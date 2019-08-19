Yandex, 2021 yılına kadar otonom araç sayısını 1.000'e çıkaracak

Yandex sürücüsüz araçlar bölümü başkanı Dmitry Polishchuk, Reuters ile yaptığı röportajda filolarındaki otonom araç sayısını önümüzdeki iki yıl içerisinde 1.000'e çıkaracaklarını söyledi. Rus şirketin sürücüsüz otomobil sayısını artırması yeni teknolojilerin test edilmesini hızlandıracak.

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Yandex bu yılın sonuna kadar, 100'den fazla sürücüsüz otomobilini yollarda test etmeye başlamayı planlıyor. Rus arama devinin şu an 35'i Moskova yollarında test edilmekte olan 90 araçlık bir filosu var. Şirket bu sayıyı önümüzdeki iki yıl içinde on katına çıkaracak.

Maliyet de düştü

Yandex, otonom sürüş teknolojisine ne kadar yatırım yaptığını açıklamasa da, Polishchuk, şu aşamada tek bir otomobilin 6.5 milyon rubleye (98.000 dolar) mal olduğunu söyledi.

Bu arada şirketin ürettiği ilk prototip aracın 9.5 milyon rubleye (142.000 dolar) mal olduğunu belirtelim. Yani şirket maliyeti de ciddi anlamda düşürmeyi başarmış durumda. Ayrıca otomobilin teknolojik olarak daha gelişmiş hale geldiği de vurgulanıyor.

https://www.reuters.com/article/us-yandex-driverless/russias-yandex-looks-at-ten-fold-increase-in-driverless-car-fleet-to-speed-up-testing-idUSKCN1V90K8