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Ekran kartları M.2 faktörüne büründü

Standart ekran kartları için kasasında yer açamayan entegre sistemlere yönelik olarak Innodisk tarafından M.2-2280 form faktöründe bir grafik adaptörü geliştirildi.
5 ay
17,1b
1
10
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekran kartları M.2 faktörüne büründü

Bugün ekran kartı dediğimizde masaüstü olsun veya taşınabilir sistemler olsun belirli bir ölçüde tasarlanmış yapılardan bahsediyoruz. Bununla birlikte entegre sistemler için daha küçük yapılara sahip grafik birimleri kullanılıyor. Şimdi ise M.2 formatında grafik birimleri ortaya çıktı.

Innodisk M.2-2280 özellikleri

Depolama çözümleri konusunda uzman firmalardan Innodisk’in geliştirdiği yeni grafik birimi M.2-2280 formatına uyumlu. Daha çok normal grafik birimi kullanamayan ultra küçük entegre sistemler için geliştirilen Innodisk M.2-2280 grafik adaptörü haliyle düşük performans sunuyor.

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Grafik adaptörü Silicon Motion SM768 kontrolcüsü barındırıyor ve 256MB entegre belleğe sahip. SM768 kontrolcüsü PCIe 2.0 x1/x2 veya USB 3.0 ara yüzü sayesinde pek çok uygulamayı destekliyor.

Grafik işlemcisinde ise 128-bitlik 2D motoru, ARM Cortex-R5 çekirdeği, video çözücü, tampon sıkıştırma için CAT motoru yer alıyor. Full HD 30Hz ve 4K 30Hz çözünürlükleri destekleyen adaptörün çalışma aralığı ise -40°C ile +85°C şeklinde.

Çıkış olarak adaptör üzerinde HDMI, LVDS ve DVI-D sinyalleri için 3 bağlantı yuvası kullanılmış. Windows ve Linux işletim sistemlerine uyumlu olan adaptörün yakın zamanda üreticilere sunulması bekleniyor.

 

https://www.anandtech.com/show/13677/innodisk-launches-m2-graphics-card-with-4k-output Yorum Yaz
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Psydia 5 ay en beğenilen cengiz7
Çözünürlük bant genişliğinin (paralel) yüksek olmasına bağlıyken yenileme hızı frekansın (seri) yüksek olmasına bağlıdır. Bu yüzden 1080p 4kya göre düşük bant genişliği kullanmasına rağmen bu bandı yenileme sıklığı yani görüntü sinyali kaynağının clock hızı düşükse 240p çözünürlükte bile 30 hz oynatır.
Çözünürlük bant genişliğinin (paralel) yüksek olmasına bağlıyken yenileme hızı frekansın (seri) yüksek olmasına bağlıdır. Bu yüzden 1080p 4kya göre düşük bant ...
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lterlemez 5 ay
Bu tip antivirüs donanımı neden düşünmüyorlar acaba?
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m4tr4k 5 ay
gt 1030 varken saçma değil mi?
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burakk, 5 ay
Dipnot olarak geceyim, GTA acmiyor.
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DH Misafiri 5 ay
intel HD grapics den iyi olacağı kesin...
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burakk, 5 ay DH Misafiri
Birak da bilen birileri versin o karari.
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Father Torque 5 ay
Bugün dahili grafik işlem birimiyle satılan bu kadar çok CPU varken benzer performans seviyelerinde bu tür bir karta neden ihtiyaç duyulmuş anlamadım. Üstelik çoğu sistemde m.2 portunu kullanarak genellikle 2 Sata portunu da feda etmek gerekirken.
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OverClocK1ng 5 ay
İyi de ama kötü yanı da var. İyi yanı, Onboard cihazlara ekran kartı desteği. Kötü yanı ise güç tüketimi ve ısınma....
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WmGMD 5 ay
1080P60 olsa gideri olurdu biraz bence.
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cengiz7 5 ay
Benim anlamadığım olay nasıl oluyor da 30*(4090*2160) destekleyipte 60 *(1920*1080) desktekleyememesi
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Psydia 5 ay cengiz7
Çözünürlük bant genişliğinin (paralel) yüksek olmasına bağlıyken yenileme hızı frekansın (seri) yüksek olmasına bağlıdır. Bu yüzden 1080p 4kya göre düşük bant genişliği kullanmasına rağmen bu bandı yenileme sıklığı yani görüntü sinyali kaynağının clock hızı düşükse 240p çözünürlükte bile 30 hz oynatır.
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