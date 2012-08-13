Eizo'dan TN panelli ve LED arka aydınlatmalı 23-inç monitör: FlexScan EV2316W-TS

Profesyonellere yönelik monitör çözümleriyle yakından tanınan Eizo, yeni modeli FlexScan EV2316W-TS'i duyurarak ürün portföyünü genişletiyor.

23-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı TN panele sahip olan EV2316W-TS'in çerçeve kalınlığı yaklaşık 14 mm. 1000:1 kontrast oranı, 5 ms tepki süresi (siyah > beyaz > siyah), 250 cd/m2 parlaklık seviyesi, 16.77 milyon renk, 170 derece yatay - 160 derece dikey görüş açısı ve 0.265 mm piksel aralığı sunan modelin maksimum 43 watt enerji tükettiği bildiriliyor. Monitörün kapalı konumdaki enerji sarfiyatı ise 0.3 watt.

Yüksekliği 60 mm arttırılabilen, açısı 25 derece değiştirilebilen ve 172 derece sağa / 172 derece sola döndürülebilen monitör, ışık sensörü ile donatılmış. Işık sensörü, odanın ışık seviyesine göre monitörün parlaklık seviyesine müdahale ederek olası göz yorgunluklarının önüne geçmekte.

DVI-D, D-Sub, DisplayPort girişlerini ve 1 watt'lık stereo hoparlörleri bünyesinde barındıran FlexScan EV2316W-TS'in, 14 Eylül'de, 417$ civarında satılması bekleniyor.



http://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev2316wts/