Elon Musk, kendi hyperloop girişimini kuruyor

2013 yılında hyperloop ile ilgili fikirlerini 58 sayfalık bir makalede paylaşan ve hyperloop üzerinde çalışmak isteyenlerin bu fikirlerden faydalanabileceğini açıklayan Elon Musk, bu yeni ulaşım modu için çok çalışma yapmış olsa da doğrudan bir girişimi bulunmuyor. Dahası, hyperloop denince akla gelen ilk isim olmasına rağmen hyperloop konusunda çok yol katetmiş olan Hyperloop One şirketinde de herhangi bir role sahip değil. Bu durum her zaman oldukça ilginç görünse de Bloomberg tarafından ortaya atılan iddiaya göre Musk'ın hyperloop konusunda farklı planları olabilir.





Bloomberg'ün, Elon Musk'a yakın kişilere dayandığı iddialara göre Musk, kendi hyperloop girişimini başlatıyor. Bu iddianın ardından Elon Musk'ın kazı şirketi olan The Boring Company tarafından gönderilen bildiriyle de haber doğrulandı. Bildiride bu girişimle birlikte hyperloop teknolojisinin gelişiminin hızlandırılacağı ifade edilirken Elon Musk'ın bu alanda faaliyet gösteren şirketleri "doğru" işler yapması halinde desteklemeye devam edeceği de duyuruldu. Tabi bu haberle birlikte yeni hyperloop şirketlerinin ortaya çıkması ve Hyperloop One, Hyperloop Transportation Technologies, Arrivo ve TransPod gibi hyperloop şirketlerine rakip oluşturması bekleniyor.





SpaceX'e Bağlı Çalışabilir Tabi SpaceX'in, Hyperloop markasının sahibi olduğunu düşünürsek bu alanda faaliyet gösteren diğer şirketlerin bundan böyle isim konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini söylemek mümkün. Ayrıca SpaceX'in Twitter'da, Hyperloop isimli bir hesabın ve hyperloop.com alan adının da sahibi olduğunu göz önünde bulundurursak hyperloop girişiminin SpaceX'e bağlı olarak faaliyetlerini yürüteceğini düşünebiliriz.



Tabi SpaceX'in, Hyperloop markasının sahibi olduğunu düşünürsek bu alanda faaliyet gösteren diğer şirketlerin bundan böyle isim konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini söylemek mümkün. Ayrıca SpaceX'in Twitter'da,

Ayrıca Bkz. "Hyperloop'tan yeni rekor: Saatte 309 kilometre hıza ulaştı"

Aslında Elon Musk'ın daha önce yaptığı işler kendi hyperloop girişimini başlatacağına yönelik izler taşıyordu. SpaceX şirketinin hyperloop kapsülü için yarışmalar düzenlemesi ve hyperloop testleri yapması bu işaretlerden belki de en dikkat çekeni olurken geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın, Twitter hesabından Washington-New York arasındaki hyperloop kazısı için sözlü onay aldığını duyurması da diğer hyperloop şirketleri arasında tedirginlik yaratmıştı.



Aslında Elon Musk'ın daha önce yaptığı işler kendi hyperloop girişimini başlatacağına yönelik izler taşıyordu. SpaceX şirketininve hyperloop testleri yapması bu işaretlerden belki de en dikkat çekeni olurken geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın, Twitter hesabından Washington-New York arasındakiduyurması da diğer hyperloop şirketleri arasında tedirginlik yaratmıştı.

Kendi Girişimi İçin Hazırlık Çalışmaları Elon Musk'ın, Hyperloop One şirketinin kurucularından olan Shervin Pishevar ile birlikte bazı hükümetlerle görüşmeler yapıyor oluşu SpaceX ve Musk'ın hyperloop konusundaki tüm çalışmalarının Hyperloop One şirketi ile ortak yürütüldüğü izlenimi uyandırıyordu ancak şimdi tüm bu çalışmaların Elon Musk'ın kendi girişimi için bir hazırlık niteliğinde olduğu düşünülüyor.





Tabi SpaceX, gizlice hyperloop çalışmaları yapamıyorsa rakibi Hyperloop One'ı yakalaması oldukça zor olacak zira ikinci aşama testlere(gerçek ölçekli testler) başlayan Hyperloop One'ın son testinde hyperloop kapsülü saatte 309 kilometre hıza ulaşarak bir rekora imza atmıştı.

https://www.engadget.com/2017/08/04/bloomberg-elon-musk-own-hyperloop/