Google ''kötü reklamlar''a savaş açtı ve 1.7 milyar reklamı yayından kaldırdı

Kazancının büyük bir kısmını yayınladığı reklamlar üzerinden kazanan Google, dün yayınladığı kötü reklam raporu ile geride bıraktığımız yılda 1.7 milyar reklamı yayından kaldırırken 200 reklam vereni de engellediğini duyurdu. Kazanç elde ettiği reklamlara yönelik böyle sıkı bir tutum izlemesi şaşırtıcı görünebilir fakat Google’ın 2015 yılında da 780 milyon reklamı engellediğini de göz önünde bulundurursak bu durum şirket için çok da yabancı değil. Peki Google’ın kazanç kapısı reklamlara karşı böylesine agresif bir politika uygulamasının arkasında yatan sebepler neler?

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Google her ne kadar reklamları yayından kaldırarak ve reklam verenleri engelleyerek kendi gelirlerini kısıtlıyor gibi görünse de kötü amaçlı yazılım taşıyan, gerçek dışı ürün veya hizmetler sunan ve sinir bozucu olan reklamları inceleyen kullanıcıların çoğu bir daha reklam bağlantılarına tıklamıyor ve diğer reklam yayıncılarının reklamlarının daha az görüntülenmesine neden oluyordu. Bekledikleri görüntülenme sayısına ulaşamayan reklam verenlerde Google reklamları için yüksek ücret ödemeyi kabul etmeyince kaybeden durumuna düşen Google 2011 yılında ilk defa bu problemin üzerine düşmüş ve 120 milyon reklamı yayından kaldırmıştı.





Reklamlarla Mücadelede Yeni Uygulamalar

Google’ın sürdürülebilir reklamlar için ürün sorumlusu olan Scott Spencer, arama motorunun geçen yıl getirdiği iki yenilik ile reklamları daha detaylıca gözden geçirip gerekeni yaptıklarını açıkladı. Bu yeniliklerden ilki izin verilmeyen reklam türlerinin genişletilmesi oldu. Örneğin şirket temmuz ayına kadar izin verdiği maaş günü kredisi reklamlarını temmuzdan itibaren yasaklayarak yıl sonuna kadar bu amaçla verilmiş 5 milyon reklamı yayından kaldırdı.

İkinci yenilik ise arama motorunun istenmeyen reklamları daha hızlı bulmak ve yayından kaldırmak için kullandığı yeni bir teknoloji. ‘’Tıklama hilesi’’ olarak adlandırılan ve kullanıcıların algılarını manipüle ederek daha fazla görüntülenme elde etmeye çalışan reklamları yakalamaya yönelik yeni teknolojisi sayesinde şirket 2015’ten altı kat daha fazla, 112 milyon, tıklama hilesi yakaladı ve yayından kaldırdı.

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Şirketin endişelendiği bir diğer reklam türü de gerçek dışı ürün ve hizmet sunma iddiasında bulunan reklamlar. Onaylanmamış ilaçlar, taklit veya aldatıcı ürünler ve uzun süre Çinli arama motoru Baidu’nun başını ağrıtan gerçek dışı kredi reklamlarına karşı savaş açan Google, AdSense reklam ağında bulunan 2 milyon kullanıcıya karşı daha sert reklam politikaları izlemeye başladı ve bu tarz reklamların yer aldığı 500’den fazla siteyi inceleyerek 200 adet kullanıcıyı kalıcı olarak yayın ağından attı.

Geride bıraktığımız yılda reklamlara karşı verdikleri savaştan galip ayrıldığını düşünen şirket bu mücadelenin burada bitmeyeceğini belirterek nasıl ki kendileri reklam engellemek için yeni teknolojiler geliştiriyorsa kötü niyetli kişilerinden bu tür reklamları korumak için çeşitli yazılımlar geliştirdiğine dikkat çekti ve herkesin keyif aldığı bir ağın oluşturulması için bu reklamlarla sonuna kadar mücadele edeceklerinin altını çizdi.

http://www.businessinsider.com/google-blocked-released-its-annual-bad-ads-report-2017-1