Ello: farkındalık yaratmayı kendine görev edinen sosyal ağ

Sosyal medya hesaplarınızda edindiğiniz her bir arkadaş, tıkladığınız her link hatta beğendiğiniz her fotoğraf reklam verenlere satılan bir hizmet. Dolayısıyla siz de bu ticari çarktaki ticari bir mal