SEAT Arona kar üstünde kameralara yakalandı

2016 yılı içerisinde Ateca SUV modelini tanıtan SEAT, bu segmente adımını atmış ve dikkatleri bir nebze de olsa üzerine çekebilmişti. İspanyol üretici, Volkswagen Grubu bünyesindeki en başarılı firmalardan birisi olmasa da son yıllarda yaptığı ataklarla kendini daha iyi bir şekle sokmayı başardı.

SUV segmentindeki ilgiye karşılık SEAT, yıl sonuna doğru Ateca'ya ufak bir kardeş olarak Arona modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni nesil Ibiza'yı temel alacak olan B segmenti crossover araç, donanımın yanı sıra dış ve iç tasarımın çoğunu bu modelden ilham alacak. Yeni nesil Ibiza modelinin Temmuz ayında satışa sunulmadan önce Mart ayında Cenevre Fuarında tanıtılması beklenirken, Arona'nın ise Eylül ayında Frankfurt'ta tanıtılıp yıl bitmeden satışa çıkacağı belirtiliyor.

SEAT Arona'nın Volkswagen'in Polo temel alacak yeni SUV modelinin kardeşi olarak piyasada yer alması beklenirken, iki araç da grubun esnek MQB platformu üzerine geliştiriliyor. Kaputunun altında turbolu 3 veya 4-silindirli motor seçenekleri sunacak olan Arona, tercihe göre manuel yada DSG şanzıman sunacak. Şu an için aracın önden çeker versiyonuna ek üst donanımlarda 4 çeker versiyonlarının bulunup bulunmayacağı bilinmezken, tahminler modelin yalnızca önden çeker olarak geleceği yönünde.

Geçtiğimiz günlerde karlı koşul testleri esnasında kamuflajlı olarak görüntülenen SEATArona, üzerindeki yüksek oranda kamuflaj nedeniyle tasarımına dair pek fazla bilgi vermedi. SEAT'ın Martorell, Barcelona'daki tesisinde üretilecek yeni crossover modeli Ibiza ST üretiminin sonlanması sonrası oluşan boşluğu dolduracak.

http://www.motor1.com/news/132473/seat-arona-suv-spied/