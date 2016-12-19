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Porsche'den Audi'ye açık mesaj: Geri gelin!

Audi’nin radikal bir kararla Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’ndan resmi olarak çekilmesi nedeniyle yüzleri gülümseten bir video yayınlayan Porsche, yarışlardaki rakibine 'Geri dönün' çağrısında bulundu
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kısa süre önce Audi’nin dünyanın en ünlü ve prestijli spor otomobil dayanıklılık yarışı olan "24 Saat Le Mans Yarışı"nın (24 Heures du Mans) devamı niteliğindeki "Dünya Dayanıklılık Şampiyonası"ndan çekildiğini duyurması sektörde adeta büyük bir şok etkisi yaratmıştı.
Açıklamasında elektrikli formula yarışlarına daha iyi ve verimli şekilde hazırlanabilmek için bu kararı verdiğini söyleyen Audi ayrıca organizasyona da finansman sağlayabilme adına giderlerini kısmak istiyor. Audi'nin sürpriz çekilme kararına ilk cevabı ise şampiyonada yer alan bir diğer dünyaca ünlü otomobil üreticisi Porsche verdi.
2014 yılında Porsche’nin LeMans yarışlarına dönmesini 'Tekrar hoş geldiniz' başlıklı video ile kutlayan Audi’ye yanıt yine aynı kurgu üzerinden geldi. İki yıl önce Audi R18 E-Tron Quattro’nun yerde bıraktığı 'Tekrar hoş geldiniz’ yazısını ufak bir müdahale ile 'Geri gelin' olarak değiştiren Porsche, büyük rekabet için rakibine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. İzleyenlerin beğenisini toplayan ve dostluk temasıyla alkışı hak eden videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
 

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UML 2 yıl en beğenilen
Aynı grup (VAG) altındaki iki marka sonuçta, sanırsın BMW'ye falan geri gel deyip jest yapıyo.
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Survival 2 yıl
Kendi kendilerine gelin güvey olmuşlar
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Like a Sir 2 yıl
İkiside VAG grubu neyin tribi bu ?
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mavizaman 2 yıl
audi kendi kaşınmış.
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kadirirdem 2 yıl
neyin kafasını yaşıyor bunlar.
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_AsDeRf_ 2 yıl
Birbirinden cok farkli departmanlar oldugunu soylemeyecegim nitekim audiye suslu vw diyen adamlara laf anlatilmaz.
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GreyParrot 2 yıl
Onu bunu bırakın da traktöre bittim ben.
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Experimentation 2 yıl
boşa masraf şu motorsporları
1 Yanıt Yanıtla +3
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WmGMD 2 yıl Experimentation
Experimentation
boşa masraf şu motorsporları

Günümüz araçlarındaki bir çok teknoloji motor sporları aracılığı ile geliştirilip bize sunuluyor.Her şeyden önce markalar içinde bir gövde gösterisi. Ve bende rallileri çok severim.Eskiden de koyu bir f1 fanı idim. Cidden seveni çok motorsporlarının. Bence boşa masraf demek biraz ortadaki emeğe ayıp olmuş.
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PurposeLess sinan 2 yıl
mal lan bu vag.
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dr20mouse 2 yıl
Passat çeksinler yanlarına :D
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TurkTime 2 yıl
ilginç güzel bir reklam olmuş
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Kalsiyum 17 2 yıl
porsche traktör alev alev, yakıyor ...
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Survival 2 yıl
Kendi kendilerine gelin güvey olmuşlar
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Porsche, audi ve
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