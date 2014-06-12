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Eizo, 6mm kalınlığa sahip çerçevesiyle göz dolduran yeni oyuncu monitörü Foris FG2434'ü tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Eizo, 6mm kalınlığa sahip çerçevesiyle göz dolduran yeni oyuncu monitörü Foris FG2434'ü tanıttı
Profesyonel tasarımcılar, fotoğrafçılar ve sağlık kurumları için üst seviye ekran çözümleri hazırlayan Eizo, oyunculara yönelik monitörleri arasına 6mm kalınlığa sahip çerçevesiyle dikkat çeken yeni modeli Foris FG2434'ü de eklediğini duyurdu.
6mm'lik çerçevesiyle hem oldukça şık görünen hem de çoklu ekran kurulumlarında daha iyi bir deneyim sunan Eizo Foris FG2434, 23.8-inçlik IPS panelinde 1920x1080 piksel yani Full HD çözünürlük sunuyor. Diğer teknik detayları arasında 16,77 milyon renk desteği, 178/178 derece görüş açısı, 250 cd/m2 parlaklık, 1000:1 kontrast değeri, griden griye 4.9 ms tepki süresi ve 16:9 en-boy oranı gibi değerler yer alan monitör, bağlantı noktasında ise DVI-D, USB ve 2 adet HDMI portlarıyla geliyor. 2 adet 0.5 watt hoparlörüyle harici bir ses sistemine ihtiyaç duymayan FG2434, Smart Insight 2 teknolojisiyle genel parlaklık ve renk doygunluğunu arttırabiliyor, Smart Resolution teknolojisiyle düşük çözünürlüklü oyunların görünürlüğünü geliştiriyor ve Smart Detection teknolojisiyle ise oyun ile video arasındaki farkları otomatik olarak algılayabiliyor. Beraberinde gelen G-Ignition yazılımı ve uzaktan kumandasıyla kişilerin kendi renk profillerini ayarlamasına ve bu ayarlar arasında hızlı şekilde geçiş yapmasına imkan tanıyan oyuncu monitörü, 0.05 saniye Input Lag değeri sağlarken, VESA desteği ile hareketli bacağıyla da en ideal oyuncu deneyimi için özel ayarlamalara ve bağlantılara izin veriyor.
Resmi fiyatı açıklanmayan Eizo Foris FG2434, Haziran ayı sonunda satışa çıkıyor. 
 
Eizo, 6mm kalınlığa sahip çerçevesiyle göz dolduran yeni oyuncu monitörü Foris FG2434'ü tanıttı

http://www.guru3d.com/news_story/eizo_foris_fs2434_gaming_monitor_has_6_mm_ultra_slim_frame.html Yorum Yaz
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burakesan 5 yıl en beğenilen
Sağdan soldan yukarıdan inceltiyorlar, sonra da o kısımları alta ekliyorlar :D
Şöyle her yanı ince olanından olmuyor mu yahu :D
1 Yanıt Yanıtla +24
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positiveboy 5 yıl
hayalim altıgen bi odada projeksiyonlarla bi sistem kurmak Full HD yüksek renk kalitesi veren projeksiyon teknolojilerini merak ediyorum o yüzden buda iyiymiş ama :D 80 - 100 inçliğini yapsalar ne güzel olurdu
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MxFxOx 5 yıl
hayalim !
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Rüzgar81 5 yıl
Almanya başlangıç fiyatı 299 Euro
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TaymekHoldem 5 yıl
60 hz görünce kapattım sayfayı :D
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SEO-Uzmanı 5 yıl
git projeksiyon ve perdesini al adam gibi oyna !
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orhanyıldız 5 yıl
Çok sıradan duruyor
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ColorTR 5 yıl
500 dolara alabileceğini sananlar var :) Min. 1000 dolar arkadaşlar eizo bu :)
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meego 5 yıl
tamam güzelde; 6mm kalınlığa sahip çerçevesiyle dikkat çeken modelin niye alt çerçevesi devasal büyüklükte bari yarı kalınlığında olsaymış.
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depeche35 5 yıl
Biri de dese ki Türkiyede şurda satılıyor. Bizimkisi sanal mutluluk.
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dusunmeklazim 5 yıl depeche35
depeche35
Biri de dese ki Türkiyede şurda satılıyor. Bizimkisi sanal mutluluk.

Eizo Türkiye diye arat
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sünnetçi34 5 yıl
Fiyat ne kadar olur tahminen?
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seven44 5 yıl
güzel ama
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