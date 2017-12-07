Elektrikli otomobillerin maliyeti düşüyor

Günümüzde pek çok hükümet, benzinli ve dizel araçlara yönelik kısıtlamalar getirirken insanları elektrikli otomobiller satın almaya teşvik ediyor. Karbon emisyonunun azaltılması için benzinli/dizel otomobillerin yasaklanması veya elektrikli otomobil satın alımına yönelik teşvik paketlerinin oluşturulması son derece önemli ancak elektrikli otomobil fiyatları halen müşterileri memnun edecek düzeyde değil. Bloomberg'ün raporuna göre ise elektrikli otomobillerdeki en maliyetli bileşenlerden olan bataryaların üretim maliyetinde ciddi bir düşüş bekleniyor.





Bloomberg'ün elektrikli otomobil üreticileri ve batarya üreticilerinden oluşan toplam 50 şirketle görüşerek hazırladığı raporun sonuçları oldukça etkileyici ancak rapora geçmeden önce elektrikli otomobillerde yer alan bataryaların geçmişteki ve bugünkü maliyetlerine göz atmakta fayda var. 2010 yılında elektrikli otomobil bataryalarının kWh başına maliyeti 1000$ seviyelerinde iken günümüzde kWh başına maliyet 209$'a kadar gerilemiş durumda. Bloomberg'ün enerji sektöründe araştırmalar gerçekleştiren alt kuruluşu olan BNEF(Bloomberg New Energy Finance)'in araştırmasına göre ise 2025 yılına kadar elektrikli bataryaların maliyeti yüzde 50 oranında azalacak ve bataryaların maliyeti kWh başına 100$'ın altına düşecek.





Önemli Bir Eşik

Araştırmayı gerçekleştiren BNEF analisti James Frith'e göre batarya maliyetinin kWh başına 100$ düşmesi oldukça önemli. Otomotiv endüstrisinin yakın zamanda gerçekleşmesini beklediği bu düşüş elektrikli araçların yaygınlaşması yolunda bir kilometre taşı niteliği taşıyacak. Güneş panellerinden elde edilen enerjinin depolanmasını sağlayan enerji depolama birimlerinin maliyetinde ise düşük satış hacimleri nedeniyle elektrikli otomobil bataryalarındaki kadar düşüş beklenmiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-05/latest-bull-case-for-electric-cars-the-cheapest-batteries-ever