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    Anlık Bildirim

    Porsche, kullanılmış Taycan bataryalarıyla enerji depolama sistemi kurdu

    Porsche, Leipzig tesisinde kullanılmış Porsche Taycan bataryalarıyla çalışan enerji depolama sistemini kullanıma sundu. Böylelikle kullanım ömrünü tamamlamış piller yeniden kullanım imkanı buldu.
    Porsche, kullanılmış Taycan pilleriyle depolama sistemi kurdu Tam Boyutta Gör
    Porsche, Leipzig tesisinde kullanılmış Porsche Taycan bataryalarıyla çalışan enerji depolama sistemini kullanıma sundu. Böylelikle kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli araç bataryaları değerlendirilerek, atık pillerin yaratacağı çevresel etki azaltılmış oldu.

    Tesiste kurulan sistem, 5 MW güce ve 10 MWh depolama kapasitesine sahip. Ayrıca sistem, kısa süreler için %20'ye kadar aşırı yükte çalışabiliyor. Porsche Taycan'dan temin edilen 4.400 pil modülü 4 pil konteynerinin içerisine yerleştirildi.

    Otomobillerde kullanım ömrünü tamamlamış bataryalar, hala çok yüksek miktarda enerji içerdikleri için, geri dönüştürülmeden önce sabit depolama sistemlerinde 10 yıla kadar hizmet verebiliyor. Bu sayede pillerin kullanım değeri artarken, çevresel etki de minimuma indiriliyor.

    Güneş panelleriyle destekleniyor

    Porsche Leipzig tesisindeki enerji depolama sistemi, tesisin 9,4 MW'lık güneş enerjisi sistemiyle besleniyor. Böylece, güneş enerjisiyle dolan piller, pik saatlerde kullanılarak şebekeye olan ihtiyacı azaltmaya yardımcı oluyor. 

    Proje yöneticisi Jonathan Dietrich, projenin, tesisi kendi kendine yeterli hale getirmek için önemli olduğunu ve diğer tesislerde de benzer sistemi kurmak için kendilerine önemli veriler sağlayacağını söylüyor.

    Elektrikli araçlar hızla yaygınlaştığı için gelecekte ömrünü tamamlamış birçok batarya, bu tip sistemlerde yeniden hayat bulacak. Dünya genelinde birçok şirket bu tip sistemleri geliştirmeye başladı. Hatta Çin'de moped ve scooter gibi küçük elektrikli araçlarda dahi ikinci el bataryalar kullanılmaya başlandı. Gelecekte bu tip girişimlerin sayısının artacağı şüphesiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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