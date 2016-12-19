Elon Musk trafik sorununu çözmek için tünel kazma şirketi kuracak

Çevre dostu elektrikli Tesla araçları ve uzay çalışmaları yürüten SpaceX gibi geleceğe yönelik sıra dışı projeleriyle adından söz ettiren Elon Musk yine ses getirecek bir açıklamada bulundu. Los Angeles’ta yaşayan genç girişimci kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla trafikteki yoğunluktan yana sitem ederek soruna sürpriz bir çözüm önerisi getirdi.

"Trafik beni deli ediyor." diyerek sıkışıklıktan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Musk, tünel açma makinesi inşa edip kazmaya başlayacağını söyledi. Üstelik şaka ya da eleştiri olarak algılanan bu açıklamasının ardından gönderdiği yeni mesajında da gerçekten böyle bir işe girişeceğinin altını çizdi ve Twitter profiline yeni şirketini şimdiden ekledi.

Her ne kadar sosyal medya kullanıcıları tarafından anlık bir sitem olarak algılansa da Elon Musk ve imza attığı projeler düşünüldüğünde tünel açma fikrinin gerçeğe dönüşme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu söyleyebilmek mümkün. Diğer taraftan ocak ayında düzenlenen Hyperloop etkinliğinde yaptığı konuşmada tünellerin faydalarından bahseden Musk, tünellerin şehirdeki trafik tıkanıklığına çözüm üreteceğini ve insan yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerde sorunu tamamen ortadan kaldıracağını ifade etmişti. Bakalım genç girişimci gerçekten şaka mı yapıyor yoksa böylesi bir işe kalkışacak mı...