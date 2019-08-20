Elektrikli Porsche Taycan'ın kabininden ilk resmi görüntü geldi

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Alman otomotiv devi Porsche’nin ilk elektrikli otomobilini tanıtmasına artık sayılı günler kaldı. Porsche Taycan ismini taşıyacak modelin kabin tasarımını bundan üç ay önce çekilen casus fotoğraflardan kısmen de olsa görmüştük. Bu seferki görüntü ise markanın kendisinden geldi.

Alman üreticinin paylaştığı ipucu görseli elektrikli Porsche Taycan’a ait konsolun yalnızca küçük bir kısmını gösteriyor. Burada ilk gözümüze çarpan detay, kavisli ve oval yapıdaki dijital gösterge ekranının yanlardan biraz daralarak da olsa varlığını sürdürüyor olması. Zira göze hoş gelen bu detayı 2015 yılında Taycan’ın ön gösterimi olarak sahneye çıkan Mission E konseptinde de görmüştük.

Porsche Taycan’ın konsolunda dikkatimizi çeken bir başka kısım da aracın bilgi-eğlence ekranı. Dört yıl önceki konseptte bu ekran merkezden başlayıp ön yolcunun önüne kadar uzanıyordu. Paylaşılan ipucu görselinde bunu tam olarak göremesek de, üç ay önceki casus fotoğraflardan bu özelliğin de değişmediğini biliyoruz. Konsolun merkezine yerleştirilen kronometre/saat detayı da yine Porsche Taycan’ın özellikleri arasında.

Apple Music uygulamasının ön yüklü olduğu ilk otomobil

Bugün Porsche Taycan ile ilgili tek paylaşım kabin tasarımı değil. Aynı zamanda Alman üretici ve Apple arasındaki iş birliği sonucu Taycan’ın Apple Music uygulaması ile birlikte geleceği duyuruldu. Porsche Taycan böylelikle Apple Music uygulamasının yerleşik olarak sunulduğu ilk otomobil olacak. Taycan sahipleri söz konusu uygulamaya akıllı telefon bağlantısı olmadan erişebilecek.

Porsche Taycan’ın sesli kontrol sistemiyle de kontrol edilebilecek Apple Music uygulamasına erişim için 3 yıl boyunca ücretsiz veri paketi de sunulacak. Ayrıca Porsche’den yapılan açıklamada yeni ve mevcut Porsche sahiplerine altı aya kadar ücretsiz Apple Music aboneliği de hediye edilecek.

Şimdiden elektrikli araç pazarının en çok konuşulan modellerinden biri olan Porsche Taycan’la ilgili tüm detaylar 4 Eylül’de yapılacak etkinlikle açığa çıkacak. Tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



