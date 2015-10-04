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Elon Musk dünyanın en verimli çatı tipi güneş panelini tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Elon Musk dünyanın en verimli çatı tipi güneş panelini tanıttı

Daha çok elektrikli araçlar ve uzay araştırmaları ile adını duyuran Tesla ve SpaceX firmalarının patronu Elon Musk, insanlığın faydasına olacak ilgi çekici çalışmalara da imza atıyor. Hyperloop süper hızlı toplu taşıma ve PowerWall akıllı pil projelerinden sonra şimdi de sırada güneş panelleri var.

Günümüzde güneş enerjisi ısıtma veya alternatif elektrik kaynağı olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor ancak bu panellerin verimliliği oldukça düşük. Genelde kullandığımız enerji panelleri topladıkları güneş ışınlarının yüzde 14-20 civarını enerjiye çevirebiliyor. Pek çok çevreye göre bu oran normale yakın gibi görünse de daha yüksek seviyeler için çalışmalar sürüyor. 

Elon Musk, yönetim kurulunda olduğu ABD'nin en büyük güneş paneli tedarikçisi SolarCity ile işbirliğine giderek çatı tipi güneş panellerinde yüzde 22.04 pik verimliliğe ulaştıklarını duyurdu. Bu oran Yenilenebilir Enerji Test Merkezi tarafından da onaylandı.

Yeni paneller geleneksel paneller ile aynı boyutlarda ancak yüzde 30-40 oranında daha fazla enerji üretiyor. Ayrıca paneller yüksek ısılarda rakip ürünlerden daha iyi bir performans ortaya koyuyor ve maliyeti de daha düşük. Panellerin üretimine 2017 yılında başlanması bekleniyor. 

Bununla birlikte bazı enerji uzmanları yaygın kullanılan güneş panellerinde zaten yüzde 18-22 aralığında verimlilik elde edildiğini ve SolarCity'nin çok da yeni bir gelişme ile gelmediğini ifade ediyor. Uzmanlara göre SolarCity yüzde 40 verimlilik oranına da ulaşmış durumda ancak bu oran maliyetleri yüzde 50 civarında artırdığı için şimdilik sadece laboratuvar ortamında çalışmalar devam ediyor.  

http://mashable.com/2015/10/02/elon-musk-solarcity-new-solar-panel/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#TKzTZGPWmPqK Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mianfei 4 yıl en beğenilen
Bu adam Tesla'nın kayıp spermi diyorum kimse inanmıyor
1 Yanıt Yanıtla +24
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Aslanhan. 4 yıl Mianfei
Kalasso

Bu adam Tesla'nın kayıp spermi diyorum kimse inanmıyor

Elon Musk çok zeki ve başarılı bir girişimci. Ve muhtemelen bilimsel çalışmalarında kullanmaları için onlarca bilim insanına finans kaynağı sağlıyor. Hem bu girişimlerden ciddi para kazanıyor hemde bu ortaya çıkmasına katkı sunduğu icatlarla Dünyanın daha güzel, daha yaşanabilir bir yer olmasına ciddi katkı sağlıyor.Dünyanın Tesla ve Elon Musk gibi insanlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.

Not: Bir kaç arkadaşın ikazı üzerine yanlış yazdığım kısımları sildim yorumdan.
KalassoBu adam Tesla'nın kayıp spermi diyorum kimse inanmıyorElon Musk çok zeki ve başarılı bir girişimci. Ve muhtemele...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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blackzeros 4 yıl
kapitalist dünya'da buluşu yapan bilim adamını değil onu satan pazarlamacıyı dahi sanarsın işte.geliştirilen teknolojileri kimin yaptığını bilmezsin, sonra edison pazarlamacıydı tesla dahiydi diye ağlayıp steve jobsu yere göğe koyamazsın.
kapitalist dünya'da buluşu yapan bilim adamını değil onu satan pazarlamacıyı dahi sanarsın işte.geliştirilen teknolojileri kimin yaptığını bilmezsin, sonra edi...
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V4LKyR 4 yıl
İlon Mask da derler.
O değil de, bütün bu buluşları bu adam bulmuyor ki? O kadar da hayran olmayın adama. Sadece tek özelliği KARUN KADAR ZENGİN olması ve bu parasını bilim uğruna harcaması, tek olayı o. Yoksa Tesla'nın tırnağı olamaz.
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Siyah Nur 4 yıl
%bilmem kaç pik değer diyor. "Pik değer". Yani anlık tepe nokta. Önemli olan sürekli verdiği verim ne kadar bundan bahset Elon efendi.
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1BilimAdamı 4 yıl
Aslında bu adamın marsa atom bombası atma fikrinide haber yapmasanız iyyi olurdu
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veteriner69 4 yıl
Arkadaşlaer burada bazıları ELon Musk'ı sadece ticaret insanı sanıyor.

Adamın sıfatları: Mühendis, MUCİT, yatırımcı.

Çok takdir ettiğim bir adam. Biraz araştırısanız adamın paraya yaklaşımının da tüm Dünya'ya yardım amaçlı şeyler de olduğunu görürsünüz.
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daysleeperxp 4 yıl
Bir İron Man olmadığı kaldı artık.
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kadirirdem 4 yıl
tesla'nın kayıp spermi bu adam :D :D
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Guest-F8946C419 4 yıl
Keşke böyle güzel Adamlar artsa.. Şuan dünya Nasıl olurdu acaba?
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senersongur 4 yıl
Elon Musk goygoyu da sıktı artık.
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agha23 4 yıl
büyüksün reis!
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AMERICAN 4 yıl
Marsa nukleer bomba atalim diyen degil mi bu?
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chtsydn 4 yıl AMERICAN
Evet o. Hazır su da bulunmuşken denemekten zarar gelmez aslında
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