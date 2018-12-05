Valeroa iki günde kırıldı

Oyunların piyasaya çıktığı ilk günlerinde kırılmasını önlemek oldukça büyük önem taşıyor zira satışlar bu dönemde zirve yapıyor. Ne yazık ki korsanlar da bir anlamda güç gösterisi için ilk gün oyunu kırmak için uğraşıyor ve genelde de kazanıyor.

Kırılmaz denen de kırıldı

Denuvo gibi DRM teknolojileri bazı oyunlarda söz verdiği korumayı yerine getirse de çoğunda daha ilk gün sonunda kırılmış oluyor. Farklı bir teknik ile piyasaya çıkan ve kırılmama garantisi veren Valeroa da ikinci gün kırıldı.

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Valeroa bir DRM koruması değil ve her koruma işlemi farklı olarak tasarlanmış. Bu bakımdan bir korumayı kırdığınızda başka bir Valeroa oyunu için kullanamıyorsunuz. Korumayı belirli bir süre içerisinde kırmak mümkün değil. Sonrasında ise kırılabiliyor. Geliştiriciler bu açıdan oldukça iddialıydı.

Bu iddiayı dikkate alan hackerlar bir meydan okuma kabul etti ve daha ikinci gün dolmadan City Patrol: Police oyunundaki koruma kırıldı. Bu da geliştiricilerin belirli bir süre tanımını şüpheye soktu. Eğer kırılamayan belirli süre sadece iki günse oyun stüdyolarının işine gelmeyecektir.

Bazı uzmanlar City Patrol: Police oyunu çok beklenen bir yapım olmadığı için saldırganların yoğun bir çaba harcamadığını ve bu nedenle kırmanın iki gün sürdüğünü düşünüyor. Bu durumda Valeroa’nın da diğer korumalardan bir farkı kalmıyor.