Elif Bilgin'in finale kaldığı Google Bilim Fuarı halk oylaması başladı





Google'ın bilime katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Google Bilim Fuarı'nda, bilindiği gibi Elif Bilgin adlı öğrencimizin projesi 15 Global Finalist'ten biri olmaya hak kazanmıştı.





Elif, muz kabuklarının biyoplastik üretiminde kullanılması fikrine dayanan çalışmasıyla ilk olarak 90 bölgesel finalist arasında yerini aldı. Daha sonra ise 15 global finalist arasına girdi. Elif Bilgin, ayrıca Scientific American "Science in Action" ödülünün de sahibi oldu. Google Bilim Fuarı kapsamında çevre, sağlık veya kaynak sıkıntısı gibi sorunlara yönelik fark yaratacak projesini hayata geçirebilmesi için Elif Bilgin'e 1 yıl süreyle fikri danışmanlık ve 50 bin Amerikan Doları tutarında bütçe desteği sağlanacak.





Fuarın büyük ödülünün sahibini bulacağı final oylamaları ise başlamış durumda. Yenilik kategorisindeki projesiyle finale kalan Elif Bilgin'i oylarıyla desteklemek isteyenlerin https://www.googlesciencefair.com/en/2013/ adresine giderek adının bulunduğu kutudaki "Vote" alanına tıklamaları yeterli olacak.





Halk oylaması 30 Ağustos'a kadar devam edecek ve 23 Eylül'da Kaliforniya'da düzenlenecek final galasında büyük ödül açıklanacak. Büyük ödülü kazanan öğrenci 10 günlük Galapagos Adaları gezisinin yanı sıra LEGO, CERN veya GOOGLE'a ziyareti de içeren çok çeşitli armağanların da sahibi olacak. Final galası 23 Eylül'de yarışmanın web sitesinden (http://www.googlesciencefair.com/) Google+ sayfasından ve Youtube kanalından izlenebilecek.