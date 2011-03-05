Eizo'dan kendini kalibre edebilen, IPS panelli 27-inç monitör

Profesyonellere özel monitörler hazırlayan Eizo, ColorEdge CG275W isimli yeni modelini duyurdu. Grafik tasarımcıları, video profesyonelleri, fotoğrafçıları ve grafik dünyasının diğer alanlarında görev alan profesyonelleri hedef alan yeni monitör, Eizo'nun sunduğu kendini kalibre edebilen ikinci monitör olarak ta dikkat çekmeyi başarıyor.

Üzerinde yer alan kalibrasyon sensörü ile duruma göre kendini otomatik olarak kalibre edebilen monitör, bu sayede çalışma verimliliğini arttırabiliyor. ColorNavigator yazılımı ile kalibrasyon için zaman aralığı ve otomatik ayarlama özelliklerinin düzenlenebildiği monitör, 27-inç boyutunda IPS panel kullanıyor ve 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünü destekliyor.

Eizo tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre monitör, 270 cd/m2 parlaklık, 850:1 kontrast ve 6ms tepki süresi sunuyor. Hem dikey hem de yatay olarak 178 derece görüş açısı sunan Eizo olorEdge CG275W, Adobe RGB renk paletinin %97'sini karşılabiliyor. Görüntü aktarımı için DVI, DisplayPort ve Mini DisplayPort konnektörlerini kullanan monitörde USB çoklayıcı da bulunuyor. FlexStand 2 ile portre ve yatay modlarda kullanılabilen Eizo ColorEdge CG275W'nun ay sonunda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.