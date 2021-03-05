Porsche premium elektrikli bisiklet modellerini tanıttı

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Porsche, iki premium e-bisikleti modelini tanıttı: eBike Sport ve eBike Cross. Karbon fiber şasileri ve Japon Shimano motorları var.

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Günlük veya arazi kullanıma odaklı

Her iki model de, bisikleti 25 km/s hıza çıkarabilen bir Shimano EP8 motorla çalışıyor. Bisikletlerde, 120 kg'a kadar çalışma yüküne sahip arka süspansiyon ve şasi mevcut. Porsche eBike Sport, elektronik vites değiştirme sistemi ve LED farlarla donatılmış. Bu model, günlük şehir içi kullanım için bir seçenek olarak konumlandırılıyor.

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Porsche eBike Cross, 12 vitesli bir manuel şanzımana, ısıya dayanıklı hidrolik disk frenlere ve direksiyon simidinde çeşitli bilgiler sağlayan renkli bir ekrana sahip: hız, kat edilen mesafe, güç rezervi vb. Bu bisiklet modeli de arazi sürüşüne odaklı olarak üretilmiş.

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Her iki bisiklet de 2021 baharında satışa çıkacak. Porsche eBike Sport 10.700 dolardan, eBike Cross ise 8.549 dolardan satılacak.

https://www.theverge.com/2021/3/4/22313508/porsche-electric-bike-ebike-sport-cross-specs-price

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