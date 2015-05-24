Elektrikli sörf tahtası durgun denizlerde sörf yapma imkanı sunuyor

Sörf sporu özellikle dalgalı denizlerde yapılabildiği için çok ulaşılabilir bi spor türü değil. Ancak özellikle okyanus kenarı gibi bölgelerde yapılan bu spor da teknolojiden nasibini almış durumda. İsveçli Radinn şirketinin geliştirdiği ve Wakejet Cruise adındaki elektrikli sörf tahtası durgun denizlerde de sörf yapma imkanı sunuyor.

29 kg gibi bir ağırlığa sahip sörf tahtası içerisinde elektronik bir sisteme ve bataryaya sahip. Maksimum 46 km/saat hıza ulaşabilen Wakejet Cruise bu hızda ortalama 25 dakika kullanılabiliyor. Ancak hızın orta seviyelerde tutulması halinde kullanım süresinin bir saate kadar uzayacağı belirtilmiş. Değiştirilebilir bataryaya sahip cihazda ekstra batarya alan kullanıcıların kıyıda değiştirerek sörf yapmaya devam etmelerine de destek veriliyor, ancak yedek batarya almayan kullanıcılar cihazı 2-3 saatte şarj edebiliyorlar.

Ayrıca üzerinde GPS vericisi de bulunan sörf tahtası uzaktan takip edilebiliyor. Akıllı telefonlar için geliştirilen uygulaması ise kullanım ile ilgili bazı istatistikleri kullanıcılara sunuyor. Şimdilik ön sipariş ile satışına başlanan Wakejet Cruise 20 bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Bu ödemeyi yapan kullanıcılar en geç Haziran sonuna kadar teknolojik sörf tahtasına ulaşacak.