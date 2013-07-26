Elementleri interaktif yoldan öğreten Kickstarter projesi: Elements 4D

İlginç ürün ya da fikirlere destek arayan Kickstarter'ın en yeni projelerinden Elements 4D, Apple'ın iPhone, iPod Touch ya da iPad cihazları üzerine kurulacak uygulama ve beraberinde gelen ahşap bloklar yardımıyla elementlerin interaktif bir şekilde öğrenilmesine yardımcı oluyor.

Arttırılmış gerçekçilik firması DAQRI tarafından hazırlanan Elements 4D ile gelen ahşap bloklar, üzerlerinde farklı element bilgileri taşıyorlar ve bu bloklar akıllı cihazlara yüklenen DAQRI 4D uygulaması ve cihazların kameraları yardımıyla hayat bulabiliyor. Arttırılmış gerçeklik teknolojisi üzerinden farklı elementler arasında oluşacak kimyasal reaksiyonları da gösterilebilen ve bu sayede çok daha akılda kalıcı bir öğrenim süreci sağlayabilen Elements 4D, oldukça da etkili ve kararlı çalışıyor.

Site üzerinde blok sayısına göre yapılacak 25$, 50$, 75$ ve 125$ bağışlar ile şimdilik sadece Amerika merkezli olarak elde edilebilen Elements 4D, hedeflediği 50,000$'ın henüz 2,556$'lık kısmını toplamış durumda. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/daqri/elements-4d-interactive-blocks