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Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara Demirören Holding'e satılıyor [KAP'a bildirildi]

Türkiye'nin dev medya şirketi Doğan Medya Grubu, Demirören Holding'e satılıyor. 890 milyon dolar karşılığında gerçekleştirilecek satış işlemi KAP'a bildirildi. İşte detaylar:
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Doğan Holding Onursal Başkanı ve iş adamı Aydın Doğan, 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini sattığı Demirören Holding'le bu kez Doğan Medya Grubu'nun satışı için anlaşmaya vardı. Satışın gerçekleşmesi ile birlikte Aydın Doğan medya sektöründen çekilmiş olacak.

Anlaşma 890 milyon dolar karşılığında sağlandı

2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini alan Erdoğan Demirören'in, Doğan Medya Grubunu da satın almak istediği bir süredir konuşuluyordu. Bugün tamamlanan anlaşma sonucunda Demirören Holding'in Doğan Medya Grubu için 1.2 milyar dolar ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyordu lakin Doğan Holding, KAP'a gönderdiği açıklamada "1.100.000.000$ "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır." dedi.  Bu dev satın almanın arkasında başka sermaye gruplarının da olduğu sızan bilgiler arasında.
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Bunun yanında bu dev satın almanın gerçekleşeceği haberleri Doğan Holding'e bağlı şirketlerin hisselerinin yükselmesine neden oldu. Doğan Holding'in hisseleri, saat 16:15 itibarıyla yüzde 19.18 artış göstererek 0.87 liradan işlem görmeye başladı. Hürriyet Gazetecilik'in hisseleri ise yüzde 19.42 artarak 1.23 liraya yükseldi. 
Doğan Medya Grubunun bünyesinde yer alan Türkiye'nin en köklü ve en büyük medya kuruluşları ise şöyle:
Kanal D, CNN Türk, Tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP)

Satış işlemi KAP'a bildirildi

Doğan Holding, Doğan Medya Grubu'nun satışını KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) bildirdi. İşte Doğan Holding tarafından yapılan açıklama:
Şirketimiz'in aralarında Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ("Yaysat"), Doğan Gazetecilik A.Ş. (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. ("Kanal D" TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ("CNN Türk" TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ("D Smart")'nin de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.100.000.000$ (Birmilyaryüzmilyon Amerikan Doları) "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ (Sekizyüzdoksanmilyon Amerikan Doları) "hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.  

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669782 Yorum Yaz
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stackman 1 yıl en beğenilen
Yandaştan yandaşa pek birşey değişmemiş
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pUnduli 1 yıl
2019 da seçime giderken yandaş olmayan medya ihtimaline tahammülümüz yok.
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Farwynd 1 yıl
Adamlar resmen el çektirildi. Vay anasını be.
1 Yanıt Yanıtla +39
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1 Avatar
fthkn 1 yıl
Koskocaman medya şirketi 1 milyar dolar bile etmiyor ülkede. Batık bir ülke Türkiye. Bir kaç tane piyasayı çeviren sermaye dışında yaprak kıpırdamıyor. İnsanlar korku içinde. Birbirlerine baskı yapmakla meşguller. Olmadık konular tartışılıyor ülkede. Kocaman bir medya şirketi bile para etmiyor. Zaten yandaş medyayı şişirme amacı olmasa Doğan medya grubunu kimse almak bile istemez Türkiye'de. Ne yapacak alıp? Yayınları RTÜK'ün gerzek süzgeçlerinden geçsin diye mi? İnsanların beğenileri ve fikirlerinin inanılmaz bir baskı altında olduğu ülkede yayıncılık iş yapar mı? Bu satışın tek nedeninin zaten son muhalifleri de bitirmek olduğunu herkes biliyor.
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martin palermo 1 yıl
Bu olayın görünen yüzü ama asıl olay yandaş olmayan gazeteleri dağıtacak kurum kalmadı.Gazete dergi vs dağıtımını yapan 2 şirket var turkuaz grubu ve yaysat.Yaysatın el değiştirmesiyle şu an yandaş olmayan hiç bir gazete dağıtılamaz.
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serafon 1 yıl
Dünyada hiçbir etkisi olan medya, güç kaynağı, para kaynağı bağımsız değildir, olamaz. Mesele kime hizmet ettiği. Bir kısmı da güç kimdeyse ona hizmet eder.
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eozenir 1 yıl
tamam reis son muhalefetide aldı.kanal kalmadı.
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mustafaaydemir 1 yıl
"Kanki tayyip erdoğan bizi bitirecek zaten sende bizden sayilirsin sana satmis gibi yapariz bizim adamlar gene ulkeyi karistirma isine devam eder sende cukkani alirsin he olmaz mi "
Aydın doğan bunu dedi ve yayin grubunu satti
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Vega 1 yıl
Dermirören grubu muhalifmi yoksa iktidar yanlısı mı?Bilen var mı?
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nForcer 1 yıl Vega
Vega
Dermirören grubu muhalifmi yoksa iktidar yanlısı mı?Bilen var mı?

2011 sonrası Milliyet ve Vatan gazetelerine bakılarak anlaşılabilir.
Ana akım denilebilecek her medya organı siyasal iktidara -az ya da çok- göbekten bağlıdır. O yüzden "Doğan muhalifti" deyip de üzülerek kendimizi kandırmaya gerek yok.
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-MoDeStUs- 1 yıl
Şaka maka bedavaya gitmiş resmen.Para olacaktı trink alırdım.
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kingo_disco 1 yıl
Bir muhalif bunlar vardı onuda zorla yandaşa sattırdılar.
Geriye kaldı FOX.
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Rindaman 1 yıl
Ertuğrul son bi penis makalesi yazaydı taklacı dansöz herif..
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HesapsızKitapsız 1 yıl
Kim aldıysa bedavaya almış.
Demirören demeyin.
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