Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yandex, 2021 yılına kadar otonom araç sayısını 1.000'e çıkaracak

Rus arama devi Yandex, sürücüsüz araç konusundaki çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Şirket yeni teknolojilerin test edilmesini hızlandırmak için otonom araç ayısını on kat artıracak.
1 sa.
215
12
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yandex sürücüsüz araçlar bölümü başkanı Dmitry Polishchuk, Reuters ile yaptığı röportajda filolarındaki otonom araç sayısını önümüzdeki iki yıl içerisinde 1.000'e çıkaracaklarını söyledi. Rus şirketin sürücüsüz otomobil sayısını artırması yeni teknolojilerin test edilmesini hızlandıracak.
Ayrıca Bkz. "Hibrit motorlu Mercedes A250 e ve B250 e tanıtıldı"
Yandex bu yılın sonuna kadar, 100'den fazla sürücüsüz otomobilini yollarda test etmeye başlamayı planlıyor. Rus arama devinin şu an 35'i Moskova yollarında test edilmekte olan 90 araçlık bir filosu var. Şirket bu sayıyı önümüzdeki iki yıl içinde on katına çıkaracak.

Maliyet de düştü

Yandex, otonom sürüş teknolojisine ne kadar yatırım yaptığını açıklamasa da, Polishchuk, şu aşamada tek bir otomobilin 6.5 milyon rubleye (98.000 dolar) mal olduğunu söyledi.
Bu arada şirketin ürettiği ilk prototip aracın 9.5 milyon rubleye (142.000 dolar) mal olduğunu belirtelim. Yani şirket maliyeti de ciddi anlamda düşürmeyi başarmış durumda. Ayrıca otomobilin teknolojik olarak daha gelişmiş hale geldiği de vurgulanıyor.


https://www.reuters.com/article/us-yandex-driverless/russias-yandex-looks-at-ten-fold-increase-in-driverless-car-fleet-to-speed-up-testing-idUSKCN1V90K8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 45 dk. Kalabalık WiFi ağlarında video yüklenmesini hızlandıracak bir yöntem keşfedildi 59 dk. Sonos'un ilk taşınabilir Bluetooth hoparlörünün görüntüleri ortaya çıktı 1 sa. HyperX, RAM ailesini FURY DDR4 RGB ile genişletti 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yandex, 2021 yılına kadar otonom araç sayısını 1.000'e çıkaracak Sonraki Chrome'un şifre güvenliği eklentisine göre kullanıcı şifrelerinin yüzde 1.5'i güvensiz 2 sa. Huawei krizinde son durum | Trump istemiyor 3 sa. Huawei Kirin 990 yonga seti, 4K 60 fps video kaydını destekleyecek 3 sa. GTA VI yakında duyurulabilir 4 sa. Ferrari Başkanı şirketin yeni süper otomobili hakkında konuştu 4 sa. Minecraft’a Ray Tracing desteği geliyor 5 sa. AMD, RX 570’in yerini alacak bir model üzerinde çalışıyor olabilir 5 sa. Galaxy Note 10 ve 10+ için ilk yazılım güncellemesi yayınlandı 6 sa. Redmi 8'in gerçek görüntüsü ortaya çıktı 6 sa. 70 inçlik Redmi TV'nin tanıtım tarihi açıklandı 7 sa. Hibrit motorlu Mercedes A250 e ve B250 e tanıtıldı 7 sa. Netflix, yeni bir Resident Evil filmi üzerinde çalışıyor 8 sa. Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Roadster'ı Güneş etrafındaki ilk turunu tamamladı 8 sa. Xiaomi, Oppo ve Vivo ortak kablosuz transfer sistemi geliştiriyor 9 sa. James Bond'un orijinal Aston Martin DB5'i rekor fiyata satıldı 10 sa. Donald Trump'tan Huawei ile ilgili yeni açıklama 10 sa. Crytek konsollara SSD takviyesini değerlendirdi 11 sa. Gamescom 2019 bugün başlıyor: İşte canlı yayın saatleri 12 sa. Yeni Android uygulamalarının inceleme süresi uzuyor 12 sa. iPhone 11 görünümlü Android telefon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
1kg 860g KIRMIZI ETE 206TL 77KURUS PARA ODEDIM
DH Forum
2020'de Dünya'ya bir asteroit mi çarpacak? Hayır, endişelenmen...
DonanımHaber
Samsung Galaxy S11 geliyor: 10x optik zoom'lu 108 MP kamera
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde Honor 7S akıllı telefonu var
DonanımHaber
4-5 evi olan adamlar neden pahalı arabalar alıp şekil yapmıyor?
DH Forum
Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Abonelik Fiyatları 15 Eylül İ...
Bölüm Sonu Canavarı
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim