Porsche, kullanılmış Taycan bataryalarıyla enerji depolama sistemi kurdu

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Tam Boyutta Gör Porsche, Leipzig tesisinde kullanılmış Porsche Taycan bataryalarıyla çalışan enerji depolama sistemini kullanıma sundu. Böylelikle kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli araç bataryaları değerlendirilerek, atık pillerin yaratacağı çevresel etki azaltılmış oldu.

Tesiste kurulan sistem, 5 MW güce ve 10 MWh depolama kapasitesine sahip. Ayrıca sistem, kısa süreler için %20'ye kadar aşırı yükte çalışabiliyor. Porsche Taycan'dan temin edilen 4.400 pil modülü 4 pil konteynerinin içerisine yerleştirildi.

Otomobillerde kullanım ömrünü tamamlamış bataryalar, hala çok yüksek miktarda enerji içerdikleri için, geri dönüştürülmeden önce sabit depolama sistemlerinde 10 yıla kadar hizmet verebiliyor. Bu sayede pillerin kullanım değeri artarken, çevresel etki de minimuma indiriliyor.

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Güneş panelleriyle destekleniyor

Porsche Leipzig tesisindeki enerji depolama sistemi, tesisin 9,4 MW'lık güneş enerjisi sistemiyle besleniyor. Böylece, güneş enerjisiyle dolan piller, pik saatlerde kullanılarak şebekeye olan ihtiyacı azaltmaya yardımcı oluyor.

Proje yöneticisi Jonathan Dietrich, projenin, tesisi kendi kendine yeterli hale getirmek için önemli olduğunu ve diğer tesislerde de benzer sistemi kurmak için kendilerine önemli veriler sağlayacağını söylüyor.

Elektrikli araçlar hızla yaygınlaştığı için gelecekte ömrünü tamamlamış birçok batarya, bu tip sistemlerde yeniden hayat bulacak. Dünya genelinde birçok şirket bu tip sistemleri geliştirmeye başladı. Hatta Çin'de moped ve scooter gibi küçük elektrikli araçlarda dahi ikinci el bataryalar kullanılmaya başlandı. Gelecekte bu tip girişimlerin sayısının artacağı şüphesiz.

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