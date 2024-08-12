Porsche, kullanılmış Taycan bataryalarıyla enerji depolama sistemi kurdu

Tesiste kurulan sistem, 5 MW güce ve 10 MWh depolama kapasitesine sahip. Ayrıca sistem, kısa süreler için %20'ye kadar aşırı yükte çalışabiliyor. Porsche Taycan'dan temin edilen 4.400 pil modülü 4 pil konteynerinin içerisine yerleştirildi.
Otomobillerde kullanım ömrünü tamamlamış bataryalar, hala çok yüksek miktarda enerji içerdikleri için, geri dönüştürülmeden önce sabit depolama sistemlerinde 10 yıla kadar hizmet verebiliyor. Bu sayede pillerin kullanım değeri artarken, çevresel etki de minimuma indiriliyor.
Güneş panelleriyle destekleniyor
Porsche Leipzig tesisindeki enerji depolama sistemi, tesisin 9,4 MW'lık güneş enerjisi sistemiyle besleniyor. Böylece, güneş enerjisiyle dolan piller, pik saatlerde kullanılarak şebekeye olan ihtiyacı azaltmaya yardımcı oluyor.
Proje yöneticisi Jonathan Dietrich, projenin, tesisi kendi kendine yeterli hale getirmek için önemli olduğunu ve diğer tesislerde de benzer sistemi kurmak için kendilerine önemli veriler sağlayacağını söylüyor.
Elektrikli araçlar hızla yaygınlaştığı için gelecekte ömrünü tamamlamış birçok batarya, bu tip sistemlerde yeniden hayat bulacak. Dünya genelinde birçok şirket bu tip sistemleri geliştirmeye başladı. Hatta Çin'de moped ve scooter gibi küçük elektrikli araçlarda dahi ikinci el bataryalar kullanılmaya başlandı. Gelecekte bu tip girişimlerin sayısının artacağı şüphesiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.