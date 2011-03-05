Eizo'dan kendini kalibre edebilen, IPS panelli 27-inç monitör

Profesyonellere özel monitörler hazırlayan Eizo, ColorEdge CG275W isimli yeni modelini duyurdu. Grafik tasarımcıları, video profesyonelleri, fotoğrafçıları ve grafik dünyasının diğer alanlarında görev alan profesyonelleri hedef alan yeni monitör, Eizo'nun sunduğu kendini kalibre edebilen ikinci monitör olarak ta dikkat çekmeyi başarıyor.
Üzerinde yer alan kalibrasyon sensörü ile duruma göre kendini otomatik olarak kalibre edebilen monitör, bu sayede çalışma verimliliğini arttırabiliyor. ColorNavigator yazılımı ile kalibrasyon için zaman aralığı ve otomatik ayarlama özelliklerinin düzenlenebildiği monitör, 27-inç boyutunda IPS panel kullanıyor ve 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünü destekliyor.
Eizo tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre monitör, 270 cd/m2 parlaklık, 850:1 kontrast ve 6ms tepki süresi sunuyor. Hem dikey hem de yatay olarak 178 derece görüş açısı sunan Eizo olorEdge CG275W, Adobe RGB renk paletinin %97'sini karşılabiliyor. Görüntü aktarımı için DVI, DisplayPort ve Mini DisplayPort konnektörlerini kullanan monitörde USB çoklayıcı da bulunuyor. FlexStand 2 ile portre ve yatay modlarda kullanılabilen Eizo ColorEdge CG275W'nun ay sonunda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.
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TP daha iyi diye hatırlıyorum ama IPS den?
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Bkz: RENK GAMUTU
eizo.com/...
@albani
1500 ya da 2000$ fazlasıyla iyimser bir rakam. Coloredge serileri anımsadığım kadarıyla çok uçuk fiyatlara sahipti.
Ben çok "iyimser" bir rakam verdim;aslında bayağı uçuk olur! hani vatandaşın gözü korkmasın değilmi
Bu seride IPS varyantı yazlmamış ama bunu S_IPS hatta AS_IPS olarak
kabul edersem o zaman en üst seri olur!
Fiyatını zaten geçiyorum!ancak rakam $ 1500/2000 gibiyse üst sınıf IPS
Modüllü olur ama rakam düşükse ki EIZO dan artık düşük bütçeli ve yarı-prof.
panellerde çıkarıyor bu durumda e_IPS/H_IPS te olabilir,fiyatını görürsem
ne olduğunu daha rahat anlarım!
Ancak kasaya baktığım zaman bunun en üst seviye olduğunu söyliyebilirim!
yani bayağı pahalı olabilir
Bu panellerin RT değerlerinin 6/8ms veya 15ms gibi olması hiç önemli değildir!
CR değeride 800/900;1 OK dir;bunların tek farkı;diğer milyon yada
milyar veya ultra veya mega denen "sallama" TN li panellerden çok daha iyidir!
Bir X üreticisi var,adamlar işi dahada ileri götürüp CR için "sonsuz" tanımı
bile kullanabiliyorlar(hemde hiç "utanmadan"!!)
++
EIZO son bir kaç senedir ucuz yollu hatta VA ve TN li de bazı pazarlar için
Monitörler çıkardı!!yine e_IPS lı panelleride vardır v.s
++
SAYGILARLA
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