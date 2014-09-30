Ello: farkındalık yaratmayı kendine görev edinen sosyal ağ

Sosyal medya hesaplarınızda edindiğiniz her bir arkadaş, tıkladığınız her link hatta beğendiğiniz her fotoğraf reklam verenlere satılan bir hizmet. Dolayısıyla siz de bu ticari çarktaki ticari bir malsınız. Böyle söyleyince biraz ağır oldu değil mi? Bu düzen herkesin bildiği ancak pek sesini çıkarmadığı bir durum. Ello ise işte tam olarak bu duruma karşı bir başkaldırı neferi olarak doğmuş.





Son günlerde sessiz sedasız dikkat çekmeyi başaran bir sosyal medya hikayesi gündemde, adı Ello. Taşların yerli yerine oturduğu düşünülen sosyal ağlar dünyasına aslında sık sık yeni oyuncuların dahil olduğunu görmeye alışkınız ancak bu kez işin seyri biraz daha farklı. Ello adı verilen yeni sosyal platform, siz bir ürün değilsiniz diyerek olaya aslında en başta nokta koyuyor.





Paylaştıkları Ello Manifestosu ile kullanıcıların sosyal ağ hesaplarının reklam verenlerce bir anlamda satın alınmış olmasına karşı çıkan, sosyal ağların arka planında dönen para oyunlarına karşı güzellik, sadelik ve şeffaflık ilkelerini benimseyen Ello ekibi, yapmak istediklerini de şeffaf bir şekilde gün yüzüne taşıyor. Şimdi gelin Ello ile ilgili detaylara daha yakından bakalım.





Ello’nun arkasında kim var?





Ello’nun kurucusu ve başkanı olan Paul Budnitz, Japonya, Çin ve Avrupa pazarlarında faaliyet gösteren oyuncak ve çizgi karakterler üreticisi Kidrobots’un da kurucusu aynı zamanda. Ayrıca kendi soyadını taşıyan Budnitz Bicycles şirketi, titanyumdan ve çelikten yüksek kaliteli bisikletler ve bağlantılı aksesuarlar üretiyor. Ayrıca dijital artist ve yazar olan Paul Budnitz, kendi mesleki yetkinliklerini yeni sosyal ağın görsel yapısını tasarlarken itinayla kullanmaya çalışmış. Şeffaflık anahtar kelimelerin başında geliyor.





Ello’ya nasıl üye olabilirim?





Hali hazırda beta aşamasında olan ve Ağustos ayından bu yana (yaklaşık iki aydır) davetiye ile üyelik kabul eden Ello’da 1 Milyon’dan fazla kullanıcının üye olmak için sırada beklediği dile getiriliyor. Bu rakamın ne kadar gerçekçi olduğunu bilmemiz güç ancak sosyal medyanın bu yeni gözdesi, anti-Facebook etiketiyle ciddi mânâda ilgi çekmeyi başarmış gibi görünüyor.





İşin özü Ello’ya üye olmak şimdilik biraz zahmetli ancak dilerseniz ello.co adresinden mail adresinizi bırakarak üyelik için sıranızı beklemeye başlayabilirsiniz.





Sosyal ağın arayüzü de biraz ilginç aslında. Logosu gözleri olmayan bir ifadeden oluşan ve burada da gizlilikten dem vuran Ello, siyah-beyaz renklerden oluşan bir tasarıma sahip. Aşağı doğru gönderileriniz sıralanıyor. Profilinizin en başında Google+’ta olduğu gibi yuvarlatılmış bir şekilde profil fotoğrafınız görünüyor. Sayfayı tamamen yukarı kaydırınca dev bir kapak fotoğrafının gizlenmiş olduğunu görüyorsunuz. (Google’dan ve Facebook’tan birer alıntı.) Gönderi, takip, takipçi mantığı da Twitter’dan birer bir esinlenilmiş. (Twitter da geldi üçlü tamamlandı.) Sayfaya girdiğiniz anda da zaten Facebook - Twitter - Google üçgeninde esintiler taşıyan bir sosyal ağ ile karşı karşıya olduğunuzu anlayacaksınız.





Endişeler





Aslında şimdilik doğrudan Ello odağında konuşulması gereken şeyler epey sınırlı. Bunlara belki bir sonraki yazıda değiniriz ancak konuşmak istediğimiz daha kıymetli konular var. Bu yeni sosyal ağın çıkış amacına yazımızın ilk paragrafında tüm şanıyla değindik. Sunum gayet de etkileyiciydi ki zaten anahtar kelimeleri özellikle Ello Manifesto’sundan alıntıladık. Peki her şey oluşturulan imaj kadar pembe mi?





Madalyonun bir de öteki yüzü var demek istemezdik ama anlatmamız gereken bazı küçük detaylar var. Ello kurucusu Paul Budnitz, Ocak ayında bir çeşit girişimci sermaye (Venture Capital) şirketi olan FreshTracks Capital’dan 435.000 Dolar tutarında yatırım almış. Mart ayında resmiyete dökülen anlaşmayı ilgili yatırım şirketinin babasının hayrına verdiğini düşünmüyorsunuz herhalde. Bu anlaşmayla aslında Ello gerçek dünyanın kuralları ile oyunu oynamaya mecbur kaldı. Neden mi? Şöyle açıklayalım:





Venture Capital nedir?





Biraz önce bahsettiğimiz “Girişimci Sermaye” veya orjinal adıyla “Venture Capital” şirketinden yatırım almış olması Ello’nun aslında yolun sonunda nereye çıkmak zorunda kalacağına ışık tutuyor. Bu tür şirketler, parlak gördükleri ve geleceği olduğuna inandıkları fikirler için sermayelerini ortaya koyarak, fikri ve fikrin yürütüldüğü şirketi kendisi için çalışır hale getirir. Böylesi bir şirketin de amacı kamu yararı olmayacağına ve en azından koyduğu paradan daha fazlasını kazanmak isteyeceğine göre Ello, şimdiden yatırımcıların baskısını ensesinde hissetmeye başlamış durumda diyebiliriz.





Her ne kadar reklam satmayacağız, Ello üyelerden para kazanacak nidaları atılsa da bu durumun ne kadar süre işler olabileceği pek de umut verirmiş gibi durmuyor. Şimdilik dediğini yapıyor tabi Ello orası ayrı. Mesela siyah - beyaz tasarıma biraz renk katmak, arka plan rengini değiştirmek için 1 dolar ödemeniz isteniyor. İlerleyen dönemde bu tür ayrıcalıklı üyelik hizmetlerinin sayısı da artacakmış.





Kendi yağında kavrulsun demeyi de geçtik ama Ello daha hamurun mayasına böylesi ilginç karışımlar eklemiş. Haliyle buradan bakınca güzel başlayan bu hikaye pek de başarılarla dolu kilometre taşları ile zenginleşecek gibi de şimdilik görünmüyor. Umarız yanılan biz oluruz ve Ello’nun başarı öykülerini bu yazıya atıfta bulunarak keyifle dile getirebiliriz.





Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Ello misyonunu koruyarak bir sosyal medya devi olabilecek mi?