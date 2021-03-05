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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Porsche premium elektrikli bisiklet modellerini tanıttı

    Alman otomotiv devi Porsche, elektrikli bisiklet modellerini duyurdu. Premium sınıfta yer alan iki model de farklı özelliklerle geliyorlar.
    05 Mart 2021, 22:00 (Güncellendi, 2 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Porsche premium elektrikli bisiklet modellerini tanıttı
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    Porsche, iki premium e-bisikleti modelini tanıttı: eBike Sport ve eBike Cross. Karbon fiber şasileri ve Japon Shimano motorları var.

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    Günlük veya arazi kullanıma odaklı

    Her iki model de, bisikleti 25 km/s hıza çıkarabilen bir Shimano EP8 motorla çalışıyor. Bisikletlerde, 120 kg'a kadar çalışma yüküne sahip arka süspansiyon ve şasi mevcut. Porsche eBike Sport, elektronik vites değiştirme sistemi ve LED farlarla donatılmış. Bu model, günlük şehir içi kullanım için bir seçenek olarak konumlandırılıyor.

    Porsche premium elektrikli bisiklet modellerini tanıttı
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    Porsche eBike Cross, 12 vitesli bir manuel şanzımana, ısıya dayanıklı hidrolik disk frenlere ve direksiyon simidinde çeşitli bilgiler sağlayan renkli bir ekrana sahip: hız, kat edilen mesafe, güç rezervi vb. Bu bisiklet modeli de arazi sürüşüne odaklı olarak üretilmiş.

    Porsche premium elektrikli bisiklet modellerini tanıttı
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    Her iki bisiklet de 2021 baharında satışa çıkacak. Porsche eBike Sport 10.700 dolardan, eBike Cross ise 8.549 dolardan satılacak.



    https://www.theverge.com/2021/3/4/22313508/porsche-electric-bike-ebike-sport-cross-specs-price
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Porsche'nin arabasını zaten bıraktım, bisikletini bile alacak para yokmuş la. Git gide hedef küçültüp model rc car, model araba derken, ancak 10 liraya hotwheels aldım.
    Porsche'nin arabasını zaten bıraktım, bisikletini bile alacak para yokmuş la. Git gide hedef küçültüp model rc car, model araba derken, ancak 10 liraya hotwheel...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    170bin ? + 170bin ?(vergi) = 340bin?
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    hwarang 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bisiklete Conti Speed King lastik koymuşlar. Umarım sadece tanıtım içindir. Elektrikli bisikletin lastiği zırhlı olmalı. Zırt pırt teker patlamayacak.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Porsche'nin arabasını zaten bıraktım, bisikletini bile alacak para yokmuş la. Git gide hedef küçültüp model rc car, model araba derken, ancak 10 liraya hotwheels aldım.
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    monacomen 2 gün ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    Yani sormak lazım ne iş yapıyorsun ne kazanıyorsun da Porsche araba hayali kurdun, onu park edecek villan, yedek parçasını karşılayacak bütçen, benzin masrafını karşılayacak aylığın var mı? Bu arabaya binebilecek kadar zengine bisikletini satıyor adamlar. Ama bak Porsche markalı şapkalar var hepsiburada'da 50 lira al tak havanı at bence :)))

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 2 gün ( Mesaj Silindi )
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    S spencermilas 2 gün ( Mesaj Silindi )
    benim şuan kullandıgım model bile sabitlenmiş hız sınırında 90 iken 25 pek iyi olmuyor yasa yüzünden bilindik ürünler 25 gecemiyor ben 90 görmesemde 50 gectigim oluyor hız olarak
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    MehmetNY (Mehmet ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) spencermilas
    Yazılım sınırını atlayamıyor musunuz?
    YouTube'da elektrikli bisikletlerle 120km hız yapanlar var. Üstüne 250km menzil vaad ediyorlar.
    Ben Türkiye'de öyle bir ğrün göremedim. Varsa da araba fiyatına çıkar artık.
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    O Onurmsq (--- ----) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    elektrikliyse neden pedal var.
    avrupada 10bin dolara sıfır araç satılıyor.
    4 Yanıt Yanıtla +2
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    N nuksws_99 (dasasd ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Onurmsq
    araba kocaman yer kapliyor bunu evine bile koyarsin. Ayrica avrupa sokaklari Turkiye gibi degil, arabaya ihtiyacin yok.
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    hazarRS (hazar RS) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Onurmsq
    Sana destek sağlayan bir elektrik motoru var. Yokuş yukarı çıkarken daha az efor sarfediyorsun mesela.
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    S spencermilas 1 gün ( Mesaj Silindi ) Onurmsq
    pedal olmadan uzun menzil gidemezsin gaz kolu olan modeller var ama onlar markalı bisikletlerde olmaz gaz koluna basarsın gidersin Pelda sadece oldugu gibi durur dönmez PEDALLA 100 KM GİDERSEN GAZ KOLU İLE 30 YADA 40 KM GİDERSİN MENZİL DÜŞER...
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    100.000 TL'ye bisikletimiz hayırlı olsun.
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