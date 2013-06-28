Elif Bilgin, Google Bilim Fuarı 2013'te özel ödüle layık görüldü





Genç yeteneklerimizin uluslararası arenada kazandığı başarıların ardı arkası kesilmiyor. Lise öğrencisi Elif Bilgin(16), Google Bilim Fuarı'nda (Google Science Fair) binlerce proje arasından sıyrılarak 15 global finalistten biri olmaya hak kazandı.





Elif, muz kabuklarının biyoplastik üretiminde kullanılması fikrine dayanan çalışmasıyla ilk olarak 90 bölgesel finalist arasında yerini aldı. Daha sonra ise 15 global finalist arasına girdi. Elif Bilgin, ayrıca Scientific American "Science in Action" ödülünün de sahibi de oldu. Google Bilim Fuarı kapsamında çevre, sağlık veya kaynak sıkıntısı gibi sorunlara yönelik fark yaratacak projesini hayata geçirebilmesi için Elif Bilgin'e 1 yıl süreyle fikri danışmanlık ve 50 bin Amerikan Doları tutarında bütçe desteği sağlanacak.





Son aşama olan "Büyük Ödül"ün sahibi olacak proje ise 1-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak online halk oylaması ile belirlenecek. Büyük ödülü kazanan öğrenci 10 günlük Galapagos Adaları gezisinin yanı sıra LEGO, CERN veya Google'a ziyareti de içeren çok çeşitli armağanların da sahibi olacak.





Finale kalan genç bilim insanları, 23 Eylül'de kutlamalar ve büyük ödül için Google'ın Kaliforniya'daki merkezinde buluşacak. Final galası 23 Eylül'de yarışmanın web sitesinden (http://www.googlesciencefair.com/) Google+ sayfasından ve Youtube kanalından izlenebilecek.





Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Google Bilim Fuarı'na (Google Science Fair) 120'yi aşkın ülkeden, farklı fikirleri içeren binlerce başvuru geldi.