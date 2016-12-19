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Elon Musk trafik sorununu çözmek için tünel kazma şirketi kuracak

Kişisel Twitter hesabından trafik yoğunluğuna karşı tepkisini dile getiren Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, bu problemi ortadan kaldırmak için tünel kazma şirketi kuracağını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Çevre dostu elektrikli Tesla araçları ve uzay çalışmaları yürüten SpaceX gibi geleceğe yönelik sıra dışı projeleriyle adından söz ettiren Elon Musk yine ses getirecek bir açıklamada bulundu. Los Angeles’ta yaşayan genç girişimci kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla trafikteki yoğunluktan yana sitem ederek soruna sürpriz bir çözüm önerisi getirdi.
"Trafik beni deli ediyor." diyerek sıkışıklıktan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Musk, tünel açma makinesi inşa edip kazmaya başlayacağını söyledi. Üstelik şaka ya da eleştiri olarak algılanan bu açıklamasının ardından gönderdiği yeni mesajında da gerçekten böyle bir işe girişeceğinin altını çizdi ve Twitter profiline yeni şirketini şimdiden ekledi.
Her ne kadar sosyal medya kullanıcıları tarafından anlık bir sitem olarak algılansa da Elon Musk ve imza attığı projeler düşünüldüğünde tünel açma fikrinin gerçeğe dönüşme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu söyleyebilmek mümkün. Diğer taraftan ocak ayında düzenlenen Hyperloop etkinliğinde yaptığı konuşmada tünellerin faydalarından bahseden Musk, tünellerin şehirdeki trafik tıkanıklığına çözüm üreteceğini ve insan yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerde sorunu tamamen ortadan kaldıracağını ifade etmişti. Bakalım genç girişimci gerçekten şaka mı yapıyor yoksa böylesi bir işe kalkışacak mı...

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ITTF 2 yıl en beğenilen
gelsin yarın avrasya tünelinde başlasın.
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MustafaC53 2 yıl
Bu adamda hafif bi trollük var...
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emre1393 2 yıl
inşaatçı trump'dan gazı alınca tunel işine sardı demek ki.
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E_Aydin35 2 yıl
Benim yıllarca hayal ettiğim şeyi adam kafasına estiği gibi yapmaya kalkışabiliyor, vay be maddiyat kaynaklı özgüven bu olsa gerek.. :)
Yer altındaki geniş hacim, yer üstündeki sıkışık trafik için mükemmel bir fırsat olur diye düşünüyorum..
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umut_baris 2 yıl
Trafik sorunu gelişmiş toplu taşıma ağları ile çözülür. Tabi insanlığın biraz poposunu kaldırıp yürümeye tenezzül etmesi lazım.
Trenden daha gelişmiş ulaşım aracı yoktur. Gelişmiş tren ağlarının kullanımı ile olayı çözersin.
Ama yok şehzadem otoya binecek kendini birşey sanacak.

Arap görgüsüzlüğü bunlar.
Sonra da trafik yeaaa ıngaa diye ağlıyorlar.
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SAY10 2 yıl umut_baris
hocam haklısınız ama türkiyede toplu taşımaya binmek zor. ankarada yaşıyorum. oturduğumuz yerdeki durağa otobüs 30dk da bir geliyor. geldiğindede balık istifi gibi biniyoruz. dolmuşta aynı şekilde. dolmuşta ayakta yolcu taşımak yasak ama 50 kişi biniyoruz burada. birbirine dayıyor millet. bende tek başıma çıkıyorum arabamla bu sebepten dolayı. toplu taşıma sıkıntılı.
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khytr89 2 yıl
Gun gelecek bu adam abd baskani olacak aha buraya yaziyorum
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swat882 2 yıl
Her ülkeye bir Elon şart
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kesbi 2 yıl
Ben yaptım olacak American Edition.
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kadirirdem 2 yıl
bu herifin kafası çalışıyor.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
bu adam daha geçen trump'ın danışmanı seçilmişti şimdiden ihalelere kapak atmış anlaşılan
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Spider_hip 2 yıl
Adam Amerika'da trafik beni deli ediyor diyorsa gelsin bir de İstanbul'u görsün. Amerika'nın Detroit, Miami ve Texas'ını gördüm. Ne dublesi adamların 13 gidiş 13 geliş yolları var ve bomboş. Işıklarda 3 sıra en fazla olursa of bu ne trafik diyorlar. Adamlarda arazi var diyeceksiniz ama yoo Türkiye'de maşallah baya büyük, hala kullanılmayan bir ton bom boş arazi var bu ülkede ama kurulmaya başlanırken masraf olur diye ana yollar en fazla 2 gidiş 2 geliş yapılıyor. Sonrada rant kaygısından büyütülemiyor. Hala daha İstanbul'da yapılan sözde geniş yollar İstanbul gibi bir nüfuslu şehir için çok komik kalıyor. Binalarda iyice yükseliyor, yani aynı alanda daha fazla araç olacak. Bizde şehir planlaması maalesef 0. Amerika'da yine eğer bir bina yapıyorsanız muhakkak minimum o binada ikamet edeceklerin sayısı artı misafir araçların yaklaşık miktarı kadar eyalete göre değişmekle beraber otoparka sahip olma ve artı belli bir oranda yeşillikli alana sahip olma şartı aranıyor.
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bexder 2 yıl
genç girişimci yazmışsınızda 45 yaşında adam
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eAkman 2 yıl
Düble yol da yapacak mı?
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