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Elektrikli sörf tahtası durgun denizlerde sörf yapma imkanı sunuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Elektrikli sörf tahtası durgun denizlerde sörf yapma imkanı sunuyor
 
Sörf sporu özellikle dalgalı denizlerde yapılabildiği için çok ulaşılabilir bi spor türü değil. Ancak özellikle okyanus kenarı gibi bölgelerde yapılan bu spor da teknolojiden nasibini almış durumda. İsveçli Radinn şirketinin geliştirdiği ve Wakejet Cruise adındaki elektrikli sörf tahtası durgun denizlerde de sörf yapma imkanı sunuyor.
29 kg gibi bir ağırlığa sahip sörf tahtası içerisinde elektronik bir sisteme ve bataryaya sahip. Maksimum 46 km/saat hıza ulaşabilen Wakejet Cruise bu hızda ortalama 25 dakika kullanılabiliyor. Ancak hızın orta seviyelerde tutulması halinde kullanım süresinin bir saate kadar uzayacağı belirtilmiş. Değiştirilebilir bataryaya sahip cihazda ekstra batarya alan kullanıcıların kıyıda değiştirerek sörf yapmaya devam etmelerine de destek veriliyor, ancak yedek batarya almayan kullanıcılar cihazı 2-3 saatte şarj edebiliyorlar.
Ayrıca üzerinde GPS vericisi de bulunan sörf tahtası uzaktan takip edilebiliyor. Akıllı telefonlar için geliştirilen uygulaması ise kullanım ile ilgili bazı istatistikleri kullanıcılara sunuyor. Şimdilik ön sipariş ile satışına başlanan Wakejet Cruise 20 bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Bu ödemeyi yapan kullanıcılar en geç Haziran sonuna kadar teknolojik sörf tahtasına ulaşacak. 

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silver0021 4 yıl en beğenilen
işin yoksa kumsalda priz ara. ayrıca 20bin dolar türkiyeye ötvsi vergisi 150 bin tl. hadi aldık diyelim cenabetlik bu ya denizin ortasında çarpılıveririz.
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halitozbasli 4 yıl
Bunun 14bin dolara benzinlisi var. Hem daha ucuz hem daha hızlı. Fiyatı ortalama bir türk vatandaşı için pahalı ama 14 binlira olsa bir çok kişği alamak için sıraya girerdi sanırım.
youtube.com/...
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WB 4 yıl
Tutarsa fiyat duser zamanla, hep hayal edilen bir seydi..
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01myavuz 4 yıl
Daha ucuza bizimkiler bunun motorlusunu yapar, şarj derdine son.
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Beybifeys 4 yıl
Sörf tutkunuyum, bu alet benim için her ne kadar heyecan yaratsa da fiyatı aklımı yerinden oynattı. Bu fiyata tekne alındığından haberi yok galiba üreticilerin.
Dalga yoksa rüzgar sörfüne devam ne yapalım yani 20k$ mantık dışı.
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doctor_bey 4 yıl
Evdeki herkese birer tane aldım yarın Şileye sörf yapmaya gidiyoruz sağol DH
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NoNickMan 4 yıl
Fiyat olarak fazla ama gerçekten izlemesi bile çok güzel ki kullanması daha da güzel olucaktır.
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silver0021 4 yıl en beğenilen
işin yoksa kumsalda priz ara. ayrıca 20bin dolar türkiyeye ötvsi vergisi 150 bin tl. hadi aldık diyelim cenabetlik bu ya denizin ortasında çarpılıveririz.
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arda753 4 yıl
fiyatı çok ucuzmuş herkes almalı :D
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