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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elif Bilgin, Google Bilim Fuarı 2013'te özel ödüle layık görüldü

5 yıl
1,8b
1
29
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Elif Bilgin, Google Bilim Fuarı 2013'te özel ödüle layık görüldü

Genç yeteneklerimizin uluslararası arenada kazandığı başarıların ardı arkası kesilmiyor. Lise öğrencisi Elif Bilgin(16), Google Bilim Fuarı'nda (Google Science Fair) binlerce proje arasından sıyrılarak 15 global finalistten biri olmaya hak kazandı.

Elif, muz kabuklarının biyoplastik üretiminde kullanılması fikrine dayanan çalışmasıyla ilk olarak 90 bölgesel finalist arasında yerini aldı. Daha sonra ise 15 global finalist arasına girdi. Elif Bilgin, ayrıca Scientific American "Science in Action" ödülünün de sahibi de oldu. Google Bilim Fuarı kapsamında çevre, sağlık veya kaynak sıkıntısı gibi sorunlara yönelik fark yaratacak projesini hayata geçirebilmesi için Elif Bilgin'e 1 yıl süreyle fikri danışmanlık ve 50 bin Amerikan Doları tutarında bütçe desteği sağlanacak.

Son aşama olan "Büyük Ödül"ün sahibi olacak proje ise 1-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak online halk oylaması ile belirlenecek. Büyük ödülü kazanan öğrenci 10 günlük Galapagos Adaları gezisinin yanı sıra LEGO, CERN veya Google'a ziyareti de içeren çok çeşitli armağanların da sahibi olacak.

Finale kalan genç bilim insanları, 23 Eylül'de kutlamalar ve büyük ödül için Google'ın Kaliforniya'daki merkezinde buluşacak. Final galası 23 Eylül'de yarışmanın web sitesinden  (http://www.googlesciencefair.com/) Google+ sayfasından ve Youtube kanalından izlenebilecek.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Google Bilim Fuarı'na (Google Science Fair) 120'yi aşkın ülkeden, farklı fikirleri içeren binlerce başvuru geldi. 

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action4ever 5 yıl en beğenilen
DH Misafiri
ADBL0CK indirin DHin iğrenç reklamlarından kurtulun!!

senden de kurtulmak mümkün mü bu eklentiyle?
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furkant1 5 yıl
Tebrik ederim, gururlandım. Hangi okulda okuyorsa, çocukları saçma sınavlara hazırlamak yerine böyle bir proje yapmasına destek verdiği için, okulu ayrıyetten kutlarım :)
Tebrik ederim, gururlandım. Hangi okulda okuyorsa, çocukları saçma sınavlara hazırlamak yerine böyle bir proje yapmasına destek verdiği için, okulu ayrıyetten k...
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IceRulez 5 yıl
biz o yaşta knight online'da çar kasıyorduk
tebrik ediyorum elifi ne diyeyim
duygulandım
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Guest-555EB232C 5 yıl
DH Misafiri
Kuranı okuyup hatim etmek varken gitmiş şeytanın ilmiyle bişeyler yapıyor. Üstüne birde insanları şehvete düşüren haram müziğinde reklamını yapmakta piano önünde. Başını kapayıp müslümanca yaşamadıktan sonra benim için utanç kaynağıdır böyleri...

Şaka falan yapıyorsun galiba?
1 Yanıt Yanıtla
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Illuminn 5 yıl Guest-555EB232C
Quiksilver_TR

DH Misafiri

Kuranı okuyup hatim etmek varken gitmiş şeytanın ilmiyle bişeyler yapıyor. Üstüne birde insanları şehvete düşüren haram müziğinde reklamını yapmakta piano önünde. Başını kapayıp müslümanca yaşamadıktan sonra benim için utanç kaynağıdır böyleri...


Şaka falan yapıyorsun galiba?

Orijinalden alıntı: DH Misafiri

sorman hata, forumun en büyük trollüdür kendisi.
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Virtual Reality 5 yıl
Bir TV kanalında canlı yayında izledim. Kendisi ABD de tıp okumak istiyormuş, bence bu kızda umut var. Geleceğin Mehmet Öz' ü olabilir.
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Citizem 5 yıl
Bizim ülkemizden böyle yeteneklerin pek çıkmamasının sebebi sınavlardır.
Başka ülkelerde çocuklar 18 yaşında icatlar yaparken bizimkiler gece gündüz LYS-YGS için ter döküyor sonuç ne ? en inek olan kazanıyor
1 Yanıt Yanıtla +1
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CEO 5 yıl Citizem
Citizem
Bizim ülkemizden böyle yeteneklerin pek çıkmamasının sebebi sınavlardır.
Başka ülkelerde çocuklar 18 yaşında icatlar yaparken bizimkiler gece gündüz LYS-YGS için ter döküyor sonuç ne ? en inek olan kazanıyor

Ondan da genelde hicbir sey olmuyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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arias 5 yıl ekrem71
ekrem71









Genç yeteneklerimizin uluslararası arenada kazandığı başarıların ardı arkası kesilmiyor. Lise öğrencisi Elif Bilgin(16), Google Bilim Fuarı'nda (Google Science Fair) binlerce proje arasından sıyrılarak 15 global finalistten biri olmaya hak kazandı.



Elif, muz kabuklarının biyoplastik üretiminde kullanılması fikrine dayanan çalışmasıyla ilk olarak 90 bölgesel finalist arasında yerini aldı. Daha sonra ise 15 global finalist arasına girdi. Elif Bilgin, ayrıca Scientific American "Science in Action" ödülünün de sahibi de oldu. Google Bilim Fuarı kapsamında çevre, sağlık veya kaynak sıkıntısı gibi sorunlara yönelik fark yaratacak projesini hayata geçirebilmesi için Elif Bilgin'e 1 yıl süreyle fikri danışmanlık ve 50 bin Amerikan Doları tutarında bütçe desteği sağlanacak.



Son aşama olan "Büyük Ödül"ün sahibi olacak proje ise 1-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak online halk oylaması ile belirlenecek. Büyük ödülü kazanan öğrenci 10 günlük Galapagos Adaları gezisinin yanı sıra LEGO, CERN veya Google'a ziyareti de içeren çok çeşitli armağanların da sahibi olacak.



Finale kalan genç bilim insanları, 23 Eylül'de kutlamalar ve büyük ödül için Google'ın Kaliforniya'daki merkezinde buluşacak. Final galası 23 Eylül'de yarışmanın web sitesinden  (http://www.googlesciencefair.com/) Google+ sayfasından ve Youtube kanalından izlenebilecek.



Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Google Bilim Fuarı'na (Google Science Fair) 120'yi aşkın ülkeden, farklı fikirleri içeren binlerce başvuru geldi. 

 



takdire şayan. ayakta alkışlıyorum.
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WmGMD 5 yıl
Kalpten tebrik ediyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
vay anassını biz o yaşta hangi mahallenin elemanlarıyla maç atsak diye düşünürdük O_o
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mrt__gl 5 yıl
ne yapmış ben anlamadım ?
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Stanislas Xavier 5 yıl
okanner48
İnşallah büyük ödülü kazanarak bizleri bir kez daha gururlandırır. Ayrıca, CERNi ziyaret etmek herkese nasip olmaz.

Dışarıdan ziyaretçi alıyor Cern, İsviçre'ye gidebilirsen oraya da gidebilirsin.Fakat bir kaç ay önceden haber vermen gerek.Çünkü turlar dolu oluyor genellikle.
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SystemApps 5 yıl
biri şu kıza lumia 920 hediye etsin ...
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CEO 5 yıl
İyi para kaldırmış helal olsun.
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Raikirin 5 yıl
Böyle olayların daha fazla gündemde bulunmasını isterim.Tebrikler.
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Firaristt 5 yıl
furkant1
Tebrik ederim, gururlandım. Hangi okulda okuyorsa, çocukları saçma sınavlara hazırlamak yerine böyle bir proje yapmasına destek verdiği için, okulu ayrıyetten kutlarım :)
Bilim Merkezine de gidiyor olabilir. Profesörler, konunun uzmanları bir proje hazırlıyor ve bir öğrenciye anlatıyorlar. Sonra ödülü öğrenci alıyor ve arkasındakilerin de adı duyulduğu için arkasındakilere de faydası oluyor. Kendimden biliyorum. Yoksa eğitim sistemimizde bu yaşta birisinin böyle bir şeyi yapabilecek bir şeyden haberinin olmasını geçtim, aklına gelmesi bile imkansız gibi bir şey. Özel okul ve bilim merkezi gibi yerler haricinde böyle bir proje yapmanın imkanı yok. Anadolu lisesine gidiyorum ve öğretmene bir fikrim olduğunda söylesem başından savıyor, not için bile para istiyor(özel ders vs).
Yine de ülkemizden böyle birisi çıkıyorsa daha niceleri çıkabilir. Ama eğitim sistemimizin ve bazı firmaların-kurumların destek vermesi lazım.
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