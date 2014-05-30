Elon Musk, SpaceX Dragon V2 uzay kapsülünü şirketin merkezinde görücüye çıkarttı

Elektrikli otomobiller hazırlayan Tesla ile uzay teknolojileri konusunda çalışmalar gösteren SpaceX firmalarının CEO'su Elon Musk, Dragon uzay kapsülünün yeni versiyonunu şirketin merkezinde görücüye çıkarttı.

Uzaya gidip geri gelebilen dünyanın ilk ticari uzay aracı olarak tanıtılan SpaceX Dragon'un yeni jenerasyon versiyonu Dragon V2, açıklandığı kadarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bünyesine 7 astronotu götürme kapasitesine sahip. Üzerinde uzun zamandır çalışmalar yapılan ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın katkılarıyla geliştirilen uzay kapsülü, tekrar kullanılabilir yapısıyla büyük bir ekonomik getiri sağlıyor ve yine SpaceX tarafından söylendiği kadarıyla bir helikopter hassasiyetiyle iniş yapabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürmesi için astronot başına Rusya'ya yaklaşık 71 milyon dolar para ödüyor ve SpaceX Dragon V2 ile bu miktarın 20 milyon dolar seviyesine düşürülebileceği söyleniyor. Bu yeni uzay kapsülünün ilk uçuşunun (SpaceX Falcon roket eşliğinde) ise Kennedy Uzay Merkezi'nden 2016 yılında yapılacağı belirtiliyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://arstechnica.com/science/2014/05/spacex-shows-off-dragon-v2-its-brand-new-manned-space-capsule/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+arstechnica%2Findex+%28Ars+Technica+-+All+content%29