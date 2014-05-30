Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk, SpaceX Dragon V2 uzay kapsülünü şirketin merkezinde görücüye çıkarttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,5b
1
22
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Elon Musk, SpaceX Dragon V2 uzay kapsülünü şirketin merkezinde görücüye çıkarttı
Elektrikli otomobiller hazırlayan Tesla ile uzay teknolojileri konusunda çalışmalar gösteren SpaceX firmalarının CEO'su Elon Musk, Dragon uzay kapsülünün yeni versiyonunu şirketin merkezinde görücüye çıkarttı.
Uzaya gidip geri gelebilen dünyanın ilk ticari uzay aracı olarak tanıtılan SpaceX Dragon'un yeni jenerasyon versiyonu Dragon V2, açıklandığı kadarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bünyesine 7 astronotu götürme kapasitesine sahip. Üzerinde uzun zamandır çalışmalar yapılan ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın katkılarıyla geliştirilen uzay kapsülü, tekrar kullanılabilir yapısıyla büyük bir ekonomik getiri sağlıyor ve yine SpaceX tarafından söylendiği kadarıyla bir helikopter hassasiyetiyle iniş yapabiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürmesi için astronot başına Rusya'ya yaklaşık 71 milyon dolar para ödüyor ve SpaceX Dragon V2 ile bu miktarın 20 milyon dolar seviyesine düşürülebileceği söyleniyor. Bu yeni uzay kapsülünün ilk uçuşunun (SpaceX Falcon roket eşliğinde) ise Kennedy Uzay Merkezi'nden 2016 yılında yapılacağı belirtiliyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Elon Musk, SpaceX Dragon V2 uzay kapsülünü şirketin merkezinde görücüye çıkarttı

http://arstechnica.com/science/2014/05/spacex-shows-off-dragon-v2-its-brand-new-manned-space-capsule/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+arstechnica%2Findex+%28Ars+Technica+-+All+content%29 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Vipracing 5 yıl en beğenilen
Elon Musk inanılmaz işler yapmaya devam ediyor,gerçekten Iron man karakterinden (Stark) esintiler taşıyor
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 5 yıl
Bu adamda gerçekten ayrı bir kafa var. Havası vakumlanmış tüneller yapıp içinde ses hızına ulaşan tren hatları yapmayı planladığını okumuştum. Tesla ile yaptıkları zaten ortada. Helal olsun. Günümüz dahilerinden.
Bu adamda gerçekten ayrı bir kafa var. Havası vakumlanmış tüneller yapıp içinde ses hızına ulaşan tren hatları yapmayı planladığını okumuştum. Tesla ile yaptık...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 5 yıl
150 milyar dolar sadece roketin gelistirilmesi. amerikaya koymaz dediginiz para turkiye butcesi kadar. bilmem farkindamisiniz. askeri butce ilede karsilastirmaniz yanlis. o tum ulkenin guvenligi ile ilgili. constellation ise sadece tek bir proje, macera. isterlerse bu parayi cok rahat karsilarlar ayri mesele ama bunun icin neden olmali. zamaninda soguk savas rekabeti iste o nedendi. simdi neden kalmayinca parasi fazla geliyor. uzay seyahatlerini herkez sizin benim kadar ilginc ve onemli bulmuyor. keza ilk ay gorevlerinden beri nasanin butcesi amerikan halki tarafindan hep elestirilmistir, gerekliligi tartisilmistir.

yakin gelecekde uzay seyahatlerine hareket getircek neden turizm olabilir. eger spacex maliyetleri iddia ettigi oranda dusurebilirse, varlikli kesim bir uzay tatiline hayir demez. buda daha cok uzay yolculugunun onunu acar ki hacimli uretim ile maliyetler dahada duser. bir noktada biraz varlikli herkez uzaya cikabilmesi mumkun olabilir. bir yerdede bunun olmasi gerek. bu esik nokta asilmadikca uzay yolculuklari su anki durumdan cok ileri gidemez.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl darkaura
10 küsür milyar dolar harcayıp comanche helikopterini iptal ettiler.v22 geliştiriyorlar yine milyarlarca dolar gitti. bu amerikada para bol ansını satim.on milyarlca dolar harcayıp geliştirip çöpe atıyolar.bunlar da Osmanlı gibi batacaklar bu kafayla. arese dönersek neredeyse bitmiş proje bari özel sektöre devret maliyet düşssün. arkadaş 150 milyar dolar nedir yahu. çin o parayla marsa şehir kurar
geçen alman İngiliz ortak bir projesi vardı belgeselde. uçak gibi kalkıp inecek uzy araçları üretmeyi amaclıyolar motorlar nükller falan.. bi gün yaparlar uçaklar gibi gidip gelirler uzaya... şu projeleri abd uluslar arası boyuta tasısa çok güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhangokhan33 5 yıl
türkiyede böyle birşey olsa vergi üstüne vergi bizde lpg bile takarlar benzin pahalı diye yabancılarda öyle bir dertmi var :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl
çok bilmiş mod : on

ruslar uzaydan dönüşte paraşütle iniş yapıyolar. çok daha basit ve güvenli bir sistem. ama spacex ise motorları yardımıyla yavaşlayıp iniyor. hem yakıt ağırlığı var, hem patlama riski var , hem de bu motor mekanizmasının bir ağırlığı var , bakım masrafı var.


çok bilmiş mod :off
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 5 yıl
iran'dan hemen al cevabi ! :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fourtagraph 5 yıl
way babağun şarap çanağına..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Times 5 yıl
Bu adamla aynı zamanda Dünya'da nefes aldığım için bile çok mutluyum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozmenakif 5 yıl
Bu adamda gerçekten ayrı bir kafa var. Havası vakumlanmış tüneller yapıp içinde ses hızına ulaşan tren hatları yapmayı planladığını okumuştum. Tesla ile yaptıkları zaten ortada. Helal olsun. Günümüz dahilerinden.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 5 yıl
o pist için kaç ağaç kesmişler derhal kapatın o pisti iptal edin o projeyi tamamen çevre katliamı, kapsülün doğaya verdiği zarar da cabası!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 yıl
bu ise ozel sekorun girmesi insanlari gercek manada uzaya tasiyabilir. rekabetle uzaya cikis maliyetleri dusecektir. fiyat yeterince dustugunde uzay turizm gercek bir is kolu olarak patlama yapar. sonrasinda hacimdeki artis maliyetler bir anda biraz varlikli olan her insanin uzaya cikabilcegi seviyelere inebilir. belli esik noktalar asilirsa gayet mumkun bir senaryo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vipracing 5 yıl en beğenilen
Elon Musk inanılmaz işler yapmaya devam ediyor,gerçekten Iron man karakterinden (Stark) esintiler taşıyor
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1511 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, elon musk ve
3 etiket daha Uzay spacex dragon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Tersine Dubleks" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl LG G3 detaylı video ön inceleme: Tasarım, donanım, testler, oyun ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim