WhatsApp kurucusu Brian Acton: "Facebook'u silme zamanı geldi"

Facebook, 2014 yılında 16 Milyar dolar ödeme yaparak popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı satın aldı. Tarihi satın alma sonrası Facebook çatısı altına giren WhatsApp kurucularından Brian Acton, geçtiğimiz yıl Eylül ayında şirketten ayrıldı. Acton, şirket ile bağlarını resmi olarak koparmış olsa da kafayı Facebook'a fena halde takmışa benziyor zira Acton, #deletefacebook hashtagiyle resmi Twitter hesabından "Artık Facebook'u silmenin zamanı geldi." şeklinde bir Tweet attı.

#deletefacebook hashtagi son birkaç gündür revaçtaydı ve bugün, WhatsApp'ın önemli isimlerinden Brian Acton da attığı Tweetle destek oldu. Acton'ın neden böyle bir söylemde bulunduğu bilinmiyor lakin Facebook'un isminin son zamanlarda veri ihlalleri iddialarına karışmasından dolayı bu tarz bir açıklama yapma gereğinde bulunmuş olabilir.

Acton şirketi eleştirenler içerisinde yalnız değil. Geçtiğimiz yıl şirketin kullanıcı artışı başkanlarından Chamath Palihapitiya, Facebook'un toplumun sosyal yapısını zedelediği açıklamalarında bulunmuştu keza bir diğer yönetici Sean Parker da Facebook'un çocuklar üzerinde olumsuz etkilere sebebiyet verebileceğini düşünerek çeşitli araştırmalarda bulundu. Şu an için WhatsApp ve Facebook tarafı sessizliğini korurken tarafların yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

https://twitter.com/brianacton/status/976231995846963201