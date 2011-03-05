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Eizo'dan kendini kalibre edebilen, IPS panelli 27-inç monitör

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,1b
1
15
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Profesyonellere özel monitörler hazırlayan Eizo, ColorEdge CG275W isimli yeni modelini duyurdu. Grafik tasarımcıları, video profesyonelleri, fotoğrafçıları ve grafik dünyasının diğer alanlarında görev alan profesyonelleri hedef alan yeni monitör, Eizo'nun sunduğu kendini kalibre edebilen ikinci monitör olarak ta dikkat çekmeyi başarıyor.

Üzerinde yer alan kalibrasyon sensörü ile duruma göre kendini otomatik olarak kalibre edebilen monitör, bu sayede çalışma verimliliğini arttırabiliyor. ColorNavigator yazılımı ile kalibrasyon için zaman aralığı ve otomatik ayarlama özelliklerinin düzenlenebildiği monitör, 27-inç boyutunda IPS panel kullanıyor ve 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünü destekliyor.

Eizo tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre monitör, 270 cd/m2 parlaklık, 850:1 kontrast ve 6ms tepki süresi sunuyor. Hem dikey hem de yatay olarak 178 derece görüş açısı sunan Eizo olorEdge CG275W, Adobe RGB renk paletinin %97'sini karşılabiliyor. Görüntü aktarımı için DVI, DisplayPort ve Mini DisplayPort konnektörlerini kullanan monitörde USB çoklayıcı da bulunuyor. FlexStand 2 ile portre ve yatay modlarda kullanılabilen Eizo ColorEdge CG275W'nun ay sonunda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.


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DH Misafiri 7 yıl
Ben şuan almak icin pazarlık yapıyorum..Bu monitor ü fiyatı 3350 Euro + KDV Hatta aldım...
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xpow3r 8 yıl
ev kullanıcısınında hakkı güzel ve canlı renk görmek. İndirin artık sunların fiyatlarını :)
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Batuist 8 yıl
işte hayalimdeki monitör.. tek sorun ülkemize gelmez gelse bile çok pahalı olur..
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mistifa 8 yıl
3000-5000 dolar arası bişeydir
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muratti 8 yıl
Tp en kötüsü çoğumuzda olan :(
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WinteR 8 yıl
Bununla oyun oynayı düşünenler varya ne diyim..
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artenis 8 yıl
Full HD üstü 27'' ekranlar geliyor...

TP daha iyi diye hatırlıyorum ama IPS den?


Ekleme:

Bkz: RENK GAMUTU
eizo.com/...
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veleciraptor 8 yıl
H-IPS panel falansa fiyatından yanına yaklaşılmaz bunun. İşi gereği kullanmak zorunda olanlar dışında fazlasıyla profesyonel.

@albani

1500 ya da 2000$ fazlasıyla iyimser bir rakam. Coloredge serileri anımsadığım kadarıyla çok uçuk fiyatlara sahipti.
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albani 8 yıl

veleciraptor

H-IPS panel falansa fiyatından yanına yaklaşılmaz bunun. İşi gereği kullanmak zorunda olanlar dışında fazlasıyla profesyonel.

@albani

1500 ya da 2000$ fazlasıyla iyimser bir rakam. Coloredge serileri anımsadığım kadarıyla çok uçuk fiyatlara sahipti.



Ben çok "iyimser" bir rakam verdim;aslında bayağı uçuk olur! hani vatandaşın gözü korkmasın değilmi
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bwhiteshark 8 yıl
Panel kimin üretimi bilen var mı?
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albani 8 yıl
EIZo prof.paneldir!
Bu seride IPS varyantı yazlmamış ama bunu S_IPS hatta AS_IPS olarak
kabul edersem o zaman en üst seri olur!
Fiyatını zaten geçiyorum!ancak rakam $ 1500/2000 gibiyse üst sınıf IPS
Modüllü olur ama rakam düşükse ki EIZO dan artık düşük bütçeli ve yarı-prof.
panellerde çıkarıyor bu durumda e_IPS/H_IPS te olabilir,fiyatını görürsem
ne olduğunu daha rahat anlarım!
Ancak kasaya baktığım zaman bunun en üst seviye olduğunu söyliyebilirim!
yani bayağı pahalı olabilir
Bu panellerin RT değerlerinin 6/8ms veya 15ms gibi olması hiç önemli değildir!
CR değeride 800/900;1 OK dir;bunların tek farkı;diğer milyon yada
milyar veya ultra veya mega denen "sallama" TN li panellerden çok daha iyidir!
Bir X üreticisi var,adamlar işi dahada ileri götürüp CR için "sonsuz" tanımı
bile kullanabiliyorlar(hemde hiç "utanmadan"!!)
++
EIZO son bir kaç senedir ucuz yollu hatta VA ve TN li de bazı pazarlar için
Monitörler çıkardı!!yine e_IPS lı panelleride vardır v.s
++
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Rock_Rage 8 yıl
Su monitorun ozelligini anlamayanlara Arkadasım eger markası Eizo ise monitor olarak bakmıcaksın bu aletlere eger bu monitor ise piyadaki diger monitorler çöp sayılır.Eizo markasının monitorleri neden kıymetli arastırın anlarsınız.Evdeki monitorlerimiz renk paletinin yuzde kacını gosterebiliyor ?Bu monitorler ozellikle grafikerler için onemlidir zira gordukleri renk ile baskı yapıyorlar renklerin dogru basılabilmesi için dogru gorebilmek gerekir.Monitore bakın full hd nin uzerinde cozunurluk sunuyor.Gorus acısı sadece yatayda degil dikeyde de 178 derecede.Tepkime suresi kavramı degiskenlik gosterir emin olun bu 6ms piyasada ki 2ms ile es degerdir.Kontrast olayına hiç girmiyorum bile dijital degil dogal kontrast oranıdır.Yani bu monitor zaten 1000 eurodan asagı degildir fiyatı kalitesini gosteren nadir cihazlardan biridir.Asagıda renk paleti desteginin fotosu var gecen gun incelemesi yapılan monitorun videosunu izleyin anlıcaksınız.



SAYGILARLA

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