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Elon Musk, kendi hyperloop girişimini kuruyor

Hyperloop hayalinin gerçeğe dönüşmesine kısa bir süre kala Elon Musk'ın kendi hyperloop'unu kuracağı iddiası ortaya atıldı. The Boring Company iddiaları doğruladı.
1 yıl
5b
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9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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2013 yılında hyperloop ile ilgili fikirlerini 58 sayfalık bir makalede paylaşan ve hyperloop üzerinde çalışmak isteyenlerin bu fikirlerden faydalanabileceğini açıklayan Elon Musk, bu yeni ulaşım modu için çok çalışma yapmış olsa da doğrudan bir girişimi bulunmuyor. Dahası, hyperloop denince akla gelen ilk isim olmasına rağmen hyperloop konusunda çok yol katetmiş olan Hyperloop One şirketinde de herhangi bir role sahip değil. Bu durum her zaman oldukça ilginç görünse de Bloomberg tarafından ortaya atılan iddiaya göre Musk'ın hyperloop konusunda farklı planları olabilir.

Bloomberg'ün, Elon Musk'a yakın kişilere dayandığı iddialara göre Musk, kendi hyperloop girişimini başlatıyor. Bu iddianın ardından Elon Musk'ın kazı şirketi olan The Boring Company tarafından gönderilen bildiriyle de haber doğrulandı. Bildiride bu girişimle birlikte hyperloop teknolojisinin gelişiminin hızlandırılacağı ifade edilirken Elon Musk'ın bu alanda faaliyet gösteren şirketleri "doğru" işler yapması halinde desteklemeye devam edeceği de duyuruldu. Tabi bu haberle birlikte yeni hyperloop şirketlerinin ortaya çıkması ve Hyperloop One, Hyperloop Transportation Technologies, Arrivo ve TransPod gibi hyperloop şirketlerine rakip oluşturması bekleniyor.

SpaceX'e Bağlı Çalışabilir

Tabi SpaceX'in, Hyperloop markasının sahibi olduğunu düşünürsek bu alanda faaliyet gösteren diğer şirketlerin bundan böyle isim konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini söylemek mümkün. Ayrıca SpaceX'in Twitter'da, Hyperloop isimli bir hesabın ve hyperloop.com alan adının da sahibi olduğunu göz önünde bulundurursak hyperloop girişiminin SpaceX'e bağlı olarak faaliyetlerini yürüteceğini düşünebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Hyperloop'tan yeni rekor: Saatte 309 kilometre hıza ulaştı"
Aslında Elon Musk'ın daha önce yaptığı işler kendi hyperloop girişimini başlatacağına yönelik izler taşıyordu. SpaceX şirketinin hyperloop kapsülü için yarışmalar düzenlemesi ve hyperloop testleri yapması bu işaretlerden belki de en dikkat çekeni olurken geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın, Twitter hesabından Washington-New York arasındaki hyperloop kazısı için sözlü onay aldığını duyurması da diğer hyperloop şirketleri arasında tedirginlik yaratmıştı.

Kendi Girişimi İçin Hazırlık Çalışmaları

Elon Musk'ın, Hyperloop One şirketinin kurucularından olan Shervin Pishevar ile birlikte bazı hükümetlerle görüşmeler yapıyor oluşu SpaceX ve Musk'ın hyperloop konusundaki tüm çalışmalarının Hyperloop One şirketi ile ortak yürütüldüğü izlenimi uyandırıyordu ancak şimdi tüm bu çalışmaların Elon Musk'ın kendi girişimi için bir hazırlık niteliğinde olduğu düşünülüyor.

Tabi SpaceX, gizlice hyperloop çalışmaları yapamıyorsa rakibi Hyperloop One'ı yakalaması oldukça zor olacak zira ikinci aşama testlere(gerçek ölçekli testler) başlayan Hyperloop One'ın son testinde hyperloop kapsülü saatte 309 kilometre hıza ulaşarak bir rekora imza atmıştı.

https://www.engadget.com/2017/08/04/bloomberg-elon-musk-own-hyperloop/ Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen SeKSandDoRT
SeKSandDoRT

Orijinalden alıntı: reiis
Bıktım şu elon musk haberlerinden a

aynen, bu adam yahudi mi ya da mason ? değilse eğer, gerçekten başarılı işlere imza atmış ki konuşuluyor
EDİT,
şuraya bak ya, tam şüphelendiğim gibi,
şalom gaztesinde en güçlü yahudiler listesinde,
ihtiyacınız olanı alın geçin, reklamını yapmayın bu şerefsizlerin,
salom.com.tr/...
birisi tesla, elon musk haberleri için artık yapılmasın kampanyası başlatsa çok iyi olacak ..

Verdiğin kaynakta Obama da yahudi diyor. El insaf, adam zenci!
SeKSandDoRTOrijinalden alıntı: reiisBıktım şu elon musk haberlerinden aaynen, bu adam yahudi mi ya da mason ? de...
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irish 1 yıl
Bıktığınız haber başlıklarına girip neden yorum yazıyorsunuz? Beğenmediğiniz başkıklara girmeyin. Okumak isteyenlerin boş boş yorumlar okumasına neden oluyorsunuz.
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Spider_hip 1 yıl
Filmlerde falan pek konu edilmesede falaşalar var. Obama'nın yahudi olması aslında pek olası zira epey bir süredir çoğu ülkenin olduğu gibi usa'nında başkanlarını bu yahudi liderlerin seçtiği, ayarladığı söyleniyor. Çoğu başbakan, cumhurbaşkanı sadece lobinin isteklerini yerine getirmekle görevli geçici aktörler. En azından Kennedy'den beri. O da zaten bir ülkenin para basma hakkı başka ülkede olur mu hiç, neden israildeymiş. Bir ülkenin para basma hakkı, merkez bankası falan kimin elindeyse o ülkeyi de o yönetiyordur dedi, ve zaten suikaste gitti. Sözde en iyi korunan, istihbarata sahip ülkenin bile başkanı suikaste gidebiliyorsa istenince, diğer ufak ülkeciklerin başkanlarına, cumhurbaşkanlarına neler yapmazlar. Boşuna bop eşbaşkanları kaynamıyor etraf.
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reiis 1 yıl
Bıktım şu elon musk haberlerinden a
1 Yanıt Yanıtla +1
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SeKSandDoRT 1 yıl reiis
Orijinalden alıntı: reiis
Bıktım şu elon musk haberlerinden a

aynen, bu adam yahudi mi ya da mason ? değilse eğer, gerçekten başarılı işlere imza atmış ki konuşuluyor
EDİT,
şuraya bak ya, tam şüphelendiğim gibi,
şalom gaztesinde en güçlü yahudiler listesinde,
ihtiyacınız olanı alın geçin, reklamını yapmayın bu şerefsizlerin,
salom.com.tr/...
birisi tesla, elon musk haberleri için artık yapılmasın kampanyası başlatsa çok iyi olacak ..
1 Yanıt Yanıtla +2
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Amd64x2 1 yıl
Neuralink de elon musk ın değil mi? Bu kadar şirkete ne gerek var? Bir tane teslaya yapay zeka yükleyip, magmaya gönderderip güney kutbundan çıkacak şekilde uzaya gönderdiği zaman bütün şirketleri (ve alanları) birleştirmiş olacak halbuki.
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