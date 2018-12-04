Elektrikli Hyundai Kona'nın menzili yanlış ölçülmüş: İşte yeni değerler

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Geçtiğimiz günlerde Kia Niro EV modelinin menzil ölçümünde yanlışlık yapıldığı ortaya çıkmış ve değerlerde düzenleme yapılmıştı. Aynı durumun elektrikli Hyundai Kona için de geçerli olduğu anlaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Koreli üretici, aracın menzil değerlerini WLTP normlarına göre düzenlediklerini açıkladı.

Hyundai, WLTP onaylı sonuçlardaki yanlışlığın test sürecini takip eden bağımsız kuruluşun yaptığı hatadan kaynaklandığını belirtti. Hyundai Kona’nın WLTP’nin şehir içi döngüsünde belirtilenden daha uzun süre testte kaldığı, ortalama hızın düşmesi sonucu daha az enerji tükettiği için menzilinin hatalı ölçüldüğü açıklandı. Değerlerdeki yanlışlığın yeni bir homologasyon sürecinde fark edildiği ifade edildi.

Yapılan düzenlemeler sonrasında elektrikli Hyundai Kona’nın menzilinde düşüş yaşandı. 39 kWh’lık batarya paketine sahip Kona’nın menzil değeri 300 km’den 289 km’ye, 64 kWh’lık versiyonun menzili ise 470 km’den 449 km’ye düşürüldü.

https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/hyundai-kona-ev-range-downgraded-after-test-error