Musk: Tesla'nın insansı robotları aramızda dolaşacak

Tam Boyutta Gör Tesla, 10 Ekim’de Cybercab etkinliğinde Cybercab robotaksi ve Robovan otonomi minibüs modelini tanıttı. Tanıtım esnasında Tesla’nın insansı robotlarını paket taşımak, çiçek sulamak gibi insanların günlük yaptığı işleri yaparken gördük. Tesla CEO’su Elon Musk, espirili bir şekilde Optimus’ların aramızda olacağını ve insanlarla etkileşime gireceğini söyledi.

Tesla'nın satışları yeniden yükselişe geçti 1 hf. önce eklendi

İnsansı Tesla Optimus botlar neler yapabilecek?

Musk, Tesla’nın insansı robotlarının hemen her şeyi yapabileceğini söyledi. Köpek gezdirme, çocuk bakımı, çimleri biçme, içecek servisi yapma gibi rutin işler artık robotlara devredilecek gibi görünüyor. Yalnız, bu robotlara sahip olmak biraz maliyetli. Musk, fiyatının 20.000 - 30.000 dolar arasında olacağını açıkladı.

Sunum etkileyici olsa da, sonrasında Tesla Optimus robotların yaptıkları pek etkileyici değildi. İnsanlar, masalarda ve kalabalık içinde Optimus robotlarla etkileşime girmeye çalıştı. Ancak, robotlar Astro Bot tarzında el sallamaktan başka pek bir şey yapmadı. İçerecek masası vardı ancak Optimus botun bir bardak buz tutmaktan fazlasını yaptığı görülmedi.

Musk, Optimus’un 2024 sonuna kadar faydalı görevler yapmaya başlayacağını, gelecek yılın sonunda satışa sunulacağını söyledi.

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Elon Musk: Tesla Optimus robotlar aramızda dolaşacak