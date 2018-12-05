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Valeroa iki günde kırıldı

Kesinlikle kırılmadığı iddiasıyla piyasaya çıkan Valeroa anti-tamper teknolojisinin kırılması sadece iki gün sürdü. Hackerlar geliştiricinin iddiasını boşa çıkarmış oldu.
5 ay
9,9b
1
22
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyunların piyasaya çıktığı ilk günlerinde kırılmasını önlemek oldukça büyük önem taşıyor zira satışlar bu dönemde zirve yapıyor. Ne yazık ki korsanlar da bir anlamda güç gösterisi için ilk gün oyunu kırmak için uğraşıyor ve genelde de kazanıyor.

Kırılmaz denen de kırıldı

Denuvo gibi DRM teknolojileri bazı oyunlarda söz verdiği korumayı yerine getirse de çoğunda daha ilk gün sonunda kırılmış oluyor. Farklı bir teknik ile piyasaya çıkan ve kırılmama garantisi veren Valeroa da ikinci gün kırıldı.

Ayrıca Bkz. "Tron yeni bir uygulama geliştirme yarışması duyurdu"

Valeroa bir DRM koruması değil ve her koruma işlemi farklı olarak tasarlanmış. Bu bakımdan bir korumayı kırdığınızda başka bir Valeroa oyunu için kullanamıyorsunuz. Korumayı belirli bir süre içerisinde kırmak mümkün değil. Sonrasında ise kırılabiliyor. Geliştiriciler bu açıdan oldukça iddialıydı.

Bu iddiayı dikkate alan hackerlar bir meydan okuma kabul etti ve daha ikinci gün dolmadan City Patrol: Police oyunundaki koruma kırıldı. Bu da geliştiricilerin belirli bir süre tanımını şüpheye soktu. Eğer kırılamayan belirli süre sadece iki günse oyun stüdyolarının işine gelmeyecektir.

Bazı uzmanlar City Patrol: Police oyunu çok beklenen bir yapım olmadığı için saldırganların yoğun bir çaba harcamadığını ve bu nedenle kırmanın iki gün sürdüğünü düşünüyor. Bu durumda Valeroa’nın da diğer korumalardan bir farkı kalmıyor.

 

https://www.techpowerup.com/250197/valeroa-denuvo-competitor-overcome-two-days-after-city-patrol-police-is-released Yorum Yaz
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GoldPunch 5 ay en beğenilen
Şu konuları üst üste görünce güldüm.

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usb2.0 5 ay
hayır durduk yere niye tahrik ediyorsun adamları, sesini çıkarma az daha uzun sürsün :P
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Babblebabble 5 ay
Ağızlarından salyalar aka aka, ballandıra ballandıra kırılamayan koruma teknolojisinin reklamını yaparak oyunlar çıkaracaklarına, oyun yapımcıları, ülke/bölge bazında para birimlerini de göz önünde bulundurarak, oyuncuların isteklerine kulak veren bir yaklaşım izleseler bu tarz şeylerle uğraşmadan satış rakamlarını katlayacaklarına adım gibi eminim.Elimden geldiğinde sürekli satın alıyorum.4 sene beklediğim oyunu Steam'e ilk eklendiğinde 120 liraya yetişemedim diye alamadım, sonra 220'ye çıkınca şimdi üzerinden +1.5 sene daha geçti hala indirim bekliyorum.Ama işte, bu haberleri gördükçe de ayrı bir çıldırıyorum.Ben tabii ki kendi ülkemin pazarını düşüneceğim, sen gelip bu pazara $60'lık oyunu 90 liraya versen en azından vallahi ben şahsen tavım.Bilmem kürek edition, tarak edition'ı da ver 110-130'a alalım oyununu.Ama gidip de standart versiyonu 180-225 lira yaparsan buradaki insanlarda doğallıkla gözünü belertir orjinale.Ya da benim gibi oyun çıkar, 1.5-2 sene sonra anca alabilir...Ha alamadığımızdan mı? Yine değil, ama niye ona 220 lira verelim ki.
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Godolphin 5 ay
Çok iyi reklam.
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Elsa 5 ay
Yerli ve milli crack, hazırlayanın eline sağlık
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usb2.0 5 ay
hayır durduk yere niye tahrik ediyorsun adamları, sesini çıkarma az daha uzun sürsün :P
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BlueDay_86 5 ay
Ben olsa bu sistemi kıranları işe alırdım ilk gününde kırılmasıda ayrı bir konu
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KemalSanlii 5 ay BlueDay_86
Bir kere ifşa olursan sonun voksi gibi olur
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Umutcan 5 ay
Belliydi kırılacağı. Diğer konuya da yorum yapmıştım, oyunların kırılmaması için tek çözüm firmaların cloud tabanlı görüntü akışı olarak hizmet vermeleri.(örn playstation now)
Bu da internete erişimin tüm dünyada aynı derecede olmadığı günümüzde pek imkan dahilinde değil. Yakın gelecekte clouda yoğun bir şekilde yönelim başlayabilir ama.
Dosyalar kullanıcının bilgisayarında durduğu sürece üzerinde çalışılıp kırılmaması mümkün değil.
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DH Misafiri 5 ay
yazılan herkodu görüntüleyebildikden sonra kırılamaz bişey yok aptalca iddida idi zaten
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mladenbmv 5 ay
zaten kıranlarda kendi şirket içinden veya rakip firmalardandır.
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KemalSanlii 5 ay seckinim
Şaşırtıcı, aynı zamanda bu oyunları da cracklemi?.
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GoldPunch 5 ay en beğenilen
Şu konuları üst üste görünce güldüm.

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ardicli2000 5 ay GoldPunch
Belli bir süre demişler o da 2 gün işte :D
Bu devirde kırılamaz iddiasıyla çıkmak da ayrı bir absürdlük bence..
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