. Ama dünya çapında 1 milyarın üstünde insan evladı tüm bilgilerini gömdüğü için anormal rakamlara çıkabilen fakat 1 haberle de 1 günde olmayan değerinin 50 milyarını kaybedebilen bir şirket.
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CoreXXX 1 yıl
facebook siyaset meydanı gibi olmuş. sıkıcı. gerçi twitter instagram da da siyaset var ama daha az. haftada bir giriyorum faceye sadece
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zolzauza 1 yıl
Abov...kavgada söylenmez ellamm :)
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astegon 1 yıl
Facebook orta ve orta+ insanlar tarafından deliler gibi kullanılıyor.
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elleBones 1 yıl
Facebook eskisi kadar aktif kullanmıyor ve diğer insanlarında kullandığını düşünmüyorum. Gündelik hayatta artık WhatsApp daha çok kullanılıyor. Facebook’a bakıp çıkıldığını düşünüyorum. Telefonda App’i duruyor girmiyorum bile. 😀
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herkezisyan 1 yıl
Gereksiz haber
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cin83ali 1 yıl
Bir adamın çıkıp Facebook'a silindi demesiyle silecek sek sağlam açıklama yapsın biz de ne yapacağımızı bilelim
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WhatsApp, Popüler ve
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