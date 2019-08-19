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Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Roadster'ı Güneş etrafındaki ilk turunu tamamladı

Uzaya fırlatılışının üzerinden 557 gün geçen Starman ve SpaceX CEO'su Elon Musk'a ait Tesla Roadster model araç Güneş etrafındaki turunu tamamladı. İkili, Kasım 2020'de Dünya'yı ziyaret edecek.
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Elon Musk'ın uzaya gönderdiği Roadster'ı Güneş etrafındaki ilk turunu tamamladı
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Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in Şubat 2018’de fırlattığı ilk Falcon Heavy rokete hatırlanacağı üzere CEO’nun Tesla Roadster aracı da yüklenmişti. Otomobilin içine “Starman” adı verilen ve uzay kıyafetleri giymiş bir de manken yerleştiren CEO, bu haliyle aracını uzaya uğurlamıştı.

Uzaya fırlatılışının üzerinden 557 gün geçen Roadster ve Starman, Where is Roadster adlı siteye göre bu süre zarfında Güneş etrafındaki ilk turunu da tamamladı. 1.226.820.000 km yol kat eden araç, Tesla’nın sunduğu 58,000 km yol garantisini de yaklaşık 21 bin kez geçmiş oldu.

Dünya Güneş’in diğer tarafında bulunduğu için Starman’i gün itibariyle uzayda gözlemlememiz mümkün değil. Roadster ve Starman’in Dünya yakın geçişi ise 5 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek ve ikilinin Gezegenimize mesafesi yaklaşık 52 milyon km olacak. Bu tarihten yaklaşık bir ay önce ise Mars’a uğrayacak olan Starman, Kızıl Gezegen’e yaklaşık 7.5 milyon km kadar yaklaşacak. Tahminlere göre Starman’in bir sonraki Dünya ziyareti ise 2047 yılında gerçekleşecek.

Roadster ve Starman’i uzaya fırlatıldığı günden itibaren takip eden Where is Roadster, ikili ile ilgili eğlenceli bilgiler de paylaşmış. Yapılan paylaşımlardan biri ise uzaya fırlatıldığı andan itibaren araçta devamlı çalmak üzere ayarlanan David Bowie'ye ait "Space Oddity" şarkısı ile ilgili. Siteye göre eğer aracın aküsü hâlâ sağlamsa şarkının en az 151.000 kez çalmış olması gerekiyor.



https://www.engadget.com/2019/08/18/spacex-starman-roadster-completes-first-orbit/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl Yorum Yaz
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742617000027 2 sa. yeni yorumcu en beğenilen
Adam sıfırdan yıllardır çekirdek çitleyenlerin elinden uzay endüstrisini aldı arşa çıkardı üstüne bütün araba markalarına elektrikli otonom araç sistemi domine etti üstüne trafik için hyperloop yaptı kendi enerjisini üreten evler için kendi güneş panellerini kiremitlere entegre etti arabasının da şarj istasyonunu ekledi şimdi de insan beyni ile yapay zekayı bir araya getiriyor üstada saygı sonsuz haftada 100 saat çalışıyomuş akıl almıyo cidden nasıl bi vizyon anasını satıyım
Adam sıfırdan yıllardır çekirdek çitleyenlerin elinden uzay endüstrisini aldı arşa çıkardı üstüne bütün araba markalarına elektrikli otonom araç sistemi domine...
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ymhaslaman 38 dk.
Dünya'da doğdum, Mars'ta ölmek istiyorum diyen birinden böyle şeyler görmek normal. Ne yapılır buna? Büyük saygı duyulur.
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742617000027 2 sa. yeni yorumcu en beğenilen
Adam sıfırdan yıllardır çekirdek çitleyenlerin elinden uzay endüstrisini aldı arşa çıkardı üstüne bütün araba markalarına elektrikli otonom araç sistemi domine etti üstüne trafik için hyperloop yaptı kendi enerjisini üreten evler için kendi güneş panellerini kiremitlere entegre etti arabasının da şarj istasyonunu ekledi şimdi de insan beyni ile yapay zekayı bir araya getiriyor üstada saygı sonsuz haftada 100 saat çalışıyomuş akıl almıyo cidden nasıl bi vizyon anasını satıyım
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HzBurun 2 sa.
Abi adam başka bir seviyede
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Güney Mestan 3 sa.
Way a,q
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