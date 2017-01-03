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SEAT Arona kar üstünde kameralara yakalandı

SEAT, Ateca sonrası ufak boyutlu yeni bir SUV ile pazarda daha fazla yer edinmeyi amaçlıyor. Arona adındaki yeni araç, firmanın Ibiza modelini temel alıyor. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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2016 yılı içerisinde Ateca SUV modelini tanıtan SEAT, bu segmente adımını atmış ve dikkatleri bir nebze de olsa üzerine çekebilmişti. İspanyol üretici, Volkswagen Grubu bünyesindeki en başarılı firmalardan birisi olmasa da son yıllarda yaptığı ataklarla kendini daha iyi bir şekle sokmayı başardı.
SUV segmentindeki ilgiye karşılık SEAT, yıl sonuna doğru Ateca'ya ufak bir kardeş olarak Arona modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni nesil Ibiza'yı temel alacak olan B segmenti crossover araç, donanımın yanı sıra dış ve iç tasarımın çoğunu bu modelden ilham alacak. Yeni nesil Ibiza modelinin Temmuz ayında satışa sunulmadan önce Mart ayında Cenevre Fuarında tanıtılması beklenirken, Arona'nın ise Eylül ayında Frankfurt'ta tanıtılıp yıl bitmeden satışa çıkacağı belirtiliyor.
SEAT Arona'nın Volkswagen'in Polo temel alacak yeni SUV modelinin kardeşi olarak piyasada yer alması beklenirken, iki araç da grubun esnek MQB platformu üzerine geliştiriliyor. Kaputunun altında turbolu 3 veya 4-silindirli motor seçenekleri sunacak olan Arona, tercihe göre manuel yada DSG şanzıman sunacak. Şu an için aracın önden çeker versiyonuna ek üst donanımlarda 4 çeker versiyonlarının bulunup bulunmayacağı bilinmezken, tahminler modelin yalnızca önden çeker olarak geleceği yönünde.
Geçtiğimiz günlerde karlı koşul testleri esnasında kamuflajlı olarak görüntülenen SEATArona, üzerindeki yüksek oranda kamuflaj nedeniyle tasarımına dair pek fazla bilgi vermedi. SEAT'ın Martorell, Barcelona'daki tesisinde üretilecek yeni crossover modeli Ibiza ST üretiminin sonlanması sonrası oluşan boşluğu dolduracak.

http://www.motor1.com/news/132473/seat-arona-suv-spied/ Yorum Yaz
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ölümüne çArşı ulan 2 yıl
Bu ne la
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XPerience 2 yıl en beğenilen
B Suv modelleri ülkemizde SUV gibi kullanılıyor haklı olarak. Araç küçük fiyatlar büyük olunca SUV gibi hissettiriyor.
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1 Avatar
PSN_vs_XBOXLive 2 yıl
Oooo DSG şanzumağn , millisaniyede fitezzz , alırım bi dal
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sdatcakirca 2 yıl
Cuma günü İstanbul Esenyurt Dogus otodan servisten aldığım arabamla gittiğim tatilden ertesi gün araç kurtarıcısı ile dönmek zorunda kaldım. Sebebi ise önceki gün serviste işlem yapılan parçanın arıza vermesi. Tatilinizin rezil olması, Seat / Dogus' un kurtarıcı ücretini size ödetmesi, kurtarıcı ile yolculuk etmek; hepsini Seat Leon alırsanız yaşayabilirsiniz. Bunların dışında servise aracı bırakma sebebim 75 bin bakımıydı, araçtan 2 aydır gelen bir ses olduğunu söyledim servis yetkilileri kesin şanzıman ve kavramayı değiştirelim dediler hiç anlamayan benim için diyecek tek laf evet değiştirelim oldu. Şu anda serviste aynı adama değiştirdiğiniz yerden hata alıp yolda kaldım dediğimde bu tamamen tesadüf mekatronik hatası onu değiştirmemiz lazım diyor. Tatilimin rezil olduğu kurtarıcıyla Seat Leon taşıdığım ve ücretlerini ödediğim bu süreçte bana destek olmayan; Seat, Doğuş Oto şikayetçiyim
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astegon 2 yıl
Bu SUV değil CUV yani Crossover diyebiliriz.
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selamolsun1 2 yıl
Tipe gel
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axaxa 2 yıl
Hakkaten bu ne
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shadowtr 2 yıl
2018 de çıkacak Arona Kone modelini bekliyorum.
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Moueson 2 yıl
Seat bende hep 2. sınıf bir marka hissi uyandırmıştır.Belkide bunun nedeni vw nın yan markası olmasıdır ama hakkını yemiyeyim leon ve yeni seat atecanın tasarımları gercekten güzel.
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kadirirdem 2 yıl
Seat favori firmalarım dandır ,özellikle Leon serisini severim, gelsin bakalım bu ne olacak.
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XPerience 2 yıl en beğenilen
B Suv modelleri ülkemizde SUV gibi kullanılıyor haklı olarak. Araç küçük fiyatlar büyük olunca SUV gibi hissettiriyor.
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HumWE 2 yıl
O üstündeki kılıfları hiç çıkarmasınlar pek bişeye benzemiyor gibi böyle gizemli kalsın hatta daha çok sarsınlar :)
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