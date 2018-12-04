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Elektrikli Hyundai Kona'nın menzili yanlış ölçülmüş: İşte yeni değerler

Koreli üretici elektrikli Hyundai Kona'nın WLTP onaylı menzil değerlerinin yanlış ölçüldüğünü açıkladı. Test sürecini yürüten bağımsız kuruluşun hatası sonucu menzil olması gerekenden fazla çıkmış.
5 ay
16,4b
1
10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli Hyundai Kona'nın menzili yanlış ölçülmüş: İşte yeni değerler
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Geçtiğimiz günlerde Kia Niro EV modelinin menzil ölçümünde yanlışlık yapıldığı ortaya çıkmış ve değerlerde düzenleme yapılmıştı. Aynı durumun elektrikli Hyundai Kona için de geçerli olduğu anlaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Koreli üretici, aracın menzil değerlerini WLTP normlarına göre düzenlediklerini açıkladı.

Hyundai, WLTP onaylı sonuçlardaki yanlışlığın test sürecini takip eden bağımsız kuruluşun yaptığı hatadan kaynaklandığını belirtti. Hyundai Kona’nın WLTP’nin şehir içi döngüsünde belirtilenden daha uzun süre testte kaldığı, ortalama hızın düşmesi sonucu daha az enerji tükettiği için menzilinin hatalı ölçüldüğü açıklandı. Değerlerdeki yanlışlığın yeni bir homologasyon sürecinde fark edildiği ifade edildi.

Yapılan düzenlemeler sonrasında elektrikli Hyundai Kona’nın menzilinde düşüş yaşandı. 39 kWh’lık batarya paketine sahip Kona’nın menzil değeri 300 km’den 289 km’ye, 64 kWh’lık versiyonun menzili ise 470 km’den 449 km’ye düşürüldü.


https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/hyundai-kona-ev-range-downgraded-after-test-error Yorum Yaz
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cabriyo 5 ay en beğenilen
ford 2011 fiesta ile mersedes 2013 e180 le 150km kadranda sabit hızla giderken gps ile ölçüm yaptım mersedes 148 gösterdi ford 142 gösterdi. aynı şey motosikletlerdede gerçerli adam hayabusa ile 350 yaptım diyor cebine gps koydum 278 e çıktı son sürati. kia da altı üstü 10 km oynamış, büyütülecek rakam değil. kia yı taşlıyorlar başka birşey değil. 3 yıl 2015 kia kullandım yeni sattım. pejo ford toyota nissan falan bunlardan kalitelidir. bazı yönleri vw den bile iyidir. kullanmadan kimse yorum yapmasın yanlış oluyor.
ford 2011 fiesta ile mersedes 2013 e180 le 150km kadranda sabit hızla giderken gps ile ölçüm yaptım mersedes 148 gösterdi ford 142 gösterdi. aynı şey motosiklet...
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Emre.isikgoz 5 ay
😂😂😂😂😂
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Yeşilbarış 5 ay
3e 5e bakmayın.
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drserk 5 ay
yakıt tüketim değerleri gerçek dışı tespit edilince amerikada milyonlarca dolar cezaya çarptırılan hyundai'den bir haber daha
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cabriyo 5 ay drserk
amerikan cezalarına çok itibar etme. mafya gibi para topluyor. 140 nükleer santral 3000 küsür nükleer bomba, nükleer savaş gemileri var küresel ısınma anlaşmasınada uymayacağım dedi. bu amerika egzoz gazına kafayı takmış sana inandırıcı geliyormu?
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Father Torque 5 ay
Hyundai, hatanın homologasyon sürecinde tespit edildiği vb. diyerek kelime oyunlarına girmiş bir nevi. Halbuki internete girip "nedir ulan bu homologasyon süreci??!" diye araştırınca yetkili makamların onay süreci olduğu görülüyor. Kısaca ölçüm sonuçlarını onay için ilgili kamu kuruluşuna götürmüşler onlar da anında çakallığı tespit etmiş, olay bu.
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cabriyo 5 ay en beğenilen
ford 2011 fiesta ile mersedes 2013 e180 le 150km kadranda sabit hızla giderken gps ile ölçüm yaptım mersedes 148 gösterdi ford 142 gösterdi. aynı şey motosikletlerdede gerçerli adam hayabusa ile 350 yaptım diyor cebine gps koydum 278 e çıktı son sürati. kia da altı üstü 10 km oynamış, büyütülecek rakam değil. kia yı taşlıyorlar başka birşey değil. 3 yıl 2015 kia kullandım yeni sattım. pejo ford toyota nissan falan bunlardan kalitelidir. bazı yönleri vw den bile iyidir. kullanmadan kimse yorum yapmasın yanlış oluyor.
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sepulnation 5 ay
Daha öncede tüketim ortalamalarını bilerek düşük yazdıkları ortaya çıkmıştı. Hyundai hep böyle.
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jasonw 5 ay
Demek ki lansman zamanında Güney Korede de seçim varmış :)
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dere.beyi 5 ay
ulan 1,2 km yanlış olurda bu nasıl yanlış 20 km farkmı olur
bence rakiplerden daha iyi yada aynıyız diye sallamışlar bakmış birileri uyanmış sonra aaa yanlış yapmışız demişler bukadar basit
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wolferto 5 ay
bu ne ya menzil değerlerini görünce blackfriday indirimi gbi menzil mi düşürülür bu nasıl test
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