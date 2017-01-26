Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google ''kötü reklamlar''a savaş açtı ve 1.7 milyar reklamı yayından kaldırdı

İnternetin en büyük reklam ağı olan Google, yayınladığı raporla 2016’da 1.7 milyar reklamı yayından kaldırdığını ve 200’e yakın reklam veren kullanıcıyı engellediğini duyurdu.
2 yıl
2b
1
4
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google ''kötü reklamlar''a savaş açtı ve 1.7 milyar reklamı yayından kaldırdı

Kazancının büyük bir kısmını yayınladığı reklamlar üzerinden kazanan Google, dün yayınladığı kötü reklam raporu ile geride bıraktığımız yılda 1.7 milyar reklamı yayından kaldırırken 200 reklam vereni de engellediğini duyurdu. Kazanç elde ettiği reklamlara yönelik böyle sıkı bir tutum izlemesi şaşırtıcı görünebilir fakat Google’ın 2015 yılında da 780 milyon reklamı engellediğini de göz önünde bulundurursak bu durum şirket için çok da yabancı değil. Peki Google’ın kazanç kapısı reklamlara karşı böylesine agresif bir politika uygulamasının arkasında yatan sebepler neler?

Ayrıca Bkz. "Güvenli arama motoru DuckDuckGo 10 milyar anonim arama sayısını geride bıraktı"

Google her ne kadar reklamları yayından kaldırarak ve reklam verenleri engelleyerek kendi gelirlerini kısıtlıyor gibi görünse de kötü amaçlı yazılım taşıyan, gerçek dışı ürün veya hizmetler sunan ve sinir bozucu olan reklamları inceleyen kullanıcıların çoğu bir daha reklam bağlantılarına tıklamıyor ve diğer reklam yayıncılarının reklamlarının daha az görüntülenmesine neden oluyordu. Bekledikleri görüntülenme sayısına ulaşamayan reklam verenlerde Google reklamları için yüksek ücret ödemeyi kabul etmeyince kaybeden durumuna düşen Google 2011 yılında ilk defa bu problemin üzerine düşmüş ve 120 milyon reklamı yayından kaldırmıştı.


Reklamlarla Mücadelede Yeni Uygulamalar

Google’ın sürdürülebilir reklamlar için ürün sorumlusu olan Scott Spencer, arama motorunun geçen yıl getirdiği iki yenilik ile reklamları daha detaylıca gözden geçirip gerekeni yaptıklarını açıkladı. Bu yeniliklerden ilki izin verilmeyen reklam türlerinin genişletilmesi oldu. Örneğin şirket temmuz ayına kadar izin verdiği maaş günü kredisi reklamlarını temmuzdan itibaren yasaklayarak yıl sonuna kadar bu amaçla verilmiş 5 milyon reklamı yayından kaldırdı.

İkinci yenilik ise arama motorunun istenmeyen reklamları daha hızlı bulmak ve yayından kaldırmak için kullandığı yeni bir teknoloji. ‘’Tıklama hilesi’’ olarak adlandırılan ve kullanıcıların algılarını manipüle ederek daha fazla görüntülenme elde etmeye çalışan reklamları  yakalamaya yönelik yeni teknolojisi sayesinde şirket 2015’ten altı kat daha fazla, 112 milyon, tıklama hilesi yakaladı ve yayından kaldırdı.

Ayrıca Bkz. "Skype'ın kurucusu Niklas Zennstörm'den fintech uygulamasına yatırım kararı"

Şirketin endişelendiği bir diğer reklam türü de gerçek dışı ürün ve hizmet sunma iddiasında bulunan reklamlar. Onaylanmamış ilaçlar, taklit veya aldatıcı ürünler ve uzun süre Çinli arama motoru Baidu’nun başını ağrıtan gerçek dışı kredi reklamlarına karşı savaş açan Google, AdSense reklam ağında bulunan 2 milyon kullanıcıya karşı daha sert reklam politikaları izlemeye başladı ve bu tarz reklamların yer aldığı 500’den fazla siteyi inceleyerek 200 adet kullanıcıyı kalıcı olarak yayın ağından attı.

Geride bıraktığımız yılda reklamlara karşı verdikleri savaştan galip ayrıldığını düşünen şirket bu mücadelenin burada bitmeyeceğini belirterek nasıl ki kendileri reklam engellemek için yeni teknolojiler geliştiriyorsa kötü niyetli kişilerinden bu tür reklamları korumak için çeşitli yazılımlar geliştirdiğine dikkat çekti ve herkesin keyif aldığı bir ağın oluşturulması için bu reklamlarla sonuna kadar mücadele edeceklerinin altını çizdi.


http://www.businessinsider.com/google-blocked-released-its-annual-bad-ads-report-2017-1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Siyahbeyaz 2 yıl en beğenilen
Yani anlamamız gereken şey; Donanımhaber ağır zarar etti.
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 2 yıl
AdBlock olmasa internetin hali tv8 den farksız.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 2 yıl
Google amca çok şükür yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 2 yıl
AdBlock olmasa internetin hali tv8 den farksız.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Siyahbeyaz 2 yıl en beğenilen
Yani anlamamız gereken şey; Donanımhaber ağır zarar etti.
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 2 yıl Siyahbeyaz
Siyahbeyaz

Yani anlamamız gereken şey; Donanımhaber ağır zarar etti.

DonanımHaber'e giren çıkan yok hocam onlar Google reklamlarını kullanmıyorlar. Direk elden alıyorlar ücretleri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung Galaxy S8, DeX Station ile bilgisayar gibi kullanılabilecek 2 yıl Elon Musk yapay zekaya karşı insan beynini geliştirmek istiyor 2 yıl Sony'den Xperia Şov: Yoshino, BlancBright, Keyaki, Hinoki, Mineo 2 yıl iOS 10.3′te keşfedilen gizemli klavye Apple’ın sürprizini ortaya çıkardı 2 yıl Facebook Messenger'da reklam dönemi başlıyor 2 yıl Saab'ın yeni sahibi dev bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 2 yıl HP notebook bataryalarını geri çağırıyor 2 yıl Elon Musk tünel kazıları için tarih verdi 2 yıl Mark Zuckerberg, "Facebook Hikayeler" ile Snapchat’i bitirmek istiyor 2 yıl CoolerMaster, Kaby Lake ve Ryzen İşlemci Serileri için hazır 2 yıl Windows 10 kullanım oranı ABD’de Windows 7’yi geçti 2 yıl VPN uygulamaları internette takip edilmenizi kolaylaştırıyor 2 yıl Google’dan Gmail ve Chrome için iki önemli güvenlik adımı 2 yıl Gigabyte GTX1050Ti G1 Gaming incelemesi "Süper sessiz, Full HD oyuncu kartı" 2 yıl Qualcomm birinci çeyrek finans sonuçlarında beklenmedik değişim 2 yıl Microsoft bir videoyla Windows 10 Oyun Modu'nun nasıl çalışacağını açıkladı 2 yıl HTC’nin kısa vadede akıllı saat planı yok 2 yıl Samsung, Google ile dijital asistanını geliştirmek için çalışabilir 2 yıl Razer BlackWidow yenilendi 2 yıl Teknoloji dünyasında sürpriz: Hugo Barra Facebook’ta 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google ''kötü reklamlar''a savaş açtı ve 1.7 milyar reklamı yayından kaldırdı Sonraki Yeni bir Pokemon oyunu daha kullanıcılarla buluşuyor 2 yıl Samsung Galaxy S8, Infinity Display’e sahip olacak 2 yıl Ghost Recon Wildlands'i denedik ilk izlenim videosu 2 yıl Güvenli arama motoru DuckDuckGo 10 milyar anonim arama sayısını geride bıraktı 2 yıl iOS 10.3 ile cihazlar Apple’ın yeni dosya sistemine geçecek 2 yıl Işığın “ses duvarı” benzeri bir iz bıraktığı tespit edildi 2 yıl Skype'ın kurucusu Niklas Zennstörm'den fintech uygulamasına yatırım kararı 2 yıl Euro NCAP testlerinden 2 yıldız alan Ford Mustang hayal kırıklığı yarattı 2 yıl NOAA’nın yeni hava durumu uydusundan ilk fotoğraflar geldi 2 yıl Metal kasalı Asus ZenPad 3S 10 LTE duyuruldu 2 yıl LG geçen yılın son çeyrek mali raporlarını açıkladı 2 yıl Apple yeni mağazasını Antalya'da mı açacak? 2 yıl Google’ın akıllı saatleri ile ilgili görseller artıyor 2 yıl Android için Instant Apps özelliğinin testleri sonunda başladı 2 yıl Sürücüsüz otobüsler Paris'te yola çıktı 2 yıl Xiaomi'nin dizüstü bilgisayarını kullandık 2 yıl Samsung’dan rekor telefon satışı 2 yıl Apple nihayet kayıp AirPod meselesine çözüm getirdi 2 yıl Netflix videoları artık SD karta indirilebiliyor 2 yıl Yeni MacBook Pro’lardaki batarya sorunu gideriliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim