Elon Musk dünyanın en verimli çatı tipi güneş panelini tanıttı

Daha çok elektrikli araçlar ve uzay araştırmaları ile adını duyuran Tesla ve SpaceX firmalarının patronu Elon Musk, insanlığın faydasına olacak ilgi çekici çalışmalara da imza atıyor. Hyperloop süper hızlı toplu taşıma ve PowerWall akıllı pil projelerinden sonra şimdi de sırada güneş panelleri var.





Günümüzde güneş enerjisi ısıtma veya alternatif elektrik kaynağı olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor ancak bu panellerin verimliliği oldukça düşük. Genelde kullandığımız enerji panelleri topladıkları güneş ışınlarının yüzde 14-20 civarını enerjiye çevirebiliyor. Pek çok çevreye göre bu oran normale yakın gibi görünse de daha yüksek seviyeler için çalışmalar sürüyor.





Elon Musk, yönetim kurulunda olduğu ABD'nin en büyük güneş paneli tedarikçisi SolarCity ile işbirliğine giderek çatı tipi güneş panellerinde yüzde 22.04 pik verimliliğe ulaştıklarını duyurdu. Bu oran Yenilenebilir Enerji Test Merkezi tarafından da onaylandı.





Yeni paneller geleneksel paneller ile aynı boyutlarda ancak yüzde 30-40 oranında daha fazla enerji üretiyor. Ayrıca paneller yüksek ısılarda rakip ürünlerden daha iyi bir performans ortaya koyuyor ve maliyeti de daha düşük. Panellerin üretimine 2017 yılında başlanması bekleniyor.





Bununla birlikte bazı enerji uzmanları yaygın kullanılan güneş panellerinde zaten yüzde 18-22 aralığında verimlilik elde edildiğini ve SolarCity'nin çok da yeni bir gelişme ile gelmediğini ifade ediyor. Uzmanlara göre SolarCity yüzde 40 verimlilik oranına da ulaşmış durumda ancak bu oran maliyetleri yüzde 50 civarında artırdığı için şimdilik sadece laboratuvar ortamında çalışmalar devam ediyor.

http://mashable.com/2015/10/02/elon-musk-solarcity-new-solar-panel/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#TKzTZGPWmPqK