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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple sürücüsüz otomobil girişimi Drive.ai'yi satın alabilir

Otonom araç projesi üzerinde çalışmalarını sürdüren Apple'ın Drive.ai adlı sürücüsüz otomobil girişimini satın almayı planladığı bildiriliyor. Konuyla ilgili detaylar haberimizde.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Otonom araçlara yönelik çalışmalarını sürdüren Apple yakında Drive.ai adlı sürücüsüz otomobil şirketini satın alabilir. The Information tarafından yayınlanan bir rapor, Cupertinolu teknoloji devinin bu yeni girişimi bünyesine katarak daha da ilerlemek istediğini ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Rivian elektrikli araçlar birbirlerini şarj edebilecek"
Söz konusu satın alım ile birlikte Apple, Drive.ai'nin teknolojilerinden faydalanma şansı yakalarken, onlarca Drive.ai mühendisi de Apple bünyesine katılacak. Drive.ai zaten Şubat ayından beri bir alıcı arıyordu. Şirket şu anda Teksas'ta prototip servisleri için pilot programlar yürütüyor.

Apple otonom araç işini ciddiye alıyor

Hem Apple hem de Drive.ai henüz konu ile ilgili yorum yapmadı. Ancak Drive.ai'nin işleri ayakta tutmak için böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Yani geminin yola devam edebilmesi için satılması bir gereklilik haline gelmiş. Drive.ai'yi bünyesine katmayı düşünen Apple, otonom araçlara yönelik projelerine ne kadar önem verdiğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

https://techcrunch.com/2019/06/06/apple-reportedly-exploring-acqui-hire-of-self-driving-startup-drive-ai/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-BEECD6547 1 hf. yeni yorumcu
Ender kalibre farkı oluşturacak ise kalmadı denemez bence. Bir diğer meselede buna nasıl karisacagi diyebiliriz. Hani nasıl olsa dersin ya, öyle olmuyor malesef. Bu sebepten dedim zaten.
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edgar1899 1 hf.
Apple da Google da bu işe girecek, otomotivin Foxconn u da BYD olacak gibi.
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