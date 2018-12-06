Ekran kartları M.2 faktörüne büründü

Bugün ekran kartı dediğimizde masaüstü olsun veya taşınabilir sistemler olsun belirli bir ölçüde tasarlanmış yapılardan bahsediyoruz. Bununla birlikte entegre sistemler için daha küçük yapılara sahip grafik birimleri kullanılıyor. Şimdi ise M.2 formatında grafik birimleri ortaya çıktı.

Innodisk M.2-2280 özellikleri

Depolama çözümleri konusunda uzman firmalardan Innodisk’in geliştirdiği yeni grafik birimi M.2-2280 formatına uyumlu. Daha çok normal grafik birimi kullanamayan ultra küçük entegre sistemler için geliştirilen Innodisk M.2-2280 grafik adaptörü haliyle düşük performans sunuyor.

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Grafik adaptörü Silicon Motion SM768 kontrolcüsü barındırıyor ve 256MB entegre belleğe sahip. SM768 kontrolcüsü PCIe 2.0 x1/x2 veya USB 3.0 ara yüzü sayesinde pek çok uygulamayı destekliyor.

Grafik işlemcisinde ise 128-bitlik 2D motoru, ARM Cortex-R5 çekirdeği, video çözücü, tampon sıkıştırma için CAT motoru yer alıyor. Full HD 30Hz ve 4K 30Hz çözünürlükleri destekleyen adaptörün çalışma aralığı ise -40°C ile +85°C şeklinde.

Çıkış olarak adaptör üzerinde HDMI, LVDS ve DVI-D sinyalleri için 3 bağlantı yuvası kullanılmış. Windows ve Linux işletim sistemlerine uyumlu olan adaptörün yakın zamanda üreticilere sunulması bekleniyor.