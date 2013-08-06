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Elif Bilgin'in finale kaldığı Google Bilim Fuarı halk oylaması başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Elif Bilgin'in finale kaldığı Google Bilim Fuarı halk oylaması başladı

Google'ın bilime katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Google Bilim Fuarı'nda, bilindiği gibi Elif Bilgin adlı öğrencimizin projesi 15 Global Finalist'ten biri olmaya hak kazanmıştı.

Elif, muz kabuklarının biyoplastik üretiminde kullanılması fikrine dayanan çalışmasıyla ilk olarak 90 bölgesel finalist arasında yerini aldı. Daha sonra ise 15 global finalist arasına girdi. Elif Bilgin, ayrıca Scientific American "Science in Action" ödülünün de sahibi oldu. Google Bilim Fuarı kapsamında çevre, sağlık veya kaynak sıkıntısı gibi sorunlara yönelik fark yaratacak projesini hayata geçirebilmesi için Elif Bilgin'e 1 yıl süreyle fikri danışmanlık ve 50 bin Amerikan Doları tutarında bütçe desteği sağlanacak.

Fuarın büyük ödülünün sahibini bulacağı final oylamaları ise başlamış durumda. Yenilik kategorisindeki projesiyle finale kalan Elif Bilgin'i oylarıyla desteklemek isteyenlerin https://www.googlesciencefair.com/en/2013/ adresine giderek adının bulunduğu kutudaki "Vote" alanına tıklamaları yeterli olacak.

Halk oylaması 30 Ağustos'a kadar devam edecek ve 23 Eylül'da Kaliforniya'da düzenlenecek final galasında büyük ödül açıklanacak. Büyük ödülü kazanan öğrenci 10 günlük Galapagos Adaları gezisinin yanı sıra LEGO, CERN veya GOOGLE'a ziyareti de içeren çok çeşitli armağanların da sahibi olacak. Final galası 23 Eylül'de yarışmanın web sitesinden  (http://www.googlesciencefair.com/) Google+ sayfasından ve Youtube kanalından izlenebilecek. 

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SS10 6 yıl en beğenilen onur01651
onur01651

Millet muz bulamıyor bu ülkede be,biride çıksın havadaki COyu O2 e çeviren icat yapsın.verdim oyumu hadi hayırlısı bakalım.

Böyle kafadaki anlayışlardan nefret ediyorum. "Millet muz bulamıyor!! Ne gereksiz şeyler bunlar, ülke aç!! insanımız aç!!"

Hadi ordan.

Bu ülkenin insanı aç falan değildir bırakın bu fakir edebiyatını, bıktık bunlardan. Eğer sen bu ülkenin insanına aç dersen, Afrika'daki insanlar sana bir taraflarıyla güler. İşte açlık tam olarak odur.
onur01651Millet muz bulamıyor bu ülkede be,biride çıksın havadaki COyu O2 e çeviren icat yapsın.verdim oyumu hadi hayırlısı bakalım.
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2 Yanıt Yanıtla +93
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cagataykoroglu 6 yıl onur01651
onur01651

Millet muz bulamıyor bu ülkede be,biride çıksın havadaki COyu O2 e çeviren icat yapsın.verdim oyumu hadi hayırlısı bakalım.

Gel ben sana muz vericem.
onur01651Millet muz bulamıyor bu ülkede be,biride çıksın havadaki COyu O2 e çeviren icat yapsın.verdim oyumu hadi hayırlısı bakalım.
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3 Yanıt Yanıtla +54
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HectorBarbossa 6 yıl
Ulan şu sitede ne kadar boş insanlar var.
Elif'in arkasındayız. Oyumu verdim. Çok zeki bir kız. Helal olsun. Fikride çok yaratıcı.
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umutaltdag 6 yıl
Çin'den gelen varsa, akrabalarına haber verse bile rahat alır geçmiş olsun
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turker03 6 yıl
Ulan elin kızı neler yapıyor bizimki.....He Türk'müş la bravo :)
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Konungariket Sverige 6 yıl
arkadaş geçende konusu açıldı elinizi vicdanınıza koyun ve doğruyu söleyin projesini beğendiniz diye mi oy veriyorsunuz sırf türk olduğu için mi ?
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hidoriumen 6 yıl
Elif e oyumu bende verdim.Kazanıp kazanamaması önemli değil.Bu atılımları desteklemeliyiz.Bu ülke pazar değil artık pazarlayan,üreten olmalıdır.O yaratıcı güce sahibiz,tabi devletin bu konuda adım atması şart...
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deepthrone 6 yıl
tebrikler
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ahmet.yılmaz 6 yıl
"Nice zeki gençler eğitimde fırsat eşitsizliği nedeniyle heba olup giderken. Koç lisesinde okuyan 16 yaşındaki kız, asyalı pek çok firmanın 4 sene önce üretmeye başladığı muz kabuğundan biyoplastik üretme işini. İki kimya öğretmeninin yardımıyla evde taklit etmeyi başarmış. Ve bunun adıda dahi Türk kızı olmuş."
Çok doğru bir yorum bu eğitim sistemiyle bu yaştaki birinin bunu bulması çok mantıksız koç eğitim kurumları reklam yapıyor bu kadar basit...
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ilker90 6 yıl
fikir mi icat mı ? arasındaki farkı ayırt etmek gerekiyor=? ortada bir ürün var mı? şuan ? maliyeti ne kadar ne kadar verimli vs vs gibi sorulara açıklık getirilmiş mi ? biz destek oluruz fakat sonu erke döndürgeçi gibi hüsran olmasın
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sirocco03 6 yıl
Oylar Elif'e....
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Armin van Buuren* 6 yıl
Hay böyle işin içine tüküreyim. Orada o bundan çok daha iyi projeler varken, Türk diye bu kıza oy veriyorsanız bu işte bir sorun var demektir.

Birisi de kıza çok zeki bir kız demiş. Sen biriyle yüz yüze konuşmadan direk zeki demek saçmalık değil midir? Gördün mü gerçek hayatta, nerden biliyorsun? Belki başka biri tasarlayıp eline verdi projeyi? Diyeceksiniz ki, diğerlerinin ki de öyle olabilir. Tamam da, en iyisini seç o zaman.

Hele ki din bilimin gelişmesine engeldir diyenler, milliyetçilik adına oy veriyorlar ise gülerim.




Hadi gelsin eksiler, çekemiyor diyen yorumlar.
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xpugur 6 yıl Armin van Buuren*
Armin van Buuren*

Hay böyle işin içine tüküreyim. Orada o bundan çok daha iyi projeler varken, Türk diye bu kıza oy veriyorsanız bu işte bir sorun var demektir.

Birisi de kıza çok zeki bir kız demiş. Sen biriyle yüz yüze konuşmadan direk zeki demek saçmalık değil midir? Gördün mü gerçek hayatta, nerden biliyorsun? Belki başka biri tasarlayıp eline verdi projeyi? Diyeceksiniz ki, diğerlerinin ki de öyle olabilir. Tamam da, en iyisini seç o zaman.

Hele ki din bilimin gelişmesine engeldir diyenler, milliyetçilik adına oy veriyorlar ise gülerim.




Hadi gelsin eksiler, çekemiyor diyen yorumlar.

ben daha iyi bi projeye denk gelmedim gerçi 3-4 tanesine baktım ve anlatmakta bile zorlanıyorlardı anadilleri ingilizce olamsına rağmen... ve bir atık maddeyi kullanılabilinir malzemeye çevirmek günümüzde önemlidir (bu sadece muz kabuğu ile alakalı bi proje belki ama diğer meyvalarada uygulanabilinir belki.... ama tabi nerde nasıl dönüşüm yapılacak ve o dönüşüme kadar kabukların çüzümesi nasıl engellencek orasını bilemem :)) ...

eğendiğin diğer projeyi link at ona bakalım haklısın diyelim...
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Lopster 6 yıl
verdik oyumuzu
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