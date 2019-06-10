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Elektrikli hiper otomobil Rimac C_Two, Forza Horizon 4'e eklendi

E3 2019'da önemli duyurular yapan Microsoft, yarış oyunu Forza Horizon 4'ü de unutmadı. 2 bin beygirlik elektrikli hiper otomobil Rimac C_Two, Forza Horizon 4'ün araç portfolyosuna eklendi.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli hiper otomobil Rimac C_Two, Forza Horizon 4'e eklendi
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E3 2019’da yeni nesil Xbox konsoluyla ilgili önemli detaylar paylaşan Microsoft, Forza Horizon 4 için de iki önemli yenilik duyurdu. Bunlardan birincisi, “The Lego Speed Champions” adı verilen Lego temalı bir ek paket. Ayrıca, Rimac C_Two adındaki elektrikli hiper otomobil Forza Horizon 4’ün araç portfolyosuna eklendi.

C_Two, Hırvat üretici Rimac’ın geçtiğimiz yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttığı yeni elektrikli hiper otomobili. Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre bu araç, Forza Horizon 4’teki araçlar arasında yerini almış durumda. Bu sayede oyuncular, önümüzdeki yıl yollara çıkması planlanan 2.1 milyon dolarlık hiper otomobili sanal ortamda deneyimleme şansı bulacak.

Forza Horizon 4’e eklenen ilk elektrikli hiper otomobil olan Rimac C_Two, toplamda 1,914 bg güç ve 1,696 Nm tork üreten elektrik motorları ve 120 kWh’lık bataryası sayesinde tek şarjla 650 km yol alabilecek. 1.85 saniyelik 0-100 ve 4.3 saniyelik 0-160 hızlanmaları ile dikkat çeken elektrikli hiper otomobilin maksimum hızı 412 km/s. Rimac C_Two’nun bu sayede oyunun en hızlı aracı olmaya aday olduğunu söylemek mümkün.

Forza Horizon 4 Lego Speed Champions paketi

Bir diğer yenilik olan Forza Horizon 4 Lego Speed Champions paketi, 13 Haziran’da dünya genelindeki Xbox One ve Windows 10 kullanıcıları için yayımlanmış olacak. Söz konusu paketin fiyat etiketi 19.99 dolar olarak açıklandı. Fakat Forza Horizon 4 Ultimate Edition, Forza Horizon 4 Expansions Bundle ve Forza Horizon 4 Ultimate Add-Ons Bundle kullanıcıları bu paket için bir ek ücret ödemeyecek.

Lego temalı paket, oyuncuların McLaren Senna, Ferrari F40 Competizione ve 1967 Mini Cooper S Rally gibi araçları Lego şehrinde sürmesine imkan verecek. Ayrıca legodan yapılmış bu araçlar gerçek dünya otomobilleriyle de yarıştırılabilecek.


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BERK BEY 1 hf.
Oyun iyice çöp olmaya başladı
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Celonfix 1 hf.
LEGO'yu ne diye eklediler acabaya FH4'e ?
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ramis78 1 hf. Celonfix
para almışlardır.
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Galatas4ray 1 hf. Celonfix
Avmlerde bile heryerde lego reklamı var bunlarda ayak uydurdular para aldılar büyük ihtimal.
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