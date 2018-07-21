Elmasla dolu minik gezegenler üretildi

Hollanda Amsterdam Üniversitesi'nden Kaustubh Hakim ve meslektaşları, karbon, demir ve silikonun da aralarında bulunduğu, genç gezegenlerde yaygın olarak görülen sekiz elementten oluşan üç farklı toz karışımı hazırladılar. Toz karışımları, karbon zengini olan ve olmayan gezegenlerin yoğunluğuna göre belirlendi. Bu karışımları, 1550 °C’de 2 gigapaskal basınca maruz bırakan bilim adamları küçük gezegen oluşumları elde ettiler.

Ortaya çıkan karbon fakiri “gezegenler”den kesit alan bilim adamları, dünyamızda olduğu gibi demir ve silikat bakımından zengin tabaklar gözlemledi. Bu gözlemler, elde edilen sonuçların, karbon zengini genç gezegenlerin yapısı bakımından değerli veriler içerdiği anlamına geliyordu.

Tam Boyutta Gör Karbon açısından zengin karışımları inceleyen ekip, üç ana katman tespit etmiş: Demir açısından zengin çekirdek, silikatlı tabaka ve siyah grafit üst katman. Bu grafit katmanı, genç gezegenlerin yoğunluğunu önemli ölçüde düşürerek diğer gezegenlerden kolaylıkla ayırt edilmelerini sağlıyor. Durumu kurşun kaleme benzeten NASA bilim adamlarından Marc Kuchner, grafitin içi boş ve hafif gezegenler oluşturabileceğini belirtiyor. Ayrıca Bkz. "4 milyar ışık yılı uzaklığından misafirimiz var" Grafit katmanı yeterli kalınlıkta olduğu takdirde, oluşturacağı basınçla alt kademelerde elmas madeninin şekillenmesini sağlayabilir. 5 gigapaskal basınca maruz kalan grafit elmasa dönüşüyor. Ancak, elmas oluşumu hayat için kötü haber demek. Bu denli yüksek karbon yoğunluğu, hayatı ölümcül düzeyde tehdit ediyor. Tam Boyutta Gör

Buna karşın Hakim, olaya iyimser bakıyor ve hayatın idamesi için gerekli elementlerin yokluğunda dahi yaşamın mümkün olabileceğini savunuyor. Dünyamızı örnek veren Hakim, bizlere yaşam imkanı sunan su ve bir çok mineralin gezegenimize çarpan kuyruklu yıldızlar aracılığıyla dünyamıza taşındığına inanıldığını ifade ediyor ve ekliyor: “Neden karbon-zengini gezegenler için de bu durum geçerli olmasın”.

Hakim’in tezleri ne derece doğrudur bilinmez ancak, evrenin sırlarının her yeni araştırmayla daha derinleştiği bir gerçek.



https://www.newscientist.com/article/2174389-tiny-planets-full-of-diamonds-have-been-created-in-the-lab/