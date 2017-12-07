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Elektrikli otomobillerin maliyeti düşüyor

Bloomberg'ün 50'den fazla şirket ile görüşerek gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre 2025 yılına kadar elektrikli otomobil bataryalarının maliyetinin yüzde 50 oranında azalması bekleniyor.
1 yıl
5,3b
1
12
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Günümüzde pek çok hükümet, benzinli ve dizel araçlara yönelik kısıtlamalar getirirken insanları elektrikli otomobiller satın almaya teşvik ediyor. Karbon emisyonunun azaltılması için benzinli/dizel otomobillerin yasaklanması veya elektrikli otomobil satın alımına yönelik teşvik paketlerinin oluşturulması son derece önemli ancak elektrikli otomobil fiyatları halen müşterileri memnun edecek düzeyde değil. Bloomberg'ün raporuna göre ise elektrikli otomobillerdeki en maliyetli bileşenlerden olan bataryaların üretim maliyetinde ciddi bir düşüş bekleniyor.


 

Bloomberg'ün elektrikli otomobil üreticileri ve batarya üreticilerinden oluşan toplam 50 şirketle görüşerek hazırladığı raporun sonuçları oldukça etkileyici ancak rapora geçmeden önce elektrikli otomobillerde yer alan bataryaların geçmişteki ve bugünkü maliyetlerine göz atmakta fayda var. 2010 yılında elektrikli otomobil bataryalarının kWh başına maliyeti 1000$ seviyelerinde iken günümüzde kWh başına maliyet 209$'a kadar gerilemiş durumda. Bloomberg'ün enerji sektöründe araştırmalar gerçekleştiren alt kuruluşu olan BNEF(Bloomberg New Energy Finance)'in araştırmasına göre ise 2025 yılına kadar elektrikli bataryaların maliyeti yüzde 50 oranında azalacak ve bataryaların maliyeti kWh başına 100$'ın altına düşecek.


Önemli Bir Eşik 

Araştırmayı gerçekleştiren  BNEF analisti James Frith'e göre batarya maliyetinin kWh başına 100$ düşmesi oldukça önemli. Otomotiv endüstrisinin yakın zamanda gerçekleşmesini beklediği bu düşüş elektrikli araçların yaygınlaşması yolunda bir kilometre taşı niteliği taşıyacak. Güneş panellerinden elde edilen enerjinin depolanmasını sağlayan enerji depolama birimlerinin maliyetinde ise düşük satış hacimleri nedeniyle elektrikli otomobil bataryalarındaki kadar düşüş beklenmiyor.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-05/latest-bull-case-for-electric-cars-the-cheapest-batteries-ever Yorum Yaz
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swat882 1 yıl en beğenilen
Türkiye'yi ilgilendirmeyen haber,
çoh şükür memleket eyiye gidiyor
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DH Misafiri 1 yıl
80kWh*3,86*209$=64,539TL
60kWh*3,86*209$=48,404TL
Yerli araç yapılsa batarya maliyetleri aşağı yukarı maliyet bu fiyatlar(biz kaça üreteceksek artık) tüketiciye ne kadara yansıyacak yakında öğreneceğiz.
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Ferucci 1 yıl
En kısa zamanda ülkemizde nükleer santral kurulumlarını gerçekleştirip tam anlamı ile her alanda fosil yakıtlardan kurtularak elektrikli araçlara geçmeliyiz. Bitirdi bizi bu dış petrol bağımlılığı.
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hacı.basat 1 yıl
Son cümledeki güneş panelleriyle ilgili kısım aslen muammadır, güneş panelleri solar sistemler basit kıpırdanma veya reklamlarla bile her şeye gebedir, haberin anakonusu olan batarya maliyetlerinin düşmesi de bu kıpırdanmalardan daha büyük bir gelişmedir.
Kısacası batarya maliyetlerinin düşmesi güneş panellerinde beklenmedik satışlar tetiklerse önü bile alınamayabilir, bir anda tüm evlerin ısınma ve elektrik ihtiyaçlarını karşılayan batarya panel satan firmalar zirveye oturur.
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soneday 1 yıl
30 bin e punto bulamıyorum 1 aydır ,batarya maliyet düşecek falan ne ayaksın
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elcas 1 yıl
herkes oraya yönelince üretim artacak talep artsa bile maliyet düşecek. mantıklı zaten.
bu tablo zoe nin fiyatının düşürmesi gerekirken bir değişiklik olmadı. yaani clio4 motorsuz hali ile 60 bine satılcaksa 40kw bataryalı zoe 8000 dolar yani 32 000 tl fazlaya satılması gerekirdi. 92 000 e. ancak 129 000 e satıyorlar.
yani bize faydası az oluyor ne yazık ki.
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12 Angry Men 1 yıl
Maliyetin azalması bana ilginç geldi. Sonuçta bu madenler hızla tüketiliyor ve talep sürekli artıyor.
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Göleli_At_Hırsızı 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Maliyetin azalması bana ilginç geldi. Sonuçta bu madenler hızla tüketiliyor ve talep sürekli artıyor.

Araç fiyatlarının çok yüksek olması madenler ile alakalı değil. Arge nin pahalı olması ve sonucunda çıkan ürünün alıcısının az olması. Bu yüzden ülkeler yeni kararlar alıyor elektrikli araçlar ile ilgili.
Misal vw 2 milyar dolar arge yaptı fosil yakıtlı motorlar ile alakalı. Bunu seneye 3 milyar dolar olarak kasaya atıyorsa tabiki fosil yakıtlılar için arge bitmez. Ancak her firma elektrikli araç satımını kolay kolay yapamıyor. Hep zarar çünkü. Kimse ticarette zarar etmek istemez.
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Fx_57,5 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Maliyetin azalması bana ilginç geldi. Sonuçta bu madenler hızla tüketiliyor ve talep sürekli artıyor.

madenlerin tükenmesiyle bir alakası yok yeterince maden var zaten yeteri kadar olmasa elektrikli araba sektörüne kimse girmezdi.
önemli olan bu madenlerin daha verimli işlenmesi,kullanılması.pil bildiğim kadarıyla sadece maden değil kimyasallardan da oluşuyor.
verimlilik arttıkça maliyet azalıyor haliyle. 1960ları düşün o zamanki içten yanmalı motorların verimliliğini ve motor hacimlerini birde günümüze bak.olay bundan ibaret

bugün elektrikli otomobil pazarını büyüten Teslaya helal olsun,sırf pazar büyüsün bu hale gelsin diye patentlerini ücretsiz kullanmaya izin verdi,böyle özgüven,ileri görüş az bulunur
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swat882 1 yıl en beğenilen
Türkiye'yi ilgilendirmeyen haber,
çoh şükür memleket eyiye gidiyor
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kadirirdem 1 yıl swat882
Elektrikli otomobiller gelirse ucuza bineriz.(Gerçi o zamanda elektrikten kitlerler)
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