Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara Demirören Holding'e satılıyor [KAP'a bildirildi]

Doğan Holding Onursal Başkanı ve iş adamı Aydın Doğan, 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini sattığı Demirören Holding'le bu kez Doğan Medya Grubu'nun satışı için anlaşmaya vardı. Satışın gerçekleşmesi ile birlikte Aydın Doğan medya sektöründen çekilmiş olacak.

Anlaşma 890 milyon dolar karşılığında sağlandı

2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini alan Erdoğan Demirören'in, Doğan Medya Grubunu da satın almak istediği bir süredir konuşuluyordu. Bugün tamamlanan anlaşma sonucunda Demirören Holding'in Doğan Medya Grubu için 1.2 milyar dolar ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi bekleniyordu lakin Doğan Holding, KAP'a gönderdiği açıklamada "1.100.000.000$ "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır." dedi. Bu dev satın almanın arkasında başka sermaye gruplarının da olduğu sızan bilgiler arasında.

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Bunun yanında bu dev satın almanın gerçekleşeceği haberleri Doğan Holding'e bağlı şirketlerin hisselerinin yükselmesine neden oldu. Doğan Holding'in hisseleri, saat 16:15 itibarıyla yüzde 19.18 artış göstererek 0.87 liradan işlem görmeye başladı. Hürriyet Gazetecilik'in hisseleri ise yüzde 19.42 artarak 1.23 liraya yükseldi.

Doğan Medya Grubunun bünyesinde yer alan Türkiye'nin en köklü ve en büyük medya kuruluşları ise şöyle:

Kanal D, CNN Türk, Tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP)

Satış işlemi KAP'a bildirildi

Doğan Holding, Doğan Medya Grubu'nun satışını KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) bildirdi. İşte Doğan Holding tarafından yapılan açıklama:

Şirketimiz'in aralarında Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ("Yaysat"), Doğan Gazetecilik A.Ş. (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. ("Kanal D" TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ("CNN Türk" TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ("D Smart")'nin de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.100.000.000$ (Birmilyaryüzmilyon Amerikan Doları) "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ (Sekizyüzdoksanmilyon Amerikan Doları) "hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669782