Musk: Tesla'nın insansı robotları aramızda dolaşacak

İnsansı Tesla Optimus botlar neler yapabilecek?
Musk, Tesla’nın insansı robotlarının hemen her şeyi yapabileceğini söyledi. Köpek gezdirme, çocuk bakımı, çimleri biçme, içecek servisi yapma gibi rutin işler artık robotlara devredilecek gibi görünüyor. Yalnız, bu robotlara sahip olmak biraz maliyetli. Musk, fiyatının 20.000 - 30.000 dolar arasında olacağını açıkladı.
Sunum etkileyici olsa da, sonrasında Tesla Optimus robotların yaptıkları pek etkileyici değildi. İnsanlar, masalarda ve kalabalık içinde Optimus robotlarla etkileşime girmeye çalıştı. Ancak, robotlar Astro Bot tarzında el sallamaktan başka pek bir şey yapmadı. İçerecek masası vardı ancak Optimus botun bir bardak buz tutmaktan fazlasını yaptığı görülmedi.
Musk, Optimus’un 2024 sonuna kadar faydalı görevler yapmaya başlayacağını, gelecek yılın sonunda satışa sunulacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.