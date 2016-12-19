Porsche'den Audi'ye açık mesaj: Geri gelin!

Kısa süre önce Audi’nin dünyanın en ünlü ve prestijli spor otomobil dayanıklılık yarışı olan "24 Saat Le Mans Yarışı"nın (24 Heures du Mans) devamı niteliğindeki "Dünya Dayanıklılık Şampiyonası"ndan çekildiğini duyurması sektörde adeta büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

Açıklamasında elektrikli formula yarışlarına daha iyi ve verimli şekilde hazırlanabilmek için bu kararı verdiğini söyleyen Audi ayrıca organizasyona da finansman sağlayabilme adına giderlerini kısmak istiyor. Audi'nin sürpriz çekilme kararına ilk cevabı ise şampiyonada yer alan bir diğer dünyaca ünlü otomobil üreticisi Porsche verdi.

2014 yılında Porsche’nin LeMans yarışlarına dönmesini 'Tekrar hoş geldiniz' başlıklı video ile kutlayan Audi’ye yanıt yine aynı kurgu üzerinden geldi. İki yıl önce Audi R18 E-Tron Quattro’nun yerde bıraktığı 'Tekrar hoş geldiniz’ yazısını ufak bir müdahale ile 'Geri gelin' olarak değiştiren Porsche, büyük rekabet için rakibine teşekkür etmeyi ihmal etmedi. İzleyenlerin beğenisini toplayan ve dostluk temasıyla alkışı hak eden videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.